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पॉक्सो के आरोपी की मिली लाश, 6 लोगों की हत्या का भी था आरोप; 2 दिन से ढूंढ रही थी पुलिस

By Niteesh Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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नाबालिग लड़की के परिवार की तहरीर पर इस साल मई में राजकुमार के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। लड़की का पीछा करने और उसे परेशान करने के लिए यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई।

पॉक्सो के आरोपी की मिली लाश, 6 लोगों की हत्या का भी था आरोप; 2 दिन से ढूंढ रही थी पुलिस

तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में 6 लोगों की हत्या करने के मामले में वांटेड 35 वर्षीय युवक सोमवार को मृत पाया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने शुरुआती जांच के आधार पर उसकी ओर से आत्महत्या किए जाने की आशंका जताई है। पुलिस ने बताया कि पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज प्राथमिकी में नामजद किसान पी. राजकुमार ने 10 जुलाई की रात कथित तौर पर छह लोगों की हत्या कर दी थी। मृतकों में एक नाबालिग लड़की, उस परिवार के दो सदस्य जिन्होंने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। साथ ही उसकी अपनी पत्नी और दो बच्चे शामिल थे।

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पुलिस के सीनियर अधिकारी ने बताया कि सोमवार को कोथुर पुलिस थाना इलाके में शव देखे जाने के बाद कुछ निवासियों ने पुलिस नियंत्रण कक्ष को फोन कर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, 'मौके पर पहुंची पुलिस टीम को उसका शव मिला। शव के नजदीक कीटनाशक की एक बोतल मिली है। हमें आशंका है कि उसने कीटनाशक पी लिया था क्योंकि उसके मुंह से झाग निकल रहा था।' अधिकारी ने बताया कि पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और उसके परिवार वालों को सूचित किया। पुलिस ने मृतक की पहचान राजकुमार के रूप में की।

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लड़की का पीछा और परेशान करने का आरोप

नाबालिग लड़की के परिवार की तहरीर पर इस साल मई में राजकुमार के खिलाफ लड़की का पीछा करने और उसे परेशान करने के लिए यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो)अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोपी ने 6 लोगों की चाकू से हमला करके और गला रेतकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने बताया कि हत्याओं को अंजाम देने के बाद आरोपी ने अपने पिता को फोन किया और अपराध कबूल करते हुए कहा कि वह अपनी भी जान देने जा रहा है, और फिर अपना फोन बंद कर लिया।

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पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी के पिता ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी पुलिस को दी। उन्होंने बताया कि राजकुमार मौके से फरार हो गया था और तेलंगाना पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए 12 टीम गठित की थीं और बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया गया था। जांचकर्ताओं ने आरोपी के कॉल डेटा, सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल की थी। उस कार का पता लगाया जो आरोपी ने हत्याएं करने से एक दिन पहले किराए पर ली थी। पुलिस ने कहा कि राजकुमार ने अपनी पत्नी के फोन से ऑनलाइन भुगतान करके एक ट्रांसपोर्टर से कार किराए पर ली थी। फ्यूल खत्म होने के बाद आरोपी नंदीगाम थानाक्षेत्र के अंतर्गत रेलवे पटरी के निकट कार छोड़कर चला गया था।

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लेखक के बारे में

Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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