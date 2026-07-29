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JNUSU की पूर्व प्रेसिडेंट आइशी घोष को बड़ी राहत, कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट पर लगाई रोक

By Pramod Praveen
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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आइशी घोष का मामला आज संसद में भी गूंजा विपक्षी सांसद दिल्ली में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के मुख्यालय में दिल्ली पुलिस के प्रवेश और आइशी घोष को गिरफ्तार करने की कोशिश का विरोध कर रहे थे।

ex-JNUSU President Aishe Ghosh
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (JNUSU) की पूर्व अध्यक्ष आइशी घोष

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने 2021 के एक मामले में जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (JNUSU) की पूर्व अध्यक्ष आइशी घोष को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट (NBW) पर रोक लगा दी है। बुधवार (29 जुलाई) को पटियाला हाउस कोर्ट की ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (JMFC) विजयश्री राठौर ने यह आदेश दिया। यह गैर-जमानती वारंट 2021 के एक मामले में 12 दिसंबर, 2024 और 11 अप्रैल, 2026 को जारी किया गया था।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में बंग भवन में हुए विरोध-प्रदर्शन से जुड़े मामले में अदालत की कार्यवाही में शामिल न होने पर ये वारंट जारी किए गए थे। आइशी घोष 'स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया' (एसएफआई) की संयुक्त सचिव हैं। उन पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 188, 34 और 447 के तहत मामला दर्ज किया गया था। बता दें कि मंगलवार (28 जुलाई) को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) ने आरोप लगाया था कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में घोष को गिरफ्तार करने के लिए जबरन उनके मुख्यालय में प्रवेश किया था।

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वामपंथी दल ने वीडियो किया था साझा

वामपंथी दल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी साझा किया था, जिसमें राज्यसभा सदस्य जॉन ब्रिटास ए.के.जी. भवन में सादे कपड़ों में मौजूद एक व्यक्ति समेत पुलिसकर्मियों से सवाल-जवाब करते दिखाई दे रहे हैं। माकपा के महासचिव एम. ए. बेबी ने इस घटना को दिल्ली पुलिस द्वारा आइशी घोष को गिरफ्तार करने के लिए पार्टी मुख्यालय में प्रवेश का ''गैरकानूनी प्रयास'' करार देते हुए इसे ''लोकतांत्रिक मानदंडों पर खतरनाक हमला'' बताया था।

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सादी वर्दी में थी पुलिस

बेबी ने आरोप लगाया था, ''पुलिस निजी वाहन से आई थी और उसके कुछ कर्मी वर्दी में भी नहीं थे। जब माकपा सांसद जॉन ब्रिटास और अन्य साथियों ने उनका कड़ा विरोध किया और उनसे सवाल किए, तो वे अपना गैरकानूनी प्रयास पूरा किए बिना वहां से चले गए।'' उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कई दिनों से आइशी घोष की निगरानी की जा रही थी। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ''एक जांच अधिकारी (आईओ) अदालत के आदेश के अनुपालन में एक पुराने गैर-जमानती वारंट के मामले में वहां गया था। उसका यह दौरा वर्तमान मामले से संबंधित नहीं था।''

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संसद में भी उठा मामला, छात्र आंदोलन में थीं आइशी

बुधवार को आइशी घोष का मामला संसद में भी गूंजा, जब राज्यसभा में माकपा सांसद जॉन ब्रिटास ने आइशी घोष का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सादे कपड़ों में दिल्ली पुलिस की एक टीम 2021 में जेएनयू में हुए प्रदर्शन से जुड़े मामले में आइशी घोष को गिरफ्तार करने के लिए पार्टी कार्यालय में दाखिल हुई। ब्रिटास ने पुलिस कार्रवाई को हाल के छात्र प्रदर्शनों से जोड़ते हुए कहा कि आइशी घोष की एकमात्र गलती यह थी कि उन्होंने जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। उनकी बात का समर्थन करते हुए नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। कांग्रेस अध्यक्ष ने सवाल किया कि एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के कार्यालय में पुलिस के प्रवेश का आदेश किसने दिया। आरोपों का जवाब देते हुए सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि यह एक सामान्य कानून-व्यवस्था से जुड़ा मामला है। उन्होंने कहा कि पुलिस को कानून के अनुसार कार्रवाई करनी होती है और उसने उसी के अनुरूप कार्रवाई की है।

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लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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