Delhi Blast: अमोनियम नाइट्रेट गुजरात से आने का शक, जांच में NIA को अब तक क्या-क्या मिला

संक्षेप: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) इस हमले की जांच कर रही है। वह विभिन्न राज्यों में फैले सफेदपोश आतंकी नेटवर्क के तार जोड़ रही है। इस मामले में अब तक एक महिला सहित तीन डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया है।

Fri, 14 Nov 2025 06:35 AMHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
लाल किला विस्फोट में इस्तेमाल किए गए अमोनियम नाइट्रेट के संबंध में जांच एजेंसियों को संदेह है कि यह गुजरात से आया हो सकता है। विस्फोटक के मूल स्रोत की पहचान करने के लिए फोरेंसिक जांच जारी है। इस बीच, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल और दिल्ली विस्फोट के संबंध में गुरुवार को कश्मीर में 13 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की और एक और डॉक्टर सहित लगभग 10 लोगों को हिरासत में लिया।

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने अंतर-राज्यीय कट्टरपंथियों के नेटवर्क के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। पिछले दो सप्ताह में, पुलिस ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश में 500 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की है। हिरासत में लिए गए संदिग्धों को बडगाम, अनंतनाग, पुलवामा और कुलगाम जिलों से रात भर के छापे के दौरान उठाया गया।

एक अधिकारी ने बताया, "बडगाम से एक और डॉक्टर, कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ हिरासत में लिया गया है और छापेमारी जारी रहेगी। संदिग्धों से उनकी हाल की विदेश यात्राओं के बारे में पूछताछ की गई।" पुलिस अधिकारियों ने संदिग्धों के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) इस हमले की जांच कर रही है। वह विभिन्न राज्यों में फैले सफेदपोश आतंकी नेटवर्क के तार जोड़ रही है। इस मामले में अब तक एक महिला सहित तीन डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया है। चौथा डॉक्टर, डॉ. उमर नबी ने घबराहट में कार में बम का इस्तेमाल करके हमला किया, जिससे 13 लोगों की मौत हुई।

उत्तर प्रदेश में आतंकवाद निरोधी दस्ते (ATS) ने कानपुर से एक मेडिकल छात्र डॉ. मोहम्मद आरिफ को हिरासत में लिया। वह राज्य संचालित गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में DM (कार्डियोलॉजी) का प्रथम वर्ष का छात्र है। अनंतनाग के मूल निवासी आरिफ पर पूर्व जीएसवीएम प्रोफेसर डॉ. सईद की पूछताछ के दौरान किए गए खुलासे के बाद एटीएस की नजर पड़ी। डॉ. सईद को जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवत-उल-हिंद से जुड़े "सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल" की जांच के तहत गिरफ्तार किया गया है।

सूत्रों ने बताया कि दिल्ली में लाल किले के पास विस्फोट के दिन आरिफ, डॉ. शाहीन के नेटवर्क से जुड़े व्यक्तियों, जिसमें उनके भाई परवेज भी शामिल हैं, के साथ टेलीफोन पर संपर्क में था।

जांचकर्ताओं का मानना है कि समूह ने ड्राफ्ट संदेशों के आदान-प्रदान के लिए एक साझा ईमेल ID का इस्तेमाल किया, यह एक ऐसी विधि है जिसका उपयोग आतंकी संगठन इलेक्ट्रॉनिक निगरानी से बचने के लिए करते हैं। हमले को अंजाम देने वाले डॉ. नबी, डॉ. मुजम्मिल गनई और तीसरे आरोपी डॉ. अब्दुल राथर (दोनों गिरफ्तार) से 2018 में श्रीनगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मिले थे।

जांचकर्ताओं को डॉ. नबी और गनई की कथित डायरियां मिली हैं, जिनमें योजना से संबंधित जानकारी थी। इन डायरियों में 8 से 12 नवंबर की तारीखों का उल्लेख है और जम्मू-कश्मीर के दो दर्जन से अधिक लोगों के कोड शब्द और नाम दर्ज हैं। इस बीच, डॉ. सईद से संबंधित एक तीसरी गाड़ी, एक मारुति सुजुकी ब्रेजा, अल फलाह यूनिवर्सिटी से जब्त की गई है। यूनिवर्सिटी के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ. जमील अहमद को भी हिरासत में लिया गया है।

