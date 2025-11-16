अब बंगाल से MBBS का छात्र NIA की हिरासत में, आतंकी संगठनों से संबंध रखने के आरोप

संक्षेप: सीनियर अधिकारी ने कहा, ‘वह अपनी मां और बहन के साथ पैतृक घर शादी समारोह में शामिल होने आया था। NIA के अधिकारियों ने मोबाइल टॉवर लोकेशन के जरिए उसकी गतिविधियों पर नजर रखने के बाद उसे हिरासत में ले लिया।'

पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले में आतंकवादी संगठनों से संबंधों को लेकर MBBS छात्र हिरासत में लिया गया था। राष्ट्रीय जांज एजेंसी (NIA) ने पूछताछ के बाद अब उसे छोड़ दिया है। सीनियर अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पहचान जानिसुर आलम उर्फ निसार आलम के रूप में हुई है, जो हरियाणा के अल-फलाह विश्वविद्यालय का एमबीबीएस छात्र है और लुधियाना का निवासी है। उन्होंने कहा कि छात्र के परिवार का संबंध उत्तर दिनाजपुर के डालखोला के पास स्थित कोनाल गांव से है। छात्र को शुक्रवार सुबह सुरजापुर बाजार क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया था।

पुलिस अधिकारी ने कहा कि आलम को सुरजापुर बाजार से उसके पैतृक घर में शादी समारोह में शामिल होने के बाद लौटते समय आतंकियों के साथ संबंध होने के संदेह में NIA ने हिरासत में ले लिया था। अधिकारी ने कहा, ‘वह अपनी मां और बहन के साथ अपने पैतृक घर शादी समारोह में शामिल होने आया था। एनआईए के अधिकारियों ने मोबाइल टॉवर लोकेशन के जरिए उसकी गतिविधियों पर नजर रखने के बाद उसे हिरासत में ले लिया।' उन्होंने बताया कि एनआईए के सिलीगुड़ी कार्यालय में पूछताछ के बाद शनिवार शाम आरोपी छात्र को छोड़ दिया गया।

आलम का मोबाइल फोन जब्त अधिकारी ने कहा, ‘जानिसुर आलम का मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है। जांच एजेंसी की ओर से दोबारा बुलाए जाने पर उसे उपस्थित होने को कहा गया है। कुछ दिन पहले परिवार में एक शादी थी और आलम उसमें शामिल होने के लिए घर आया था।’ उन्होंने कहा कि एनआईए को हाल में दिल्ली में हुए विस्फोट से संबंधित गतिविधियों में उसके शामिल होने का संदेह है। हालांकि, NIA ने अभी तक उसके कथित संबंधों के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी है। एक अन्य अधिकारी ने बताया था कि हिरासत में लिए जाने से पहले आलम को इलाके के स्टेशन के पास संदिग्ध रूप से घूमते भी देखा गया था।