मजिस्ट्रेट की इजाजत के बिना किसी भी बैंक खाते को फ्रीज नहीं कर सकती पुलिस, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

संक्षेप: जस्टिस पुरुषैंद्र कुमार कौराव की एकल पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बैंक खातों को फ्रीज या अटैच करने की कार्रवाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 107 के तहत मजिस्ट्रेट के आदेश पर संभव है। धारा 106 के तहत संपत्ति जब्ती का प्रावधान है, लेकिन खाते फ्रीज करने के लिए यह लागू नहीं होता।

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में साफ किया है कि पुलिस बिना सक्षम मजिस्ट्रेट या कोर्ट की इजाजत के किसी भी बैंक खाते को फ्रीज नहीं कर सकती। यह आदेश मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स लिमिटेड के बैंक खातों को फ्रीज करने के पुलिस के कदम को रद्द करते हुए दिया गया। कंपनी के खाते एक तीसरे पक्ष के ग्राहक की ओर से कथित साइबर फ्रॉड की शिकायत के आधार पर फ्रीज किए गए थे, जबकि मालाबार गोल्ड ने दावा किया कि उसका इस फ्रॉड से कोई संबंध नहीं था और न ही वह किसी एफआईआर में नामित थी। इस कार्रवाई से कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुईं, जिसके चलते उसने हाईकोर्ट का रुख किया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

जस्टिस पुरुषैंद्र कुमार कौराव की एकल पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बैंक खातों को फ्रीज या अटैच करने की कार्रवाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 107 के तहत मजिस्ट्रेट के आदेश पर संभव है। धारा 106 के तहत संपत्ति जब्ती का प्रावधान है, लेकिन खाते फ्रीज करने के लिए यह लागू नहीं होता। कोर्ट ने पुलिस की इस मनमानी कार्रवाई को असंवैधानिक करार दिया, क्योंकि इससे निर्दोष व्यक्ति या कंपनी के अनुच्छेद 19(1)(g) और 21 के तहत व्यापार एवं जीविका के मौलिक अधिकार का हनन होता है। कोर्ट ने जोर दिया कि बिना किसी संलिप्तता के खाते फ्रीज करना पूरी तरह अदालत की अवमानना और गैर-कानूनी है।

अदालत ने अपने फैसले में क्या कहा