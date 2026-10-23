‘भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहे सेना’, सीमा पर तनाव की चर्चा के बीच क्या बोले राजनाथ सिंह
राजनाथ सिंह ने कहा कि बदलते हालात के हिसाब से सैन्य रणनीतियों में जरूरी बदलाव करते रहना चाहिए। सेना की तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि वह तत्काल पैदा होने वाली चुनौतियों के साथ भविष्य में सामने आने वाले खतरों का जवाब दे सके।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना के सीनियर अधिकारियों से अगले 20 से 30 साल की चुनौतियों को ध्यान में रखकर रणनीति तैयार करने को कहा है। उन्होंने भू-राजनीतिक और क्षेत्रीय घटनाक्रम पर करीबी नजर रखने के साथ सेना को मौजूदा और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहने की सलाह दी। शुक्रवार को नई दिल्ली में सेना कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बदलते हालात के हिसाब से सैन्य रणनीतियों में जरूरी बदलाव करते रहना चाहिए। सीमा पर तनाव की चर्चा के बीच उन्होंने कहा, ‘सेना की तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि वह तत्काल पैदा होने वाली चुनौतियों के साथ भविष्य में सामने आने वाले खतरों का भी प्रभावी ढंग से जवाब दे सके।’
राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि बदलते हालात के अनुसार सेना की तैयारी, नई सोच, बेहतर तालमेल और आधुनिक हथियारों ने इस अभियान की सफलता में अहम भूमिका निभाई। इस अभियान ने साफ संदेश दिया कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। रक्षा मंत्री ने सेना में बदलाव और ड्रोन समेत आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि सेना को अपनी क्षमताओं का लगातार आकलन करना चाहिए और जरूरत के अनुसार उनमें सुधार करना चाहिए।
थल सेना की भूमिका भी बेहद अहम
राजनाथ सिंह ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), ऑटोनॉमस सिस्टम, डेटा एनालिटिक्स, साइबर सुरक्षा और सुरक्षित संचार नेटवर्क जैसे क्षेत्रों में काम तेज करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि हवाई, समुद्री, अंतरिक्ष और साइबर क्षेत्र में चुनौतियां बढ़ रही हैं, लेकिन जमीनी युद्ध और थल सेना की भूमिका भी बेहद अहम बनी रहेगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि आधुनिक युद्ध में सफलता के लिए सेना की अलग-अलग इकाइयों और सभी सैन्य क्षेत्रों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। उन्होंने रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में हो रही प्रगति का भी जिक्र किया।
रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता
रक्षा मंत्री के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दे रही है। वित्त वर्ष 2025-26 में देश का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1.78 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जबकि रक्षा निर्यात करीब 38,000 करोड़ रुपये के अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर रहा। उन्होंने वर्ष 2025 को सुधारों का साल बताते हुए कहा कि सुधार लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसका असली फायदा तभी मिलता है, जब उन्हें प्रभावी तरीके से लागू किया जाए। उन्होंने सेना के कमांडरों से अपने-अपने कमान क्षेत्रों में इन सुधारों को आगे बढ़ाने और उनका लाभ सैन्य क्षमताओं तक पहुंचाने को कहा। साथ ही, उन्होंने बेहतर मानव संसाधन प्रबंधन, सेना में महिलाओं की ज्यादा भागीदारी और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एकीकृत रणनीति पर जोर दिया।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें