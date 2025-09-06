Deeply appreciate and fully reciprocate PM Modi on Trump comments over India US relationship तहे दिल से सराहना करता हूं, ट्रंप के 'दोस्ती' वाले बयान पर आया PM मोदी का जवाब, India News in Hindi - Hindustan
तहे दिल से सराहना करता हूं, ट्रंप के 'दोस्ती' वाले बयान पर आया PM मोदी का जवाब

टैरिफ और रूसी तेल खरीद को लेकर अमेरिका और भारत के मध्य मौजूदा तनाव के बीच, ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों के बीच ‘विशेष संबंध’ हैं और चिंता की कोई बात नहीं है बस कभी-कभी कुछ ऐसे पल आ जाते हैं।

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 6 Sep 2025 10:09 AM
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालिया टिप्पणियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। पीएम ने दोनों देशों के बीच "विशेष संबंध" को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई है। ट्रंप ने शुक्रवार रात वाइट हाउस में दिए गए बयानों में भारत और अमेरिका के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी की तारीफ की थी, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को "महान प्रधानमंत्री" और अपने "अच्छे मित्र" के रूप में संबोधित किया था।

इसी पर जवाब देते हुए पीएम मोदी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में कहा, "मैं राष्ट्रपति ट्रंप के भावनात्मक और सकारात्मक मूल्यांकन की तहे दिल से सराहना करता हूं और इसे पूर्ण रूप से समर्थन देता हूं। भारत और अमेरिका के बीच एक अत्यंत सकारात्मक और दूरदर्शी व्यापक एवं वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है।" इस पोस्ट में उन्होंने ट्रंप को टैग किया है।

भारत और अमेरिका के बीच विशेष संबंध, चिंता की कोई बात नहीं: ट्रंप

टैरिफ और रूसी तेल खरीद को लेकर अमेरिका और भारत के मध्य मौजूदा तनाव के बीच, ट्रंप ने शुक्रवार को वाइट हाउस में कहा था कि दोनों देशों के बीच ‘विशेष संबंध’ हैं और चिंता की कोई बात नहीं है बस “कभी-कभी कुछ ऐसे पल आ जाते हैं”। ट्रंप ने अपने कार्यालय ‘ओवल ऑफिस’ में कहा, ‘‘मैं हमेशा (नरेंद्र) मोदी का दोस्त रहूंगा... वह शानदार प्रधानमंत्री हैं लेकिन मुझे इस समय उनके द्वारा किए जा रहे काम पसंद नहीं आ रहे हैं। लेकिन भारत और अमेरिका के बीच विशेष संबंध है, चिंता की कोई बात नहीं है। बस कभी-कभी कुछ ऐसे पल आ जाते हैं।’’

राष्ट्रपति इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या वह भारत के साथ संबंधों को फिर से सुधारने के लिए तैयार हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच संबंध पिछले दो दशकों में संभवतः सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि वह इस बात से “बहुत निराश” हैं कि भारत रूस से ‘इतना ज्यादा’ तेल खरीद रहा है।

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक सवाल के जवाब में कहा, ‘‘मुझे इस बात से बहुत निराशा है कि भारत रूस से इतना तेल खरीदेगा और मैंने उन्हें यह बता दिया है। हमने भारत पर बहुत ज्यादा शुल्क लगाया है, 50 प्रतिशत शुल्क, बहुत ज्यादा शुल्क। मेरे (प्रधानमंत्री नरेन्द्र) मोदी से बहुत अच्छे रिश्ते हैं, वह बहुत अच्छे हैं। वह कुछ महीने पहले यहां आए थे।’’

ट्रंप से पूछा गया था कि क्या अमेरिका ने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। दरअसल ट्रंप ने ‘ट्रुथ सोशल’ पोस्ट में कहा था कि , ‘‘लगता है हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। ईश्वर करे कि उनका भविष्य दीर्घकालिक और समृद्ध हो।’’ ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के नेता शी चिनफिंग के साथ मोदी की एक पुरानी तस्वीर भी पोस्ट की थी।

अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का सोशल मीडिया पोस्ट उस समय आया है जब कुछ ही दिन पहले शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच गर्मजोशी भरे संबंधों ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा।

भारत और अन्य देशों के साथ व्यापार वार्ता कैसी चल रही है, इस सवाल पर ट्रंप ने कहा, “वे बहुत अच्छी चल रही हैं। अन्य देश भी अच्छा कर रहे हैं। हम उन सभी के साथ अच्छा कर रहे हैं। हम यूरोपीय संघ से नाराज हैं क्योंकि सिर्फ गूगल के साथ ही नहीं, बल्कि हमारी सभी बड़ी कंपनियों के साथ जो हो रहा है, उससे हम नाराज हैं।”

(इनपुट एजेंसी)