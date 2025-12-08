Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsDebate on issue of Vande Mataram in Lok Sabha Today PM Modi starts
अंग्रेज मानते थे बंगाल टूटा तो देश टूट जाएगा, लेकिन वंदे मातरम्...; लोकसभा में बोले PM मोदी

संक्षेप:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'अंग्रेजों का मानना था कि एक बार बंगाल टूट गया, तो देश भी टूट जाएगा। 1905 में बंगाल का विभाजन किया। जब अंग्रेजों 1905 में ये पाप किया, तब वंदे मातरम् चट्टान की तरह खड़ा रहा।'

Dec 08, 2025 12:58 pm ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ पर सोमवार को लोकसभा में चर्चा शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की। उन्होंने कहा कि जब अंग्रेज भारत को बांटने की कोशिश कर रहे थे, तब वंदे मातरम् ने ही उन्हें रोक रखा था। इस मुद्दे पर लोकसभा में 10 घंटे का समय तय किया गया है। मंगलवार को राज्यसभा में राष्ट्रगीत के मुद्दे पर चर्चा होगी, जिसकी शुरुआत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह करेंगे।

पीएम मोदी ने कहा कि अंग्रेजों ने भारत को बांटने के लिए पश्चिम बंगाल को चुना था। उन्होंने कहा, 'अंग्रेज समझ चुके थे कि 1857 के बाद लंबे समय तक भारत में टिकना उनके लिए मुश्किल लग रहा था। जिस प्रकार से वो अपने सपने लेकर आए थे, तब उनको लगा कि जब तक भारत को बांटेंगे नहीं, तब भारत को टुकडों में नहीं बांटेंगे, भारत में ही लोगों को एक दूसरे से लड़ाएंगे नहीं, तब तक यहां तक राज करना मुश्किल है।'

उन्होंने कहा, 'अंग्रेजों ने बांटो और राज करो, इस रास्ते को चुना और उन्होंने बंगाल को इसकी प्रयोगशाला बनाया। वो एक वक्त था जब बंगाल का बौद्धिक सामर्थ्य देश को दिशा दे रहा था। देश को ताकत देता था। देश को प्रेरणा देता था। इसलिए अंग्रेज भी चाहते थे कि बंगाल का जो सामर्थ्य है, वो देश की शक्ति का एक प्रकार से केंद्र बिंदु है। इसलिए अंग्रेजों ने बंगाल के टुकड़े करने की दिशा में काम किया।'

उन्होंने कहा, 'अंग्रेजों का मानना था कि एक बार बंगाल टूट गया, तो देश भी टूट जाएगा। 1905 में बंगाल का विभाजन किया। जब अंग्रेजों 1905 में ये पाप किया, तब वंदे मातरम् चट्टान की तरह खड़ा रहा।'

उन्होंने कहा, ‘बंगाल की एकता के लिए वंदे मातरम् गली गली का नाद बन गया था। वही नारा प्रेरणा देता था। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के साथ भारत को कमजोर करने के बीज और अधिक बोने की दिशा पकड़ ली थी, लेकिन वंदे मातरम् एक स्वर, एक सूत्र के रूप में अंग्रेजों के लिए चुनौती बनता गया। बंगाल का विभाजन तो हुआ, लेकिन एक बहुत स्वदेशी आंदोलन खड़ा हुआ और तब वंदे मातरम् हर तरफ गूंज रहा था।’

पीएम मोदी ने कहा, ‘अंग्रेज समझ गए थे कि बंगाल की धरती से निकला बंकिम बाबू ने ये जो भाव तैयार किया था। उन्होंने अंग्रेजों को हिला दिया। और अंग्रेजों ने उसको कानूनी रूप से प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। गाने पर सजा, छापने पर सजा और वंदे मातरम् बोलने पर भी सजा। इतने कठोर कानून कर दिए गए थे। हमारे देश की आजादी के आंदोलन में सैकड़ों महिलाओं ने नेतृत्व किया, योगदान दिया। एक घटना का मैं जिक्र करना चाहता हूं।’

Pm Narendra Modi Parliament Winter Session
