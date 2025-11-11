Fact Check: धुएं का गुबार और क्षतिग्रस्त इमारतें, क्या वायरल फोटो दिल्ली धमाके की है?

संक्षेप: पीआईबी के फैक्ट चेक यूनिट ने इस दावे को पूरी तरह खारिज किया है। पीआईबी फैक्ट चेक ने साफ किया कि वायरल तस्वीर दिल्ली के किसी विस्फोट से जुड़ी नहीं है, बल्कि यह 2024 में लेबनान के बेरूत में हुए इजरायली हवाई हमले की है।

नई दिल्ली में सोमवार को हुए बम धमाके को लेकर कई अफवाहें भी तेजी से फैलाई जा रही हैं। इसी कड़ी में सोशल मीडिया पर एक पुरानी तस्वीर वायरल की गई है। यह फोटो किसी जलते हुए इलाके की है, जहां धुएं का गुबार और क्षतिग्रस्त इमारतें दिखाई दे रही हैं। कई प्रोपेगैंडा अकाउंट्स ने दावा किया कि यह तस्वीर दिल्ली के लाल किला इलाके में हुए विस्फोट की है। इन पोस्ट्स में लिखा गया कि दिल्ली में बड़ा धमाका हुआ है और स्थिति गंभीर है। इस तरह की पोस्ट्स ने लोगों में दहशत पैदा कर दी और कई यूजर्स ने बिना सत्यापन के इन्हें आगे शेयर करना शुरू कर दिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) के फैक्ट चेक यूनिट ने इस दावे को पूरी तरह खारिज किया है। पीआईबी फैक्ट चेक ने साफ किया कि वायरल तस्वीर दिल्ली के किसी विस्फोट से जुड़ी नहीं है, बल्कि यह 2024 में लेबनान के बेरूत में हुए इजरायली हवाई हमले की है। इस तस्वीर का मूल स्रोत mtv.com.lb है, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि यह बेरूत के दाहियेह इलाके में हुए हमले की फोटो है। PIB ने चेतावनी दी कि ऐसे फर्जी दावों से बचें और किसी भी जानकारी को आगे शेयर करने से पहले आधिकारिक और विश्वसनीय स्रोतों से सत्यापन जरूर करें।