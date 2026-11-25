दिल्ली एक बार फिर अपराध के कारण चर्चा में आ गया है। खबर है कि एक 20 साल की युवती के साथ उसके ही दोस्तों ने सामूहिक दुष्कर्म किया है। इस वारदात की जांच कर रही पुलिस ने दो महिलाओं को भी गिरफ्तार किया है।

भारत की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर बड़ी वारदात हुई है। खबर है कि 20 वर्षीय युवती दुष्कर्म का शिकार हो गई है। हैरान करने वाली बात है कि पुलिस ने कार्रवाई कर 2 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया है। प्रीत विहार इलाके में हुए इस मामले में अब तक 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। खास बात है कि सभी पीड़िता को परिचित थे और कैफे में पार्टी के बाद वारदात को अंजाम दिया गया है।

3 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अभी 3 की तलाश भी जारी है। पुलिस का कहना है कि पीड़िता और आरोपी सभी कड़कड़डूमा स्थित कैफे 8 में काम करते थे। पीड़िता ने देर रात हुए कथित दुष्कर्म की शिकायत अल सुबह दिल्ली पुलिस को दी है। शिकायत के आधार पर जांच में पुलिस जुट गई है। वारदात कैफे में कथित तौर पर एक पार्टी के दौरान हुई थी।

देर रात 3 बजे कैफे में हुई पार्टी वारदात दिल्ली के प्रीत विहार स्थित कैफे में हुई है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि मंगलवार सुबह करीब छह बजे युवती प्रीत विहार थाने पहुंची और अपने साथ हुई कथित घटना की शिकायत दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने बताया कि पीड़िता अपने परिवार के साथ मंडावली इलाके में रहती है और कड़कड़डूमा के इसी कैफे में काम करती है। आरोपी सभी छह लोग एक-दूसरे के परिचित हैं।

सोमवार रात 8 लोग सल्तनत नाम के एक कैफे जाने के लिए तैयार हुए थे। खास बात है कि यह कैफे रात 11 बजकर 30 मिनट पर बंद हो जाता है। खबरें हैं कि एक कर्मचारी के पास कैफे की चाबी थी और उसने ताला खोलकर देर रात पार्टी की तैयारी कर ली। पार्टी में शामिल सभी लोगों ने कथित तौर पर शराब पी थी और रात करीब 3 बजकर 30 मिनट पर कैफे से बाहर निकले थे।

दिल्ली पुलिस ने कहा, 'कल रात प्रीत विहार के एक कैफे में आठ लोग गए थे और वह 11.30 बजे बंद हो गया था। पर उनमें से एक के पास चाबी थी, तो उन्होंने उसे खोलकर पार्टी की।' पुलिस अधिकारियों ने कहा, 'उन्होंने शराब पी और करीब 3:30 बजे कैफे से निकल गए। कैफे से निकलने के बाद उन्होंने कथित तौर पर लड़की के साथ दुष्कर्म किया। गैंगरेप का मामला दर्ज कर लिया गया है। तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है।'