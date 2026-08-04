सैनिक स्कूलों में बढ़ाई जा रही RSS की भागीदारी, राहुल गांधी के दावे पर हंगामा

बैठक के अंत में समिति के अध्यक्ष ने कहा कि संबंधित अथॉरिटी इस मामले के तथ्यों की जांच करे। सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत जिन संगठनों को सैनिक स्कूल आवंटित किए गए हैं, उनकी सूची की भी जांच की जाएगी।

रक्षा संबंधी स्थायी समिति की राजधानी दिल्ली में मंगलवार को बैठक हुई। इस दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सैनिक स्कूलों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की भागीदारी अनावश्यक रूप से बढ़ाई जा रही है। इसे लेकर उन्होंने कई मीडिया रिपोर्टों का हवाला दिया। इस पर समिति के अध्यक्ष राधा कृष्ण सिंह ने कहा, 'आप अपने दावे से जुड़े सभी दस्तावेज मुहैया कराइए। हम उन्हें जवाब के लिए संबंधित मंत्रालय को भेजेंगे।' न्यूज एजेंसी एएनआई की ओर से सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी गई है।

बैठक के दौरान समिति के सदस्य सुधांशु त्रिवेदी ने भी हस्तक्षेप करते हुए पूछा कि राहुल गांधी यह आरोप किस आधार पर लगा रहे हैं। बैठक के अंत में समिति के अध्यक्ष ने कहा कि संबंधित अथॉरिटी इस मामले के तथ्यों की जांच करे और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत जिन संगठनों को सैनिक स्कूल आवंटित किए गए हैं, उनकी सूची की भी जांच की जाएगी। सूत्रों के अनुसार, पीपीपी मॉडल के तहत लगभग 70 सैनिक स्कूल विभिन्न संगठनों को आवंटित किए गए हैं, जिनमें विद्या भारती और सरस्वती शिशु मंदिर जैसे संगठन भी शामिल हैं। हालांकि, इस संबंध में सरकार की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया या पुष्टि का इंतजार है।

जेन अल्फा और जेन-Z छात्रों से बातचीत करेंगे मोहन भागवत खबर है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 6 अगस्त को मुंबई में जेन अल्फा और जेन जी छात्रों से बातचीत करेंगे। भागवत, नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में इंडियाज इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस की वार्षिक चैंपियनशिप कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन समारोह को संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम संगठन की 15वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में देशभर के 100 से अधिक शहरों से 15 से 19 साल की आयु के 2,000 से अधिक छात्र शामिल होंगे। जेन अल्फा 2010 से 2024 के बीच जन्मे बच्चे हैं, जबकि जेन जी से मतलब 1997 से 2012 के बीच जन्मी पीढ़ी से है।