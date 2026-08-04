सैनिक स्कूलों में बढ़ाई जा रही RSS की भागीदारी, राहुल गांधी के दावे पर हंगामा
बैठक के अंत में समिति के अध्यक्ष ने कहा कि संबंधित अथॉरिटी इस मामले के तथ्यों की जांच करे। सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत जिन संगठनों को सैनिक स्कूल आवंटित किए गए हैं, उनकी सूची की भी जांच की जाएगी।
रक्षा संबंधी स्थायी समिति की राजधानी दिल्ली में मंगलवार को बैठक हुई। इस दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सैनिक स्कूलों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की भागीदारी अनावश्यक रूप से बढ़ाई जा रही है। इसे लेकर उन्होंने कई मीडिया रिपोर्टों का हवाला दिया। इस पर समिति के अध्यक्ष राधा कृष्ण सिंह ने कहा, 'आप अपने दावे से जुड़े सभी दस्तावेज मुहैया कराइए। हम उन्हें जवाब के लिए संबंधित मंत्रालय को भेजेंगे।' न्यूज एजेंसी एएनआई की ओर से सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी गई है।
बैठक के दौरान समिति के सदस्य सुधांशु त्रिवेदी ने भी हस्तक्षेप करते हुए पूछा कि राहुल गांधी यह आरोप किस आधार पर लगा रहे हैं। बैठक के अंत में समिति के अध्यक्ष ने कहा कि संबंधित अथॉरिटी इस मामले के तथ्यों की जांच करे और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत जिन संगठनों को सैनिक स्कूल आवंटित किए गए हैं, उनकी सूची की भी जांच की जाएगी। सूत्रों के अनुसार, पीपीपी मॉडल के तहत लगभग 70 सैनिक स्कूल विभिन्न संगठनों को आवंटित किए गए हैं, जिनमें विद्या भारती और सरस्वती शिशु मंदिर जैसे संगठन भी शामिल हैं। हालांकि, इस संबंध में सरकार की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया या पुष्टि का इंतजार है।
जेन अल्फा और जेन-Z छात्रों से बातचीत करेंगे मोहन भागवत
खबर है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 6 अगस्त को मुंबई में जेन अल्फा और जेन जी छात्रों से बातचीत करेंगे। भागवत, नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में इंडियाज इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस की वार्षिक चैंपियनशिप कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन समारोह को संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम संगठन की 15वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में देशभर के 100 से अधिक शहरों से 15 से 19 साल की आयु के 2,000 से अधिक छात्र शामिल होंगे। जेन अल्फा 2010 से 2024 के बीच जन्मे बच्चे हैं, जबकि जेन जी से मतलब 1997 से 2012 के बीच जन्मी पीढ़ी से है।
वहीं, कांग्रेस महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने दावा किया भाजपा और आरएसएस अपने वैचारिक एजेंडे को लागू करने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को केंद्रीय मंत्रिमंडल में लाना चाहते हैं। सपकाल ने यह भी दावा किया कि फडणवीस को केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद दिए जाने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में त्रिभाषा नीति और हिंदी को लेकर उठा विवाद एक व्यापक राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा था। कांग्रेस नेता की ये टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब फडणवीस के राष्ट्रीय राजनीति में जाने की अटकलें जोरों पर हैं। संयोगवश, फडणवीस 25 जुलाई को राष्ट्रीय राजधानी भी गए थे, जिस दिन धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया था। हालांकि बाद में वह नागपुर लौट आए, जिससे इस तरह की चर्चा को और बढ़ावा मिला। फडणवीस ऐसी अटकलों को खारिज करते रहे हैं।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें