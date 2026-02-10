Hindustan Hindi News
अमेरिका से डील नहीं, ढील हुई; US संग ट्रेड डील पर अखिलेश ने सरकार को घेरा- हलवा कहां-कहां बंटा?

संक्षेप:

अखिलेश यादव ने बजट को दिशाहीन बताते हुए कहा कि इसमें गरीब, पिछड़े, दलित के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि हम इतने बजट ला रहे हैं, लेकिन हमारी पर कैपिटा इनकम नहीं बढ पा रही।

Feb 10, 2026 03:23 pm ISTPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान
लोकसभा में बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि हालिया पेश बजट में कोई विजन नहीं है। यादव ने बजट और अमेरिका संग ट्रेड डील की टाइमिंग पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि अमेरिका से डील नहीं, ढील हुई है। सपा अध्यक्ष ने तंज कसा कि जीरो बड़ा या 18? बजट पहले बना या पहले डील हुई? और अगर यही होना था तो 11 महीने तक इंतजार क्यों किया गया?

उन्होंने कहा कि बजट आने से पहले और बजट आने के बाद पूरे देश में अमेरिका से डील को लेकर हल्ला कराया जा रहा है। बीजेपी ने दावे किए कि हमने दुनिया में कई देशों से फ्री ट्रेड डील कर ली है। उनसे जानना चाहूंगा कि कितने देश बचे हैं, जिनसे फ्री ट्रेड डील नहीं कर पाए हैं। अखिलेश ने कहा कि कुछ लोग रुपये को लेकर उम्र पर सवाल उठाते थे, इस डील के बाद रुपया कहां जाएगा?

अखिलेश यादव ने बजट को दिशाहीन बताते हुए कहा कि इसमें गरीब, पिछड़े, दलित के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि हम इतने बजट ला रहे हैं, लेकिन हमारी पर कैपिटा इनकम नहीं बढ पा रही है।

