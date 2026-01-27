मजिस्ट्रेट की इजाजत के बिना किसी भी बैंक खाते को फ्रीज नहीं कर सकती पुलिस, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में साफ किया है कि पुलिस बिना सक्षम मजिस्ट्रेट या कोर्ट की इजाजत के किसी भी बैंक खाते को फ्रीज नहीं कर सकती। यह आदेश मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स लिमिटेड के बैंक खातों को फ्रीज करने के पुलिस के कदम को रद्द करते हुए दिया गया। कंपनी के खाते एक तीसरे पक्ष के ग्राहक की ओर से कथित साइबर फ्रॉड की शिकायत के आधार पर फ्रीज किए गए थे, जबकि मालाबार गोल्ड ने दावा किया कि उसका इस फ्रॉड से कोई संबंध नहीं था और न ही वह किसी एफआईआर में नामित थी। इस कार्रवाई से कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुईं, जिसके चलते उसने हाईकोर्ट का रुख किया।
जस्टिस पुरुषैंद्र कुमार कौराव की एकल पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बैंक खातों को फ्रीज या अटैच करने की कार्रवाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 107 के तहत मजिस्ट्रेट के आदेश पर संभव है। धारा 106 के तहत संपत्ति जब्ती का प्रावधान है, लेकिन खाते फ्रीज करने के लिए यह लागू नहीं होता। कोर्ट ने पुलिस की इस मनमानी कार्रवाई को असंवैधानिक करार दिया, क्योंकि इससे निर्दोष व्यक्ति या कंपनी के अनुच्छेद 19(1)(g) और 21 के तहत व्यापार एवं जीविका के मौलिक अधिकार का हनन होता है। कोर्ट ने जोर दिया कि बिना किसी संलिप्तता के खाते फ्रीज करना पूरी तरह अदालत की अवमानना और गैर-कानूनी है।
अदालत ने अपने फैसले में क्या कहा
हाईकोर्ट ने मालाबार गोल्ड के सभी फ्रीज खातों को तत्काल डी-फ्रीज करने का आदेश दिया और जांच एजेंसियों को चेतावनी दी। इसने कहा कि अगर कोई संलिप्तता साबित होती है तो कानून के अनुसार कार्रवाई करें, अन्यथा ऐसी अनिश्चित फ्रीजिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोर्ट ने अवलोकन किया कि ऐसी कार्रवाई से कंपनी की वाणिज्यिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है और निर्दोष खाताधारकों को अनावश्यक दंड मिलता है। यह फैसला साइबर फ्रॉड जांच के दौरान बैंक खातों की मनमानी फ्रीजिंग पर अंकुश लगाने वाला माना जा रहा है, जो भविष्य में जांच एजेंसियों के लिए उदाहरण बन सकता है।