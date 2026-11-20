रिटायर आईपीएस अधिकारी नीरज कुमार ने बताया कि इस दौरान दाऊद इब्राहिम ने अपने गैंग के बारे में कई बातें बताई। सफाई देने की कोशिश की। लेकिन सवाल पूछने पर वह कई बार असहज हो गया।

Dawood Ibrahim: भारत के इतिहास में सबसे बड़े आतंकी हमले मुंबई बम ब्लास्ट की गुत्थी सुलझाने वाले दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर रिटायर्ड IPS अधिकारी नीरज कुमार ने दाऊद इब्राहिम को लेकर कई खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया है कि वह सरेंडर करना चाहता था, लेकिन इसके लिए उसने कई शर्तें रख दीं। इसके अलावा उन्होंने दाऊद के कानून मंत्री के नाम से मशहूर मनीष लाला से हुई पूछताछ के बारे में खुलकर बताया है। आपको बता दें कि नीरज कुमार की दाऊद इब्राहिम से कई बार फोन पर बात हुई थी।

पूर्व सांसद और वरिष्ठ पत्रकार शाहिद सिद्दीकी के शो 'आई विटनेस विद शाहिद' में नीरज कुमार ने दाऊद इब्राहिम को लेकर कई खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा मुंबई बम ब्लास्ट केस की जांच के दौरान कई चौंकाने वाली बात सामने आई थी। उन्होंने दाऊद के करीबी मनीष लाला से हुई बातचीत के बारे में बताया।

दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर नीरज कुमार ने कहा, ''मैंने मनीष लाला के ठिकानों पर जब छापा मारा तो उसने मुझे फोन किया। उस समय वह सिंगापुर में थे। उसने पूछा कि मैं उसके पीछे क्यों पड़ा हूं। उसने ऐसा क्या किया है। मैंने उससे उस वक्त कहा था कि तुम पहले मुंबई तो आओ फिर मैं बताऊंगा कि तुमने क्या किया है। इसके बाद वह मुंबई आया और मुंबई पुलिस से जुड़े एक मामले में खुद को सरेंडर कर दिया।''

मनीष लाला से मिलने आर्थर रोड जेल गए थे नीरज कुमार इसके बाद मनीष कुमार आर्थर रोड जेल मनीष लाला से मिलने पहुंचे। आपको बता दें कि उस समय मुंबई बम ब्लास्ट केस का ट्रायल इसी जेल में चल रहा था। जेल अधीक्षक के ऑफिस में दोनों की मुलाकात हुई। इस दौरान मनीष लाला ने नीरज कुमार से कहा, 'आप मुझे अपनी कस्टडी में ले लीजिए फिर मैं आपसे बात करूंगा।' इसके बाद नीरज कुमार ने दिल्ली में दर्ज एक टाडा केस में उसे अपनी हिरासत में ले लिया। मनीष लाला ने भी कोर्ट में इसका विरोध नहीं किया।

मनीष लाला ने खोले डी कंपनी के राज नीरज कुमार की कस्टडी में आने के बाद मनीष लाला ने उनसे कहा, 'आपकी कस्टडी में मैं इसलिए आया क्योंकि जब आर्थर रोड जेल में मैं आपसे मिला तो आपने मुझे कुर्सी पर बैठने को कहा। इसके बाद मुझे यकीन हो गया कि आप मुझे परेशान नहीं करोगे।' इसके बाद मनीष लाला ने दाऊद के संपर्क में आने से लेकर उसके करीबी बनने तक की पूरी कहानी बताई। इस दौरान मनीष लाला ने नीरज कुमार से कहा कि जैसे वह उनकी कस्टडी में आाया वैसे ही दाऊद इब्राहिम भी उनकी कस्टडी में आ सकता है और सरेंडर कर सकता है। मनीष लाला ने तब नीरज कुमार से कहा, ''अगर आप कहें तो मैं आपकी बात दाऊद इब्राहिम से करवाता हूं।''

दाऊद ने नीरज कुमार से पूछ कई सवाल नीरज कुमार के सीक्रेट टेलीफोन के जरिए मनीष लाला ने दाऊद इब्राहिम से उनकी बात कराई। नीरज कुमार बताते हैं, ''पहली बार में दाऊद ने मेरे से कई सवाल पूछे। उसने मेरे से पूछा कि क्या आपको लगता है कि मैं मुंबई बम ब्लास्ट में शामिल हूं। अगर ऐसा होता तो मैं भी टाइगर मेमन की तरह अपनी फैमिली को वहां से हटा लेता। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया।''

शर्तों पर सरेंडर करना चाहता था दाऊद नीरज कुमार ने आगे कहा, ''जब मैंने आरडीएक्स के बारे में दाऊद से पूछा तो वह सहम गया। इसके बाद दाऊद इब्राहिम ने कहा कि मैं सरेंडर कर सकता हूं, लेकिन मेरी अपनी शर्तें हैं। उसकी लंबी-चौड़ी शर्तें थीं। मैंने अपने सीनियर अधिकारियों से इस बारे में बात की। इसके बाद तय हुआ कि शर्तों पर सरेंडर संभव नहीं है। इसके बाद बातचीत बंद हो गई।''