धमकी दी, कानून मानते नहीं; RSS को रूट मार्च परमिशन न मिलने पर प्रियांक खरगे

संक्षेप: कर्नाटक में आरएसएस को चित्तापुर में रूट मार्च की परमिशन नहीं मिली है। हाई कोर्ट ने इसकी इजाजत नहीं दी। अब मामले की सुनवाई 24 अक्टूबर को होने वाली है। इस पर कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे का बयान आया है।

कर्नाटक में आरएसएस को चित्तापुर में रूट मार्च की परमिशन नहीं मिली है। हाई कोर्ट ने इसकी इजाजत नहीं दी। अब मामले की सुनवाई 24 अक्टूबर को होने वाली है। इस पर कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे का बयान आया है। उन्होंने कहा कि इस वक्त वहां पर माहौल ठीक नहीं है। इसके अलावा उन्होंने आरएसएस पर कुछ आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने संगठन को कानून का पालन न करने वाला बताया है। प्रियांक खरगे ने यह भी कहा कि तीन से ज्यादा संगठनों ने चित्तापुर में मार्च पास्ट की इजाजत मांगी है। स्थानीय प्रशासन ने किसी को अनुमति नहीं दी, क्योंकि सबने एक ही समय मांगा है।

प्रियांक खरगे ने आगे कहा कि फिलहाल माहौल ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि आरएसएस ने वर्तमान विधायक को गालियां दीं। जान से मारने की धमकियां दी गईं। प्रियंक यहीं नहीं रुके, बल्कि यहां तक कह डाला कि आरएसएस कानून का पालन करने वाला संगठन नहीं है। खरगे ने कहा कि वह लोग इस गैरकानूनी जमावड़े के लिए कोर्ट गए थे, लेकिन कोर्ट ने कानून और व्यवस्था का हवाला देते हुए मना कर दिया। प्रियांक ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन जिम्मेदार है। अगर राज्य सरकार को लगता है कि इजाजत नहीं दी जानी तो वह इनकार कर ही देगी।