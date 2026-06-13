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मिशन सुदर्शन चक्र करेगा दुश्मन का संहार, देश का मजबूत सुरक्षा कवच; राजनाथ सिंह ने क्या बताया

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मिशन सुंदरशन चक्र देश की सभी अहम संपत्तियों के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच का काम करेगा। यह प्रणाली आधुनिक भारत की रक्षा तैयारियों को और अधिक सशक्त बनाएगी।

मिशन सुदर्शन चक्र करेगा दुश्मन का संहार, देश का मजबूत सुरक्षा कवच; राजनाथ सिंह ने क्या बताया

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिशन सुदर्शन चक्र को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 2025 के स्वतंत्रता दिवस संबोधन में इसकी घोषणा की गई, जो देश की बहुस्तरीय मिसाइल रक्षा प्रणाली के रूप में स्थापित होने जा रहा है। यह सिस्टम न केवल सैन्य प्रतिष्ठानों और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा करेगा, बल्कि नागरिक बुनियादी संरचनाओं व प्रमुख संस्थानों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगी। रक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा कि यह व्यवस्था देश की रक्षा क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी।

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राजनाथ सिंह ने कहा कि मिशन सुदर्शन चक्र सभी अहम संपत्तियों के लिए मजबूत सुरक्षा कवच का काम करेगा। यह आधुनिक भारत की रक्षा तैयारियों को और अधिक मजबूत बनाएगा। देश की संप्रभुता और सुरक्षा को अटूट बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों में शामिल होने वाले नए अधिकारियों को आधुनिक संघर्ष के बदलते स्वरूप के लिए मानसिक रूप से तैयार रहने की सलाह दी। शनिवार को उन्होंने कहा कि बड़ी शक्तियों को अब युद्धक्षेत्र में पहले जैसी बढ़त हासिल नहीं है क्योंकि छोटी ताकतें भी विशेष रणनीति का इस्तेमाल कर भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं।

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कैसे युद्ध की परिभाषा ही बदल गई?

राजनाथ सिंह ने हैदराबाद के निकट स्थित भारतीय वायुसेना अकादमी में संयुक्त स्नातक परेड को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उभरती टेक्नोलॉजी ने युद्ध की परिभाषा ही बदल दी है। रक्षा मंत्री ने कहा, 'पहले ऐसा लगता था कि बड़ी शक्तियों को युद्धक्षेत्र में निर्णायक बढ़त हासिल होती है लेकिन अब तुलनात्मक रूप से छोटी ताकतें भी अपने छोटे लेकिन खतरनाक हथियारों व नई रणनीतियों से भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं। आप सभी को यह बताने का मेरा उद्देश्य यही है कि आप युद्ध के हर स्वरूप के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें।'

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रक्षा मंत्री ने कहा, 'पहले सैनिक और सैन्य उपकरण स्पष्ट रूप से दिखाई देते थे, लेकिन अब आधुनिक युद्ध में रडार, उपग्रह, ड्रोन, सेंसर और रोबोटिक्स जैसी कई प्रणालियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ऐसा देखने को मिल रहा है जिनमें विरोधियों की यातायात प्रणालियों और सीसीटीवी कैमरों को नियंत्रित किया जा रहा है।' उन्होंने कहा कि युद्ध की परिभाषा काफी हद तक बदल गई है। सेना में शामिल हुए अधिकारियों को युद्ध के आधुनिक तरीकों व रणनीतियों को समझना चाहिए। उनके तहत ढलना, उन्हें अपनाना और जरूरत पड़ने पर उनमें बदलाव करना चाहिए।

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लेखक के बारे में

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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