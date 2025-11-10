Hindustan Hindi News
लालकिले के पास दहशत के वो 37 मिनट! कार में धमाके के बाद से अब तक क्या-क्या हुआ?

लालकिले के पास दहशत के वो 37 मिनट! कार में धमाके के बाद से अब तक क्या-क्या हुआ?

संक्षेप: दिल्ली के सबसे व्यस्ततम इलाकों में से एक, लालकिला परिसर के पास हुए धमाकों के बाद पूरा देश हाई अलर्ट पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद घटना की समीक्षा कर रहे हैं। पीएम ने अमित शाह से बातचीत की है।

Mon, 10 Nov 2025 10:14 PM
दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले के पास सोमवार को एक कार में भीषण धमाका हो गया है। धमाका इतना भयानक था कि कम से कम 8 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। वहीं मरने वालों का आंकड़ा 10 तक पहुंच गया। चश्मदीदों का कहना है कि धमाके के बाद सड़कों पर लोगों के शरीर के चीथड़े उड़ गए। वहीं आस पास कई मौजूद गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र और गृह मंत्री अमित शाह एक्शन में आ गए हैं और गृह मंत्री ने IB चीफ से बातचीत कर जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित पूरे देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। घटना की पूरी टाइमलाइन:

शाम 6:52 बजे-

दिल्ली पुलिस के मुताबिक विस्फोट लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के बाहर हुआ। दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने बताया कि लाल किला ट्रैफिक सिग्नल के पास एक धीमी गति से चल रहे वाहन में विस्फोट हुआ। उन्होंने कहा, "आज शाम लगभग 6.52 बजे, रेड लाइट के पास एक धीमी गति से चल रहे वाहन में ब्लास्ट हुआ। उसमें यात्री सवार थे। दूसरी गाड़ियां भी चपेट में आ गईं। सभी एजेंसियां ​​स्थिति का जायजा ले रही हैं। कुछ लोगों की मौत हुई है और कुछ लोग घायल हुए हैं।"

शाम 7 बजे-

शाम के वक्त यह क्षेत्र बेहद व्यस्त रहता है। ऐसे में सोमवार को भी आस पास का वाहनों और पैदल यात्रियों से भरा हुआ था। धमाके के बाद इलाके में दहशत फैल गई। घटनास्थल से ब्लास्ट के बाद लगी आग की भयावह तस्वीरें सामने आई हैं।

शाम 7:29 बजे-

37 मिनट में आग पर काबू पा लिया गया। दिल्ली अग्निशमन विभाग ने एक बयान में बताया, "लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक कार में विस्फोट की सूचना मिली थी।" उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी ए.के. मलिक ने कहा, “हमें सूचना मिली कि एक कार में विस्फोट हुआ है। हमने तुरंत कार्रवाई की और सात गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। शाम 7:29 बजे आग पर काबू पा लिया गया।”

रात 9:23 बजे-

लाल किले के सामने हुए विस्फोट के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि घटना की हर एंगल से जांच की जाएगी। शाह ने विस्फोट पर सरकार की तरफ से दिए पहले बयान में कहा, "हम सभी संभावनाओं को तलाश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जायेगी। सभी विकल्पों की तुरंत जांच करके जांच के नतीजे जनता के सामने रखेंगे।" उन्होंने कहा कि विस्फोट एक आई20 कार में हुआ और 10 मिनट के अंदर स्पेशल सेल की एक टीम मौके पर पहुंच गयी। एनएसजी और एनआईए की टीम एफएसएल के साथ जांच शुरू कर चुकी है।

रात 9:42 बजे-

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख जताते हुए घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है।

Delhi Car Blast
