Hindi NewsIndia NewsDefence ministry inks Rs 4666 crores contracts for battle carbines and torpedoes
समुद्र में बढ़ेगी नौसेना की ताकत, मिलेंगी 4.25 लाख स्वदेशी CQB कार्बाइन-टॉरपीडो; करोड़ों का करार

संक्षेप:

Dec 30, 2025 09:07 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को 4,666 करोड़ रुपये के करार पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत 4.25 लाख से अधिक क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन और 48 भारी टॉरपीडो खरीदे जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि भारत फोर्ज लिमिटेड और पीएलआर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ 2,770 करोड़ रुपये की डील हुई है। इसके तहत, युद्धक कार्बाइन और जरूरी सहायक उपकरण खरीदे जाएंगे। इसने कहा, ‘भारतीय सैनिकों को विश्वस्तरीय मारक क्षमता से लैस करने और पुरानी प्रणालियों को अत्याधुनिक स्वदेशी टेक्नोलॉजी से बदलने का प्रयास है। आत्मनिर्भर भारत के तहत ये कदम उठाए जा रहे हैं।'

भारतीय नौसेना की कलवरी कैटेगरी की पनडुब्बियों के लिए 48 भारी टॉरपीडो और संबंधित उपकरणों की खरीद होगी। इसके लिए लगभग 1,896 करोड़ रुपये की लागत का करार इटली की वास सबमरीन सिस्टम्स एसआरएल के साथ किया गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस खरीद से कलवरी श्रेणी की 6 पनडुब्बियों की युद्धक क्षमता में वृद्धि होगी। टॉरपीडो की आपूर्ति अप्रैल 2028 से शुरू होगी और यह 2030 की शुरुआत तक पूरी हो जाएगी।

मॉडर्न तकनीक से लैस टॉरपीडो

रिपोर्ट के मुताबिक, ये टॉरपीडो अत्याधुनिक तकनीक से लैस हैं। इनमें बेहतरीन ऑपरेशनल क्षमताएं हैं, जो समुद्र में दुश्मन की पनडुब्बियों का मुकाबला करने में बहुत प्रभावी साबित होंगे। मंत्रालय के बयान के अनुसार, इन टॉरपीडो में महत्वपूर्ण परिचालन क्षमताएं और उन्नत तकनीकी विशेषताएं हैं। यह खरीद सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसमें विशिष्ट प्रौद्योगिकियों और उन्नत हथियारों को शामिल कर भारतीय नौसेना की लड़ाई की जरूरतों को पूरा किया जा रहा है। इससे नौसेना की युद्ध क्षमता काफी मजबूत होगी और देश की समुद्री सुरक्षा और मजबूत बनेगी।

Indian Army Defence
