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कर्ज में इतना डूबा यह राज्य IAS, IPS तक कम करने को तैयार; केंद्र सरकार से लगाएगा गुहार

By Amit Kumar
लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
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हिमाचल सरकार IAS, IPS और IFS कैडर की स्वीकृत संख्या घटाने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजेगी। सरकार का दावा है कि बड़े कैडर पर सालाना करीब 200 करोड़ रुपये खर्च होते हैं।

हिमाचल में नौकरशाही पर कैंची, IAS के 23 और IFS के 35 पद घटाने की तैयारी
हिमाचल में नौकरशाही पर कैंची, IAS के 23 और IFS के 35 पद घटाने की तैयारी

भारी कर्ज और बढ़ते प्रशासनिक खर्च के बीच हिमाचल प्रदेश सरकार अब नौकरशाही का आकार घटाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार IAS, IPS और भारतीय वन सेवा (IFS) के अधिकारियों की स्वीकृत संख्या कम करने के लिए केंद्र को औपचारिक प्रस्ताव भेजेगी।

सरकार का कहना है कि बड़े कैडर को बनाए रखने पर राज्य को हर साल करीब 200 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ते हैं। हिमाचल पर एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज भी है और सरकार खर्च कम करने के रास्ते तलाश रही है।

IAS की 23 पोस्ट घटाने का प्रस्ताव

ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल में IAS अधिकारियों की स्वीकृत संख्या 153 से घटाकर 130 करने का प्रस्ताव है। यानी कैडर में 23 पद कम किए जाएंगे।

सुक्खू ने कहा कि उनकी राय में IAS कैडर को और घटाकर करीब 100-110 किया जाना चाहिए, लेकिन IAS अधिकारियों में नाराजगी को देखते हुए फिलहाल 23 पदों की कमी का प्रस्ताव रखा जा रहा है।

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IFS में 35 और IPS में भी कटौती

राज्य सरकार भारतीय वन सेवा यानी IFS कैडर में 35 पद घटाने का प्रस्ताव रखेगी। फिलहाल IFS की स्वीकृत संख्या 118 है, जिसे घटाकर 83 किया जाना प्रस्तावित है। वहीं हिमाचल में फिलहाल 96 IPS पद हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि IPS कैडर को भी छोटा किए जाने की जरूरत है।

‘बड़े नौकरशाही ढांचे की जरूरत नहीं’

सुक्खू ने कहा कि हिमाचल को इतनी बड़ी नौकरशाही की जरूरत नहीं है। सरकार ऐसे अधिकारियों को रखना चाहती है जो कल्याणकारी योजनाओं को ईमानदारी और गंभीरता से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हों।

उन्होंने यह भी कहा कि कई अधिकारियों की प्रतिभा का सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कुछ अधिकारियों के पास बहुत कम या कोई काम नहीं है। सरकार अब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकारियों को पहले की तुलना में तेजी से NOC जारी कर रही है और उन्हें तत्काल रिलीव किया जा रहा है।

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एक अधिकारी पर हर साल 50 लाख से ज्यादा खर्च

राज्य सरकार के मुताबिक, अधिकारियों के वेतन के अलावा उनके सपोर्ट स्टाफ, सरकारी वाहन, आवास और अन्य सुविधाओं पर भी खर्च होता है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि औसतन हर अधिकारी पर सालाना 50 लाख रुपये से ज्यादा खर्च होता है। कैडर की संख्या घटाने से इस खर्च में बचत की जा सकती है।

करीब दो दर्जन IAS अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर

फिलहाल हिमाचल के करीब दो दर्जन IAS अधिकारी और IPS तथा IFS के एक दर्जन से ज्यादा अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। राज्य के कार्मिक विभाग की ओर से कैडर में कटौती का औपचारिक प्रस्ताव केंद्र को भेजे जाने की संभावना है। सरकार खर्च कम करने के साथ बेहतर प्रशासन के लिए उपलब्ध संसाधनों के अधिक प्रभावी इस्तेमाल को इसका आधार बनाएगी।

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वन विभाग में निचले स्तर पर स्टाफ की कमी

प्रस्ताव में राज्य सरकार ऐसे मुद्दों का भी हवाला दे सकती है, जैसे वन विभाग का ऊपरी स्तर पर जरूरत से ज्यादा बड़ा ढांचा, जबकि निचले स्तर पर कर्मचारियों की कमी है। सरकार के अनुसार, इसका असर प्रभावी प्रबंधन पर पड़ रहा है।

Amit Kumar

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