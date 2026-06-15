CID ने छोड़ा तो ED ने लपका, अब किस मामले में CGO कॉम्प्लेक्स में अभिषेक बनर्जी से मैराथन पूछताछ; दो दर्जन सवाल से सामना

केंद्रीय जांच एजेंसी की चल रही जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए TMC के इस वरिष्ठ नेता को कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके साल्ट लेक में ED के दफ्तर में पेश होना पड़ा, जहां उनसे मैराथन पूछताछ की गई।

अतृणमूल कांग्रेस (TMC) के महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। फर्जी हस्ताक्षर के मामले में पश्चिम बंगाल क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID) की लंबी पूछताछ के बाद, अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया है। कथित प्राथमिक स्कूल भर्ती घोटाले की जांच के सिलसिले में सोमवार (15 जून) को ईडी के अधिकारियों ने उनसे कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स दफ्तर में लंबी पूछताछ की है। ईडी के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है।

बनर्जी से यह पूछताछ ऐसे समय हो रही है जब पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता की नियुक्ति के लिए विधायकों के हस्ताक्षरों की कथित जालसाजी के मामले में CID ने एक दिन पहले ही यानी रविवार को ही उनसे करीब साढ़े आठ घंटे की मैराथन पूछताछ की थी। अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने डायमंड हार्बर से सांसद बनर्जी से घोटाले के सिलसिले में पूछे जाने वाले दो दर्जन सवालों की सूची तैयार की है।

11 बजे ED ऑफिस पहुंचे थे अभिषेक पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के 'नौकरी-के-बदले-कैश' मामले में गड़बड़ी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में समन मिलने के बाद अभिषेक बनर्जी सुबह करीब 11 बजे ED के CGO कॉम्प्लेक्स ऑफिस पहुंचे थे। ऑफिस में घुसते समय उन्होंने इस मामले पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। एक अधिकारी ने बताया, ''पूरी पूछताछ प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जा रही है। उसे बाद में सत्यापित किया जाएगा और इस मामले में गिरफ्तार अन्य आरोपियों के साक्ष्यों और बयानों से उसका मिलान किया जाएगा।''

धन के लेन-देन की पूरी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश उन्होंने कहा कि कथित अपराध से अर्जित धन के स्रोत और उसके प्रवाह का पता लगाने के लिए जांचकर्ता बनर्जी का सामना वित्तीय दस्तावेजों, डिजिटल रिकॉर्ड तथा मामले के अन्य आरोपियों के बयानों से भी कराएंगे। अधिकारी ने कहा, ''हमारा ध्यान धन के लेन-देन की पूरी कड़ियों को जोड़ने पर है। यह पता लगाया जा रहा है कि धन का प्रबंधन किसने किया, उसे विभिन्न खातों और संस्थाओं के माध्यम से कैसे अंतरित किया गया और क्या उसके वास्तविक स्रोत को छिपाने के लिए लेन-देन को कई स्तरों से गुजारा गया था।''

विसंगतियों पर स्पष्टीकरण उन्होंने कहा कि एजेंसी पहले प्रस्तुत की गई जानकारी और तलाशी के दौरान बरामद नई सामग्री के बीच पाई गई ''विसंगतियों'' के संबंध में भी स्पष्टीकरण मांगेगी। अधिकारी ने बताया कि प्राथमिक स्कूल में शिक्षकों की भर्ती में कथित अनियमितताओं से जुड़ी धनशोधन जांच के सिलसिले में जारी समन के अनुपालन में बनर्जी सोमवार पूर्वाह्न करीब 11 बजे कोलकाता स्थित ईडी के सीजीओ कॉम्प्लेक्स कार्यालय पहुंचे।

पूर्व मंत्री समेत कई से हो चुकी है पूछताछ पूछताछ के दौरान फॉरेंसिक विश्लेषण में चिह्नित बिचौलियों और लाभार्थी संस्थाओं की भूमिका को लेकर भी सवाल किए जाएंगे। अधिकारी ने कहा, ''हमने बैंक रिकॉर्ड और संचार संबंधी डेटा जुटाए हैं, जिनसे कई संदिग्ध लोगों की संलिप्तता के संकेत मिलते हैं। आज की पूछताछ का उद्देश्य इन तथ्यों का बनर्जी के बयान से मिलान करना है।'' ईडी घोटाले की जांच के सिलसिले में पूर्व मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा सहित कई लोगों से पहले भी पूछताछ कर चुकी है।