पाकिस्तान को पालने का अंजाम नहीं होगा अच्छा, राजनाथ सिंह ने अमेरिका को समझा दिया

अमेरिका ने हाल में पाकिस्तान के लिए 68.6 करोड डॉलर का पैकज मंजूर किया है। इससे पाकिस्तान अपने 70 पुराने F-16 विमानों को अपग्रेड करेगा और उन्हें 2040 तक संचालन योग्य बनाया जाएगा।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फिलीपींस में अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ से मुलाकात के दौरान पाकिस्तान को दिए जा रहे एफ-16 विमान पैकेज पर आपत्ति दर्ज कराई है। राजनाथ सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। ऐसे में वह विमानों को अपग्रेड करन के लिए दिए जा रहे पैकेज का दुरुपयोग कर सकता है। दरअसल राजनाथ सिंह आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए फिलीपींस गए हुए हैं जहां उनकी मुलाकात अमेरिकी रक्षा मंत्री हेगसेथ से हुई। इस दौरान उन्होंने रक्षा सहयोग को लेकर बैठक भी की।

बता दें, अमेरिका ने हाल में पाकिस्तान के लिए 68.6 करोड डॉलर का पैकज मंजूर किया है। इससे पाकिस्तान अपने 70 पुराने एफ 16 विमानों को अपग्रेड करेगा और उन्हें 2040 तक संचालन योग्य बनाया जाएगा। इन विमानों की मियाद 2030 तक खत्म हो रही है।

आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने का संकल्प राजनाथ सिंह ने आतंकवादी संगठनों को समर्थन, प्रशिक्षण या धन देने वाले देशों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की बात कही। इस दौरान हेगसेथ ने सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में अमेरिका के समर्थन की पुष्टि की। बैठक में भारत-अमेरिका रक्षा साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की और रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के नए तरीकों पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने 10 साल के भारत-अमेरिका रक्षा फ्रेमवर्क की प्रगति का भी जायजा लिया।

उकसाने पर कड़ा जवाब देता है भारत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इससे पहले कहा कि भारत का वैश्विक कद और रक्षा तैयारियां बढ़ी हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत कमजोर देश नहीं है और किसी को उकसाता नहीं है, लेकिन अगर कोई उसे उकसाता है, तो वह कड़ा जवाब देता है। फिलीपींस के सेबू में 13वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस (एडीएमएम-प्लस) से इतर भारतीय समुदाय को रक्षा मंत्री ने संबोधित किया।

क्या है एडीएमएम-प्लस एडीएमएम-प्लस एक ऐसा मंच है, जहां आसियान के सदस्य देश (ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, तिमोर-लेस्ते और वियतनाम) और इसके आठ संवाद भागीदार सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए एक साथ आते हैं। भारत 1992 में आसियान का संवाद भागीदार बना था।