Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsDelhi car blast Dhirendra Krishna Shastri says ideology and thinking Kattar Mazhabi Panth
कट्टरपंथी मजहबी विचारधारा के लोग, पकड़े जाने वालों को फांसी दी जाए; दिल्ली धमाके पर धीरेंद्र शास्त्री

कट्टरपंथी मजहबी विचारधारा के लोग, पकड़े जाने वालों को फांसी दी जाए; दिल्ली धमाके पर धीरेंद्र शास्त्री

संक्षेप: धीरेंद्र शास्त्री ने अपील करते हुए कहा, 'कट्टहर मजहबी पंथ की विचारधारा की सोच पर लगाम लगाने के लिए अब सनातनियों को एक होना ही पड़ेगा। तुम कितना भी भारतीयों को डरा दो, सनातनियों को डरा दो। ना हम डरेंगे और ना हम झुकेंगे।'

Tue, 11 Nov 2025 09:45 AMNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास विस्फोट की घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। हरियाणा के पलवल में पदयात्रा के दौरान उन्होंने कहा, 'जब भी धमाके हुए, उसे कहीं ना कहीं एक कट्टरपंथी मजहबी विचारधारा के लोगों ने किया। हमेशा भारत को, भारत माता को, सनातन को टारगेट बनाकर किया।' धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि कल जो हुआ वह घोर निंदनीय और अमानवीय है। भगवान से प्रार्थना है कि जिनका शरीर पूरा हुआ उन्हें वे अपने चरणों में स्थान दें। हम शोक संवेदना व्यक्त करते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:Fact Check: धुएं का गुबार, क्षतिग्रस्त इमारतें; क्या वायरल फोटो दिल्ली धमाके की?

पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने अपील करते हुए कहा, 'कट्टहर मजहबी पंथ की विचारधारा की सोच पर लगाम लगाने के लिए अब सनातनियों को एक होना ही पड़ेगा। तुम कितना भी भारतीयों को डरा दो, सनातनियों को डरा दो। ना हम डरेंगे और ना हम झुकेंगे।' उन्होंने कहा कि इस देश में जब तक भारतीयों की एकता नहीं हो जाती है तब तक हम पदयात्रा करते रहेंगे।

धमाके के आरोपियों को फांसी की मांग

लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास विस्फोट पर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, 'जांच चल रही है और हम सरकार से मांग करते हैं कि पकड़े जाने वालों को फांसी दी जाए। अगर सनातनी एकजुट हो जाएं तो यह धमकी और डराने वाली धार्मिक विचारधारा पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। सोच में बदलाव ही हिंदू एकता है।' उन्होंने कहा कि यात्रा सुचारू रूप से चल रही है और निर्बाध रूप से जारी रहेगी। हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार इस पर बारीकी से नजर रख रही हैं। हम सभी भक्तों से अपील करते हैं कि किसी भी अफवाह में न पड़ें।

दिल्ली में लाल किले के पास जोरदार धमाका

दिल्ली में सोमवार शाम को लाल किले के पास जोरदार धमाका हुआ। लगभग शाम 6:42 बजे धीमी गति से चल रही ह्यूंडई i20 कार ट्रैफिक सिग्नल पर रुकते ही फट गई, जिससे 9 लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक घायल हैं। धमाके की तीव्रता इतनी जबरदस्त थी कि आसपास की तीन-चार गाड़ियां और ऑटो रिक्शा आग की लपटों में घिर गए। खिड़कियां टूट गईं और धुंआ चारों ओर फैल गया। घटनास्थल लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के निकट है, जहां पर्यटक और स्थानीय लोग शाम के समय व्यस्त रहते हैं।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि दूर तक महसूस हुई और लोग भागते हुए गिर पड़े। दिल्ली पुलिस ने तुरंत इलाके को घेर लिया, जबकि फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई। इस घटना ने सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। दिल्ली पुलिस ने मामला गैरकानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम (UAPA) और विस्फोटक अधिनियम के तहत दर्ज किया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA), फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी और स्पेशल सेल की टीमें जांच में जुड़ गई हैं।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Delhi Delhi Car Blast Dhirendra Shastri अन्य..
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।