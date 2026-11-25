दिल्ली में युवती से दुष्कर्म में 2 महिलाएं भी गिरफ्तार, रात 3 बजे कैफे में कांड
दिल्ली एक बार फिर अपराध के कारण चर्चा में आ गया है। खबर है कि एक 20 साल की युवती के साथ उसके ही दोस्तों ने सामूहिक दुष्कर्म किया है। इस वारदात की जांच कर रही पुलिस ने दो महिलाओं को भी गिरफ्तार किया है।
भारत की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर बड़ी वारदात हुई है। खबर है कि 20 वर्षीय युवती दुष्कर्म का शिकार हो गई है। हैरान करने वाली बात है कि पुलिस ने कार्रवाई कर 2 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया है। प्रीत विहार इलाके में हुए इस मामले में अब तक 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। खास बात है कि सभी पीड़िता को परिचित थे और कैफे में पार्टी के बाद वारदात को अंजाम दिया गया है।
3 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अभी 3 की तलाश भी जारी है। पुलिस का कहना है कि पीड़िता और आरोपी सभी कड़कड़डूमा स्थित कैफे 8 में काम करते थे। पीड़िता ने देर रात हुए कथित दुष्कर्म की शिकायत अल सुबह दिल्ली पुलिस को दी है। शिकायत के आधार पर जांच में पुलिस जुट गई है। वारदात कैफे में कथित तौर पर एक पार्टी के दौरान हुई थी।
देर रात 3 बजे कैफे में हुई पार्टी
वारदात दिल्ली के प्रीत विहार स्थित कैफे में हुई है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि मंगलवार सुबह करीब छह बजे युवती प्रीत विहार थाने पहुंची और अपने साथ हुई कथित घटना की शिकायत दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने बताया कि पीड़िता अपने परिवार के साथ मंडावली इलाके में रहती है और कड़कड़डूमा के इसी कैफे में काम करती है। आरोपी सभी छह लोग एक-दूसरे के परिचित हैं।
सोमवार रात 8 लोग सल्तनत नाम के एक कैफे जाने के लिए तैयार हुए थे। खास बात है कि यह कैफे रात 11 बजकर 30 मिनट पर बंद हो जाता है। खबरें हैं कि एक कर्मचारी के पास कैफे की चाबी थी और उसने ताला खोलकर देर रात पार्टी की तैयारी कर ली। पार्टी में शामिल सभी लोगों ने कथित तौर पर शराब पी थी और रात करीब 3 बजकर 30 मिनट पर कैफे से बाहर निकले थे।
दिल्ली पुलिस ने कहा, 'कल रात प्रीत विहार के एक कैफे में आठ लोग गए थे और वह 11.30 बजे बंद हो गया था। पर उनमें से एक के पास चाबी थी, तो उन्होंने उसे खोलकर पार्टी की।' पुलिस अधिकारियों ने कहा, 'उन्होंने शराब पी और करीब 3:30 बजे कैफे से निकल गए। कैफे से निकलने के बाद उन्होंने कथित तौर पर लड़की के साथ दुष्कर्म किया। गैंगरेप का मामला दर्ज कर लिया गया है। तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है।'
महिला के आरोप
रात 3 बजे के बाद तक चली पार्टी के बाद जब सभी लोग चले गए, तो महिला ने आरोप लगाए कि दो युवकों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया है। उसने ये भी आरोप लगाए थे कि अन्य साथियों ने उनकी मदद की थी। पुलिस ने FIR में 4 युवकों और 2 महिलाओं के नाम लिखे हैं। सीसीटीवी फुटेज में भी नजर आ रहा है कि वह एक वाहन में एक युवक और दो महिलाओं के साथ निकल रही हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़िता अपने परिवार के साथ मंडावली इलाके में रहती है और कड़कड़डूमा के इसी कैफे में काम करती है। आरोपी सभी छह लोग एक-दूसरे के परिचित हैं और आपस में दोस्त बताए जा रहे हैं।
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें