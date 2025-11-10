Hindustan Hindi News
दिल्ली धमाके का पुलवामा कनेक्शन, कश्मीर के तारिक को बेची गई थी घटना में इस्तेमाल कार

संक्षेप: इससे पहले पुलिस ने कार के मालिक मोहम्मद सलमान को हरियाणा के गुरुग्राम से हिरासत में लिया है। अधिकारी ने बताया कि सलमान ने अपनी कार ओखला के एक व्यक्ति को बेची थी। कार उसके नाम पर पंजीकृत थी और उस पर हरियाणा की पंजीकरण संख्या थी।

Tue, 11 Nov 2025 12:33 AMJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
दिल्ली में सोमवार शाम को हुए भीषण धमाके के बाद अब इसका पुलवामा कनेक्शन सामने आया है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के लालकिले के पास जिस कार में विस्फोट हुआ उसे जम्मू कश्मीर के पुलवामा के तारिक को बेचा गया था। इस जानकारी के सामने आते ही घटना के पीछे बड़ी साजिश की आशंका जताई जा रही है। बता दें कि दिल्ली धमाके में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है।

कई बार बेची-खरीदी गई थी कार

पुलिस के मुताबिक यह धमाका हुंडई i-20 कार में ब्लास्ट हुआ, जिसका नम्बर HR26-CE7674 था। यह कार मोहम्मद सलमान s/o मोहम्मद शाहिद के नाम पर रजिस्टर्ड थी। कार की RC के अनुसार साल 2014 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था, हालांकि पुलिस पूछताछ में सलमान ने बताया कि उसने इस कार को बेच दिया था। गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि विस्फोट में इस्तेमाल की गई कार मूल रूप से गुरुग्राम निवासी सलमान के नाम पर पंजीकृत थी। उसने लगभग डेढ़ साल पहले ओखला निवासी देवेंद्र नाम के एक व्यक्ति को यह गाड़ी बेच दी थी। इसके बाद देवेंद्र को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

पुलवामा कनेक्शन

आगे की जांच और पूछताछ के जरिए दिल्ली धमाके का पुलवामा कनेक्शन सामने आया। घटना में इस्तेमाल की गई कार सलमान और देवेंद्र के हाथों से होकर अंत में जम्मू-कश्मीर के पुलवामा के रहने वाले तारिक को बेची गई थी। जानकारी के मुताबिक इस कार को तारिक ने 24 फरवरी को खरीदा था।

बम धमाके की आशंका?

इस बीच एक अधिकारी ने बताया है कि धमाके के वक्त कार में 3 लोग बैठे थे। अधिकारी ने कहा, “विस्फोट एक चलती हुंडई आई20 कार में हुआ जिसमें तीन लोग बैठे थे। हमें घायलों के शरीर में कोई छर्रा या छेद नहीं मिला है, जो बम विस्फोट में असामान्य है। हम सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं।”

पूरे देश में हाई अलर्ट

इस बीच राजधानी दिल्ली सहित पूरे देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं वाहनों की जांच तेज कर दी गई है। देर रात गृह मंत्री अमित शाह ने घटनास्थल का दौरा कर अधिकारियों से मौजूदा स्थिति का जायजा लिया है।

