JNUSU की पूर्व प्रेसिडेंट आइशी घोष को बड़ी राहत, कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट पर लगाई रोक

आइशी घोष का मामला आज संसद में भी गूंजा विपक्षी सांसद दिल्ली में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के मुख्यालय में दिल्ली पुलिस के प्रवेश और आइशी घोष को गिरफ्तार करने की कोशिश का विरोध कर रहे थे।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने 2021 के एक मामले में जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (JNUSU) की पूर्व अध्यक्ष आइशी घोष को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट (NBW) पर रोक लगा दी है। बुधवार (29 जुलाई) को पटियाला हाउस कोर्ट की ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (JMFC) विजयश्री राठौर ने यह आदेश दिया। यह गैर-जमानती वारंट 2021 के एक मामले में 12 दिसंबर, 2024 और 11 अप्रैल, 2026 को जारी किया गया था।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में बंग भवन में हुए विरोध-प्रदर्शन से जुड़े मामले में अदालत की कार्यवाही में शामिल न होने पर ये वारंट जारी किए गए थे। आइशी घोष 'स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया' (एसएफआई) की संयुक्त सचिव हैं। उन पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 188, 34 और 447 के तहत मामला दर्ज किया गया था। बता दें कि मंगलवार (28 जुलाई) को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) ने आरोप लगाया था कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में घोष को गिरफ्तार करने के लिए जबरन उनके मुख्यालय में प्रवेश किया था।

वामपंथी दल ने वीडियो किया था साझा वामपंथी दल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी साझा किया था, जिसमें राज्यसभा सदस्य जॉन ब्रिटास ए.के.जी. भवन में सादे कपड़ों में मौजूद एक व्यक्ति समेत पुलिसकर्मियों से सवाल-जवाब करते दिखाई दे रहे हैं। माकपा के महासचिव एम. ए. बेबी ने इस घटना को दिल्ली पुलिस द्वारा आइशी घोष को गिरफ्तार करने के लिए पार्टी मुख्यालय में प्रवेश का ''गैरकानूनी प्रयास'' करार देते हुए इसे ''लोकतांत्रिक मानदंडों पर खतरनाक हमला'' बताया था।

सादी वर्दी में थी पुलिस बेबी ने आरोप लगाया था, ''पुलिस निजी वाहन से आई थी और उसके कुछ कर्मी वर्दी में भी नहीं थे। जब माकपा सांसद जॉन ब्रिटास और अन्य साथियों ने उनका कड़ा विरोध किया और उनसे सवाल किए, तो वे अपना गैरकानूनी प्रयास पूरा किए बिना वहां से चले गए।'' उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कई दिनों से आइशी घोष की निगरानी की जा रही थी। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ''एक जांच अधिकारी (आईओ) अदालत के आदेश के अनुपालन में एक पुराने गैर-जमानती वारंट के मामले में वहां गया था। उसका यह दौरा वर्तमान मामले से संबंधित नहीं था।''