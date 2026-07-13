पॉक्सो के आरोपी की मिली लाश, 6 लोगों की हत्या का भी था आरोप; 2 दिन से ढूंढ रही थी पुलिस

नाबालिग लड़की के परिवार की तहरीर पर इस साल मई में राजकुमार के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। लड़की का पीछा करने और उसे परेशान करने के लिए यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई।

तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में 6 लोगों की हत्या करने के मामले में वांटेड 35 वर्षीय युवक सोमवार को मृत पाया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने शुरुआती जांच के आधार पर उसकी ओर से आत्महत्या किए जाने की आशंका जताई है। पुलिस ने बताया कि पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज प्राथमिकी में नामजद किसान पी. राजकुमार ने 10 जुलाई की रात कथित तौर पर छह लोगों की हत्या कर दी थी। मृतकों में एक नाबालिग लड़की, उस परिवार के दो सदस्य जिन्होंने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। साथ ही उसकी अपनी पत्नी और दो बच्चे शामिल थे।

पुलिस के सीनियर अधिकारी ने बताया कि सोमवार को कोथुर पुलिस थाना इलाके में शव देखे जाने के बाद कुछ निवासियों ने पुलिस नियंत्रण कक्ष को फोन कर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, 'मौके पर पहुंची पुलिस टीम को उसका शव मिला। शव के नजदीक कीटनाशक की एक बोतल मिली है। हमें आशंका है कि उसने कीटनाशक पी लिया था क्योंकि उसके मुंह से झाग निकल रहा था।' अधिकारी ने बताया कि पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और उसके परिवार वालों को सूचित किया। पुलिस ने मृतक की पहचान राजकुमार के रूप में की।

लड़की का पीछा और परेशान करने का आरोप नाबालिग लड़की के परिवार की तहरीर पर इस साल मई में राजकुमार के खिलाफ लड़की का पीछा करने और उसे परेशान करने के लिए यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो)अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोपी ने 6 लोगों की चाकू से हमला करके और गला रेतकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने बताया कि हत्याओं को अंजाम देने के बाद आरोपी ने अपने पिता को फोन किया और अपराध कबूल करते हुए कहा कि वह अपनी भी जान देने जा रहा है, और फिर अपना फोन बंद कर लिया।