11 दिनों से नहीं बदले कपड़े, रात में निकलता था बाहर; दिल्ली धमाकों के संदिग्ध को लेकर नए खुलासे
संक्षेप: घटना से कुछ दिन पहले के सीसीटीवी फुटेज में उमर नबी को i20 कार के साथ प्रदूषण केंद्र पर और मोबाइल फोन की मरम्मत कराते देखा गया। हालांकि, शकील गनी की गिरफ्तारी के बाद घटनाक्रम बदल गया। वह नूह भाग गया।
दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट की जांच में संदिग्ध डॉ. मोहम्मद उमर उन-नबी से जुड़े नए तथ्य सामने आए हैं। पता चला है कि वह विस्फोट से एक दिन पहले तक हरियाणा के नूह में ठहरा था और कई मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा था। राष्ट्रीय राजधानी में लाल किले के पास हुंडई i20 कार में विस्फोट होने से 12 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। जांच से पता चला कि उमर उन-नबी व्हाइट कॉलर आतंकवादी समूह का हिस्सा था। वह दिल्ली में विस्फोट से एक दिन पहले तक नूह में किराए के कमरे में ठहरा था। पुलिस ने कहा कि उसके करीबी सहयोगी डॉ. मुजम्मिल शकील गनी की गिरफ्तारी के बाद वह फरीदाबाद के अल-फलाह मेडिकल कॉलेज से भाग गया था।
घटना से कुछ दिन पहले के सीसीटीवी फुटेज में उमर नबी को i20 कार के साथ प्रदूषण केंद्र पर और मोबाइल फोन की मरम्मत कराते देखा गया। हालांकि, शकील गनी की गिरफ्तारी के बाद घटनाक्रम तेजी से बदल गया। रिकॉर्ड के अनुसार, नबी 30 अक्टूबर को अल-फलाह यूनिवर्सिटी की नर्सिंग स्टाफ सदस्य शोभा खान की मदद से नूह भाग गया। खान ने उसे अपनी साली अफसाना के घर में जगह दिलाई, जहां उसने चार कमरों में से एक कमरा 6,000 रुपये में किराए पर लिया। इसमें 2,000 रुपये मासिक किराया और 4,000 रुपये सुरक्षा राशि शामिल थी।
रात में निकलता था बाहर
खास बात यह है कि उमर गनी ज्यादातर अपने कमरे में ही रहता था और रात में ही बाहर निकलता था। अफसाना की बेटी ने बताया, 'वह दिन में कभी कमरे से बाहर नहीं निकलता था। उसके पास 2 स्मार्टफोन थे और वह अंधेरा होने के बाद ही बाहर निकलता था। ज्यादातर सड़क किनारे की दुकानों से रात का खाना खाने। वह बहुत गंभीर लगता था और किसी से बात नहीं करता था। वह 11 दिनों तक एक ही कपड़ों में रहा।' उसने बताया कि नबी 9 नवंबर की रात अचानक चला गया। कमरा बदबूदार हो गया था और हम डर गए थे। बाद में टीवी पर बम विस्फोट की खबर सुनी, फिर पुलिस आई। मेरे मामा और मां को पूछताछ के लिए ले गई। वे अभी तक लौटे नहीं हैं।
2 मोबाइल लेकर जाते दिखा
दिल्ली पुलिस ने कहा कि विस्फोट से लगभग 11 दिन पहले फरीदाबाद में मोबाइल फोन दुकान पर उमर नबी को 2 फोन लेकर जाते हुए देखा गया। हालांकि, पुलिस ने यह भी कहा कि i20 कार की फोरेंसिक जांच में कोई मोबाइल फोन नहीं मिला, जिससे संकेत मिलता है कि उसने उन्हें फेंक दिया हो। विस्फोट के कुछ दिन बाद दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने शनिवार को लाल किला मेट्रो स्टेशन के दो एंट्री गेट फिर से खोल दिए। एक्स पर पोस्ट में कहा गया, 'लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 2 और 3 अब यात्रियों के लिए खुले हैं।' स्टेशन सोमवार शाम से बंद था, जब डीएमआरसी ने विस्फोट के बाद सुरक्षा कारणों से यह कदम उठाया था।