रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह को केंद्र सरकार का तोहफा, एक साल बढ़ाया कार्यकाल
रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अब वह 31 अक्टूबर 2027 तक देश के रक्षा सचिव बने रहेंगे। वह डीआरडीओ की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं।
भारत सरकार ने रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह के कार्यकाल को एक साल बढ़ा दिया है। अब वह 31 अक्तूबर 2027 तक रक्षा सचिव बने रहेंगे। यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब कुछ दिन बाद ही 31 अक्तूबर 2026 को उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था। बता दें, राजेश कुमार सिंह इस पद पर 1 नवंबर 2024 से आसीन हैं। इसके अलावा इस साल 31 मई से उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (DRDO) के चैयरमैन का पद संभाल रहे हैं।
रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह को सरकार का भरोसेमंद माना जाता है। 1989 बैच में केरलम कैडर के आईएएस अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने 2024 में गिरिधर अरमाने की जगह पर 40वें रक्षा सचिव के रूप में यह पद संभाला था। इसके बाद उन्होंने रक्षा विभाग और डीआरडीओ को तेजी से फैसले लेने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही उन्होंने मिसाइल सेक्टर को निजी कंपनियों के लिए खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
बता दें, रक्षा मंत्रालय में आने से पहले राजेश कुमार सिंह ने अप्रैल 2023 से अगस्त 2024 तक 'उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग' में सचिव थे। इससे पहले वह पशुपालन और डेयरी विभाग में भी सचिव का पद संभाल चुके हैं।
लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें