'दाउद इब्राहिम ने ताज होटल में बम लगाया है' मुंबई पुलिस को आए फोन कॉल से मचा हडकंप

मुंबई के मशहूर ताज होटल में बम लगाने की धमकी के बाद हड़कंप मच गया। सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत ही इस पर कार्रवाई करते हुए होटल की गहन जांच की। पुलिस को वहां पर कोई विस्फोटक सामग्री या अन्य कुछ संदिग्ध नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने इसे फर्जी धमकी घोषित कर दिया।

'दाउद इब्राहिम ने ताज होटल में बम लगाया है।' रविवार अल सुबह मुंबई पुलिस के पास आए एक फोन कॉल ने पूरे पुलिस खेमे के अलर्ट मोड पर ला दिया। इस फोन के तुरंत ही सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हुई और मुंबई के प्रतिष्ठित ताज होटल की तलाशी ली। कई स्तर के जांच अभियान के बाद भी पुलिस को ताज होटल में कोई विस्फोटक सामग्री या फिर किसी घटना का सुराग नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने इस फोन कॉल को फर्जी घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक, फोन नंबर की पहचान कर ली गई है। आरोपी को गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक देर रात करीब 12:13 पर नवी मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम के पास एक फोन कॉल आया। फोन करने वाले ने दावा किया कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाउद इब्राहिम ने मुंबई के प्रतिष्ठित ताज होटल में बम लगाया हुआ है। एक फोन कॉल पर यह जानकारी सामने आने के बाद मुंबई पुलिस ऐक्टिव हुई और कोलाबा स्थित ताज होटल के लिए कई टीमें रवाना कर दीं। इसमें कोलाबा पुलिस, क्राइम ब्रांच और बॉम्ब स्क्वाड भी शामिल था।

ताज होटल की हुई पूरी जांच सुरक्षा एजेंसियों ने ताज होटल में गहन तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान होटल के लगभग हर इलाके की जांच करने के बाद मुंबई पुलिस ने इस फोन कॉल को फर्जी घोषित कर दिया। बाद में जांच करने पर पता चला कि यह फोन मुंबई के तुर्भे इलाके से की गई है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी की तलाशी के लिए एक टीम वहां भेजी गई है। हालांकि, इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।