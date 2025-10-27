Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsDefence Minister Rajnath Singh operation sindoor india pakistan war India must remain ready for a war like situation
सीमा पर कभी भी, कुछ भी हो सकता है… ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर क्या बोले रक्षा मंत्री?

सीमा पर कभी भी, कुछ भी हो सकता है… ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर क्या बोले रक्षा मंत्री?

संक्षेप: भारत ने बीते मई महीने में ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि हमें आत्मचिंतन करते रहना चाहिए और युद्ध जैसी स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए।

Mon, 27 Oct 2025 06:20 PMJagriti Kumari पीटीआई, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

बीते मई महीने में भारत ने आतंक के खिलाफ बड़ा अभियान, ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। कई आतंकी ठिकानों को मिट्टी के मिलाने के साथ-साथ भारत ने इस ऑपरेशन के तले 100 से ज्यादा आतंकवादियों को भी मार गिराया। अब ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा है कि भारत को युद्ध जैसी स्थिति के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। रक्षा मंत्री ने कहा है कि मई में पाकिस्तान के साथ चार दिनों तक चले सैन्य संघर्ष के बाद यह साबित हो गया है कि सीमा पर कभी भी कुछ भी हो सकता है।

एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने भले ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, लेकिन हमें इस घटना को राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए भविष्य की रणनीति बनाने और एक केस स्टडी के रूप में देखना चाहिए। रक्षा मंत्री ने कहा, "हमने दृढ़ संकल्प के साथ कड़ा जवाब दिया और हमारी सेना देश की सीमाओं की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन दुनिया में अनिश्चितताएं बढ़ गई हैं। हमें आत्मचिंतन करते रहना चाहिए।"

उन्होंने आगे कहा, "ऑपरेशन सिंदूर एक केस स्टडी के रूप में देखा जब चाहिए जिससे हम सीख सकें और अपना भविष्य तय कर सकें। इस घटना ने हमें एक बार फिर दिखाया है कि हमारी सीमाओं पर, कहीं भी, कभी भी कुछ भी हो सकता है।" रक्षा मंत्री ने कहा कि हमें युद्ध जैसी स्थिति के लिए तैयार रहना होगा और हमारी तैयारी हमारी अपनी नींव पर आधारित होनी चाहिए।

रक्षा मंत्री ने कार्यक्रम में जोर देकर कहा कि डिफेंस सेक्टर और वाॅरफेयर आज जिन परिवर्तनों से गुजर रहा है उनको स्वदेशी उपकरणों के माध्यम से ही टैकल किया जा सकता है। उन्होंने कहा, "पूरी दुनिया आज कई स्तरों पर बदलावों के दौर से गुजर रही है। पहले से इस्टैबलिश्ड वर्ल्ड ऑर्डर आज बदल रहे हैं चाहे वह यूक्रेन हो मिडिल ईस्ट हो या अफ्रीका हो, कई क्षेत्रों में कॉन्फ्लिक्ट जोन बढ़ रहे हैं। इन परिस्थितियों में भारत के लिए अपनी सुरक्षा और रणनीति को नए सिरे से परिभाषित करने यह बहुत ही आवश्यक हो गया है।

ये भी पढ़ें:ऑपरेशन सिंदूर पर राजनाथ का खुलासा, नौसेना ने अपने दम पर PAK के युद्धपोतों को…
ये भी पढ़ें:पाकिस्तान का हर इंच ब्रह्मोस की रेंज में, ऑपरेशन सिंदूर ट्रेलर था: राजनाथ सिंह

सिंह ने आगे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने आकाश मिसाइल प्रणाली, ब्रह्मोस, आकाशतीर वायु रक्षा नियंत्रण प्रणाली और अन्य स्वदेशी उपकरणों का पराक्रम देखा। राजनाथ सिंह ने बताया कि सरकार रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देने और घरेलू पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए समान अवसर प्रदान कर रही है और उद्योग को इस अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहिए।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
Rajnath Singh India News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।