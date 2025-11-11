मुझे यकीन ही नहीं... ‘आतंकी डॉक्टर’ की भाभी ने खोला उमर का 'राज'; बताई हर बात

संक्षेप: दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के मुख्य आरोपी डॉ उमर उन नबी की भाभी ने दावा किया है कि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि वह कथित रूप से आतंकी साजिशों में लिप्त हो सकता है। आइये जानते हैं कि आतंकी डॉक्टर की भाभी ने और क्या कहा…

दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के मुख्य आरोपी डॉ उमर उन नबी की भाभी ने दावा किया है कि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि वह कथित रूप से आतंकी साजिशों में लिप्त हो सकता है। फरीदाबाद के अल-फलाह मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले डॉ उमर उन नबी सोमवार को लाल किले के पास हुए विस्फोट में इस्तेमाल हुई हुंडई i20 कार चला रहा था। इस धमाके में कम से कम 13 लोगों की जान चली गई, जबकि 20 से अधिक व्यक्ति घायल हो गए। जांच एजेंसियों का मानना है कि जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले के निवासी नबी ने इस साजिश की रूपरेखा तैयार करने और विस्फोटकों को दिल्ली पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

वहीं, डॉ नबी की भाभी मुजम्मिल ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में बताया कि सुरक्षा बलों ने उनके पति, देवर और सास को हिरासत में ले लिया है। उन्होंने हमसे उमर के बारे में पूछताछ की और जब हमने बताया कि वह दिल्ली में है, तो तीनों को पूछताछ के लिए थाने ले गए। मुजम्मिल ने कहा कि उन्होंने आखिरी बार उमर से पिछले शुक्रवार को बात की थी। वह ऐसा व्यक्ति बिल्कुल नहीं था। हमने उसे पढ़ाने-लिखाने के लिए बेहद कष्ट उठाए थे।

उन्होंने नबी के बचपन के बारे में बताया कि वह हमेशा से ही अंतर्मुखी स्वभाव के थे, उनके ज्यादा मित्र नहीं थे और वह अपनी पढ़ाई व नौकरी पर ही ध्यान देते थे। मुजम्मिल ने आगे कहा कि शुक्रवार को उमर ने फोन पर बताया था कि वह परीक्षाओं में व्यस्त हैं और तीन दिन बाद घर लौटेंगे। वह जन्म से ही शर्मीला और संकोची था।

मुजम्मिल ने यह भी बताया कि नबी दो महीने पहले घर आए थे और हाल ही में उनकी सगाई हो चुकी है। उन्होंने भावुक होकर कहा कि हमने कड़ी मेहनत की थी ताकि वह स्वावलंबी बने और हमारा ख्याल रख सकें। मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा कि ऐसा कुछ हो रहा है। सगाई तो हो गई, लेकिन शादी अभी बाकी थी। वह पिछले दो महीने से घर नहीं आए थे, उनके ज्यादा दोस्त भी नहीं थे। वह तो बस पढ़ाई में जुटे रहते थे।