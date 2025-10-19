Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsDeath threats Priyank Kharge Big statement on RSS route March permission denied
धमकी दी, कानून मानते नहीं; RSS को रूट मार्च परमिशन न मिलने पर प्रियांक खरगे

धमकी दी, कानून मानते नहीं; RSS को रूट मार्च परमिशन न मिलने पर प्रियांक खरगे

संक्षेप: कर्नाटक में आरएसएस को चित्तापुर में रूट मार्च की परमिशन नहीं मिली है। हाई कोर्ट ने इसकी इजाजत नहीं दी। अब मामले की सुनवाई 24 अक्टूबर को होने वाली है। इस पर कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे का बयान आया है।

Sun, 19 Oct 2025 03:49 PMDeepak लाइव हिन्दुस्तान, बेंगलुरु
share Share
Follow Us on

कर्नाटक में आरएसएस को चित्तापुर में रूट मार्च की परमिशन नहीं मिली है। हाई कोर्ट ने इसकी इजाजत नहीं दी। अब मामले की सुनवाई 24 अक्टूबर को होने वाली है। इस पर कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे का बयान आया है। उन्होंने कहा कि इस वक्त वहां पर माहौल ठीक नहीं है। इसके अलावा उन्होंने आरएसएस पर कुछ आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने संगठन को कानून का पालन न करने वाला बताया है। प्रियांक खरगे ने यह भी कहा कि तीन से ज्यादा संगठनों ने चित्तापुर में मार्च पास्ट की इजाजत मांगी है। स्थानीय प्रशासन ने किसी को अनुमति नहीं दी, क्योंकि सबने एक ही समय मांगा है।

प्रियांक खरगे ने आगे कहा कि फिलहाल माहौल ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि आरएसएस ने वर्तमान विधायक को गालियां दीं। जान से मारने की धमकियां दी गईं। प्रियंक यहीं नहीं रुके, बल्कि यहां तक कह डाला कि आरएसएस कानून का पालन करने वाला संगठन नहीं है। खरगे ने कहा कि वह लोग इस गैरकानूनी जमावड़े के लिए कोर्ट गए थे, लेकिन कोर्ट ने कानून और व्यवस्था का हवाला देते हुए मना कर दिया। प्रियांक ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन जिम्मेदार है। अगर राज्य सरकार को लगता है कि इजाजत नहीं दी जानी तो वह इनकार कर ही देगी।

कर्नाटक सरकार के मंत्री ने आगे कहा कि आपको आरएसएस से मार्च की टाइमिंग पूछनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह लोग अभी तक चुप थे। लेकिन जब मुझे इनके गुंडों से गालियां और जान से मारने की धमकियां मिलने लगीं, तो यह लोग मार्च निकालने की तैयारी करने लगे। उन्होंने कहा कि जब आप एक जन प्रतिनिधि को गाली देंगे तो अन्य लोग और संगठन भी तो ऐसा करने की सोचेंगे। ऐसे में मेरी जिम्मेदारी है कि कुछ भी गलत न होने पाए। खरगे ने कहा कि जिस भी संगठन को मार्च निकालना है वह सभी डॉक्यूमेंट्स जमा करें। आरएसएस के मामले में एक भी स्थानीय व्यक्ति परमिशन के लिए सामने नहीं आया। सिर्फ हेडक्वॉर्टर से कुछ लोगों ने पुलिस को लिखा कि हम ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भीम आर्मी और दलित पैंथर्स को भी मार्च की परमिशन नहीं मिली है।