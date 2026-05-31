कोलकाता में आज कल्याण बनर्जी पर हुआ जानलेवा हमला, सिर फूटा; चोर-चोर के लगे नारे
Kalyan Banerjee: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जब टीएमसी समर्थक थाने के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, तभी वहां मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं ने उग्र नारेबाजी शुरू कर दी और प्रदर्शनकारियों को 'चोर' कहना शुरू कर दिया।
Attack on Kalyan Banerjee: पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद जारी राजनीतिक हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। शनिवार को टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के ठीक एक दिन बाद रविवार को लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के मुख्य सचेतक कल्याण बनर्जी पर जानलेवा हमला हुआ है। हुगली जिले के चंडीताला थाने के बाहर हुई इस हिंसक झड़प में कल्याण बनर्जी के सिर पर गंभीर चोट आई है। घटना के समय टीएमसी समर्थक अपने गिरफ्तार पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपने थाने पहुंचे थे। यहां भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ उनका आमना-सामना हो गया।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जब टीएमसी समर्थक थाने के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, तभी वहां मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं ने उग्र नारेबाजी शुरू कर दी और प्रदर्शनकारियों को 'चोर' कहना शुरू कर दिया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया और स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। बढ़ते तनाव और अराजकता को काबू में करने के लिए स्थानीय पुलिस के साथ-साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों की भारी तैनाती करनी पड़ी।
हमले के बाद सांसद कल्याण बनर्जी को अपने घायल सिर पर गीला रुमाल रखे हुए देखा गया। उन्होंने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। कल्याण बनर्जी ने कहा, "मुझे जानबूझकर निशाना बनाया गया और उस समय मुझ पर हमला किया गया जब मैं आधिकारिक प्रतिनियुक्ति सौंपने के लिए थाने की ओर बढ़ रहा था। यह उन लोगों पर बिना उकसावे के किया गया हमला है जो केवल अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करते हुए शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे।"
शनिवार को अभिषेक बनर्जी पर भी हुआ था हमला
यह घटना टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी पर शनिवार को सोनारपुर में हुए हमले के ठीक अगले दिन हुई है। शनिवार को अभिषेक चुनाव के बाद हुई हिंसा के शिकार एक टीएमसी कार्यकर्ता के परिवार से मिलने सोनारपुर गए थे। जैसे ही वह अपनी कार से उतरे, भीड़ ने 'चोर-चोर' के नारे लगाने शुरू कर दिए। देखते ही देखते भीड़ हिंसक हो गई और उनके काफिले पर अंडे और पत्थर बरसाने लगी। आरोप है कि कुछ लोगों ने अभिषेक बनर्जी के साथ हाथापाई करते हुए उन्हें थप्पड़ और घूंसे भी मारे, जिसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। दो दिनों के भीतर टीएमसी के दो शीर्ष नेताओं पर हुए इन हमलों के बाद राज्य का राजनीतिक पारा बेहद गर्म हो गया है।
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लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।
हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।और पढ़ें