‘भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहे सेना’, सीमा पर तनाव की चर्चा के बीच क्या बोले राजनाथ सिंह

राजनाथ सिंह ने कहा कि बदलते हालात के हिसाब से सैन्य रणनीतियों में जरूरी बदलाव करते रहना चाहिए। सेना की तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि वह तत्काल पैदा होने वाली चुनौतियों के साथ भविष्य में सामने आने वाले खतरों का जवाब दे सके।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना के सीनियर अधिकारियों से अगले 20 से 30 साल की चुनौतियों को ध्यान में रखकर रणनीति तैयार करने को कहा है। उन्होंने भू-राजनीतिक और क्षेत्रीय घटनाक्रम पर करीबी नजर रखने के साथ सेना को मौजूदा और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहने की सलाह दी। शुक्रवार को नई दिल्ली में सेना कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बदलते हालात के हिसाब से सैन्य रणनीतियों में जरूरी बदलाव करते रहना चाहिए। सीमा पर तनाव की चर्चा के बीच उन्होंने कहा, ‘सेना की तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि वह तत्काल पैदा होने वाली चुनौतियों के साथ भविष्य में सामने आने वाले खतरों का भी प्रभावी ढंग से जवाब दे सके।’

राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि बदलते हालात के अनुसार सेना की तैयारी, नई सोच, बेहतर तालमेल और आधुनिक हथियारों ने इस अभियान की सफलता में अहम भूमिका निभाई। इस अभियान ने साफ संदेश दिया कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। रक्षा मंत्री ने सेना में बदलाव और ड्रोन समेत आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि सेना को अपनी क्षमताओं का लगातार आकलन करना चाहिए और जरूरत के अनुसार उनमें सुधार करना चाहिए।

थल सेना की भूमिका भी बेहद अहम राजनाथ सिंह ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), ऑटोनॉमस सिस्टम, डेटा एनालिटिक्स, साइबर सुरक्षा और सुरक्षित संचार नेटवर्क जैसे क्षेत्रों में काम तेज करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि हवाई, समुद्री, अंतरिक्ष और साइबर क्षेत्र में चुनौतियां बढ़ रही हैं, लेकिन जमीनी युद्ध और थल सेना की भूमिका भी बेहद अहम बनी रहेगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि आधुनिक युद्ध में सफलता के लिए सेना की अलग-अलग इकाइयों और सभी सैन्य क्षेत्रों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। उन्होंने रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में हो रही प्रगति का भी जिक्र किया।