लाल किला, चांदनी चौक और भीड़ में जाने से बचें; अमेरिकी दूतावास की अपने नागरिकों को चेतावनी
नई दिल्ली में लाल किले के पास विस्फोट के बाद भारत में अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है। दूतावास ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर कहा, ‘10 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार में विस्फोट हुआ, जिसमें स्थानीय मीडिया के अनुसार कई लोग हताहत हुए हैं। विस्फोट का कारण अभी अज्ञात है, लेकिन भारत सरकार ने कई राज्यों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है।’
दूतावास की ओर से कहा गया कि अमेरिकी नागरिक दिल्ली में लाल किले और चांदनी चौक के आसपास के क्षेत्रों व भीड़ से बचें। लोकल मीडिया से अपडेट लेते रहें। अपने आसपास की चीजों को लेकर सतर्क रहें। साथ ही, पर्यटकों के ठिकाने वाली जगहों पर विशेष सावधानी बरतें।'
अमेरिकी विदेश विभाग का संदेश
अमेरिकी विदेश विभाग के दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के ब्यूरो की ओर से लिखा गया, 'नई दिल्ली में हुए भयानक विस्फोट से प्रभावित लोगों के साथ हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। हम स्थिति पर करीब से नजर रख रहे हैं। जिन्होंने अपनों को खोया, उसका दुख है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं।'
ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने क्या कहा
भारत में ब्रिटिश हाई कमिश्नर लिंडी कैमरन ने ट्रैवल एडवाइजरी साझा करते हुए कहा, 'नई दिल्ली में लाल किले के पास हुए विस्फोट से प्रभावित सभी लोगों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं।' विस्फोट के बाद कई दूतावासों से संवेदना संदेश आए। श्रीलंका हाई कमीशन ने एक्स पर पोस्ट किया, 'श्रीलंका हाई कमीशन दिल्ली में आज शाम हुए दुखद विस्फोट में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना है। श्रीलंका भारत के लोगों और सरकार के साथ एकजुटता से खड़ा है।'