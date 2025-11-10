दिल्ली कार धमाके पर पहले बार बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा- जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है…

संक्षेप: दिल्ली में लाल किले के सामने सोमवार शाम हुए विस्फोट के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि घटना की हर एंगल से जांच की जाएगी। शाह ने विस्फोट पर सरकार की तरफ से दिए पहले बयान में कहा है कि सभी संभावनाओं की जांच की जा रही है।

दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले के पास एक कार में हुए भीषण धमाके के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला बयान सामने आया है। पीएम मोदी ने घटना पर दुख जताते हुए मृतकों के प्रति संवेदना जताई है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "दिल्ली में आज शाम हुए विस्फोट में जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। अधिकारी प्रभावित लोगों की मदद कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह और अन्य अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की।"

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

गौरतलब है कि सोमवार शाम सात बजे के आसपास सुभाष मार्ग पर लाल किले के सामने चौराहे पर एक कार में भीषण विस्फोट हुआ। इस धमाके के बाद आसपास के कई वाहनों में आग लग गई। घटना में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई है और 24 अन्य घायल हैं।

गृह मंत्री अमित शाह ने क्या बताया? इस बीच विस्फोट के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि घटना की हर एंगल से जांच की जाएगी। अमित शाह ने विस्फोट पर सरकार की तरफ से दिए पहले बयान में कहा, "हम सभी संभावनाओं को तलाश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। सभी विकल्पों की तुरंत जांच करके जांच के नतीजे जनता के सामने रखेंगे।" उन्होंने बताया है कि विस्फोट एक आई20 कार में हुआ।