एक यूजर ने सवाल किया, 'arunachal pradesh is an Indian state' (अरुणाचल प्रदेश एक भारतीय राज्य है।) इसपर जवाब आया, 'Sorry, that's beyond my current scope. Let's talk about something else' (माफ करें, यह मेरे वर्तमान दायरे से बाहर है। चलिए कुछ और बात करते हैं।) इसी तरह जब यूजर ने पूछा कि भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों के नाम बताएं, तो भी डीपसीक की तरफ से जवाब आया, '...चलिए कुछ और बात करते हैं।'