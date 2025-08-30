'कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं', ट्रंप टैरिफ को लेकर तनाव के बीच राजनाथ सिंह; टॉप-5

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की दो दिवसीय यात्रा पर शनिवार को तियानजिन पहुंचे। सात साल से अधिक समय के बाद चीन की उनकी यह पहली यात्रा है। जो ऐसे समय में हो रही है, जब ट्रंप की टैरिफ नीति को लेकर संबंधों में अचानक गिरावट आई है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि डिफेंस सेक्टर में भारत के लिए आत्मनिर्भर होना बेहद आवश्यक है और इसके लिए देश किसी विदेशी आपूर्ति पर निर्भर नहीं रह सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारतीय आयात पर लगाए गए 50 प्रतिशत शुल्क का जिक्र करते हुए सिंह ने कहा कि कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं है। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूती मिली है। इस दौरान परिवहन, अंतरिक्ष और आर्थिक संबंधों को लेकर तीन बड़े फैसले लिए गए। दोनों पक्षों ने 13 प्रमुख समझौतों और दस्तावेजों को अंतिम रूप दिया। लाइव हिन्दुस्तान पर पढ़िए शनिवार की टॉप-5 न्यूज...

'कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं', ट्रंप टैरिफ को लेकर तनाव के बीच राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि डिफेंस सेक्टर में भारत के लिए आत्मनिर्भर होना बेहद आवश्यक है और इसके लिए देश किसी विदेशी आपूर्ति पर निर्भर नहीं रह सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारतीय आयात पर लगाए गए 50 प्रतिशत शुल्क का जिक्र करते हुए सिंह ने कहा कि कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं है। पढ़ें पूरी खबर...

80% मराठा खेती पर निर्भर, आरक्षण ही विकल्प; आंदोलन के बीच क्या बोले शरद पवार मुंबई में मराठा कोटा आंदोलन के फिर से शुरू हुआ है। इस बीच, एनसीपी (एसपी) अध्यक्ष शरद पवार ने शनिवार को कहा कि इन मुद्दों को हल करने के लिए संवैधानिक संशोधन जरूरी है, क्योंकि आरक्षण पर एक सीमा लगी हुई है। उन्होंने कहा कि 80 प्रतिशत मराठा लोग खेती पर निर्भर हैं, लेकिन केवल कृषि उनके भविष्य को सुरक्षित नहीं कर सकती, इसलिए आरक्षण ही एकमात्र विकल्प है। पढ़ें पूरी खबर...

बुलेट ट्रेन, चंद्रयान-5, करोड़ों का निवेश; पीएम मोदी की जापान यात्रा के अहम पहलू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूती मिली है। इस दौरान परिवहन, अंतरिक्ष और आर्थिक संबंधों को लेकर तीन बड़े फैसले लिए गए। दोनों पक्षों ने 13 प्रमुख समझौतों और दस्तावेजों को अंतिम रूप दिया। साथ ही, कई परिवर्तनकारी पहल की शुरुआत की घोषणा की जिनमें सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा, दूरसंचार, फार्मास्यूटिकल्स और आर्थिक सुरक्षा ढांचा शामिल है। पढ़ें पूरी खबर...

ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने दागे थे महज इतने हथियार, घुटनों के बल आ गया था पाक पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में मई महीने में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। वहां और पीओके में रहने वाले 100 से ज्यादा आतंकियों को हवाई हमलों में ढेर कर दिया गया। साथ ही, कई एयरबेस भी तबाह किए गए। वायुसेना उप प्रमुख नर्मदेश्वर तिवारी ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा नया खुलासा किया है। पढ़ें पूरी खबर...