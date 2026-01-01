Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsDefence Minister Rajnath Singh visit Bangladesh High Commission in Delhi
रिश्तों में तनाव के बीच अचानक बांग्लादेशी उच्चायोग पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, क्या वजह?

रिश्तों में तनाव के बीच अचानक बांग्लादेशी उच्चायोग पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, क्या वजह?

संक्षेप:

इससे पहले बुधवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार समारोह में शामिल होने के लिए ढाका पहुंचे थे। उन्होंने खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान से भी मुलाकात की।

Jan 01, 2026 03:01 pm ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Rajnath Singh visit Bangladesh High Commission in Delhi: भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में आए तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को नई दिल्ली में स्थित बांग्लादेशी उच्चायोग पहुंचे। दरअसल रक्षा मंत्री यहां बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के निधन पर संवेदनाएं व्यक्त करने पहुंचे थे। राजनाथ सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी प्रमुख बेगम खालिदा जिया के निधन पर दुख व्यक्त किया है। वहीं उन्होंने यहां बांग्लादेश के उच्चायोग में शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर भी किए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में राजनाथ सिंह ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा, “नई दिल्ली में बांग्लादेश के उच्चायोग का दौरा किया। पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए। हमारी संवेदनाएं उनके परिवार और बांग्लादेश के लोगों के साथ हैं।”

बांग्लादेश के उच्चायुक्त ने क्या लिखा?

वहीं राजनाथ सिंह ने इस दौरान दिल्ली में बांग्लादेश के उच्चायुक्त से मुलाकात भी की। बांग्लादेशी उच्चायुक्त रियाज हमीदुल्लाह ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि वे भारत के रक्षा मंत्री का स्वागत कर सम्मानित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने लिखा, “बांग्लादेश के उच्चायोग में माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह का स्वागत करते हुए सम्मानित महसूस कर रहा हूं। उन्होंने भारत की ओर से संवेदनाएं व्यक्त कीं और दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जोया को श्रद्धांजलि दी।”

जयशंकर पहुंचे थे ढाका

इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को ढाका पहुंचकर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के नेता तारिक रहमान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक शोक संदेश पत्र सौंपा। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए यहां पहुंचने के तुरंत बाद जयशंकर ने बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष और जिया के सबसे बड़े बेटे रहमान से मुलाकात की और जिया के निधन पर भारत की ओर से गहरी संवेदना व्यक्त की।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
Rajnath Singh Bangladesh
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।