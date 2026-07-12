'दाउद इब्राहिम ने ताज होटल में बम लगाया है' मुंबई पुलिस को आए फोन कॉल से मचा हडकंप
मुंबई के मशहूर ताज होटल में बम लगाने की धमकी के बाद हड़कंप मच गया। सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत ही इस पर कार्रवाई करते हुए होटल की गहन जांच की। पुलिस को वहां पर कोई विस्फोटक सामग्री या अन्य कुछ संदिग्ध नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने इसे फर्जी धमकी घोषित कर दिया।
'दाउद इब्राहिम ने ताज होटल में बम लगाया है।' रविवार अल सुबह मुंबई पुलिस के पास आए एक फोन कॉल ने पूरे पुलिस खेमे के अलर्ट मोड पर ला दिया। इस फोन के तुरंत ही सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हुई और मुंबई के प्रतिष्ठित ताज होटल की तलाशी ली। कई स्तर के जांच अभियान के बाद भी पुलिस को ताज होटल में कोई विस्फोटक सामग्री या फिर किसी घटना का सुराग नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने इस फोन कॉल को फर्जी घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक, फोन नंबर की पहचान कर ली गई है। आरोपी को गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक देर रात करीब 12:13 पर नवी मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम के पास एक फोन कॉल आया। फोन करने वाले ने दावा किया कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाउद इब्राहिम ने मुंबई के प्रतिष्ठित ताज होटल में बम लगाया हुआ है। एक फोन कॉल पर यह जानकारी सामने आने के बाद मुंबई पुलिस ऐक्टिव हुई और कोलाबा स्थित ताज होटल के लिए कई टीमें रवाना कर दीं। इसमें कोलाबा पुलिस, क्राइम ब्रांच और बॉम्ब स्क्वाड भी शामिल था।
ताज होटल की हुई पूरी जांच
सुरक्षा एजेंसियों ने ताज होटल में गहन तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान होटल के लगभग हर इलाके की जांच करने के बाद मुंबई पुलिस ने इस फोन कॉल को फर्जी घोषित कर दिया। बाद में जांच करने पर पता चला कि यह फोन मुंबई के तुर्भे इलाके से की गई है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी की तलाशी के लिए एक टीम वहां भेजी गई है। हालांकि, इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
आपको बता दें, मुंबई का ताज होटल टाटा ग्रुप के स्वामित्व में आता है। यह दुनिया के सबसे मशहूर होटलों में से एक है। 26/11 हमले के दौरान पाकिस्तानी आतंकवादियों ने इस होटल को भी निशाना बनाया था। यहां पर दो आतंकवादियों ने घुसकर कई लोगों की मार दिया था। इसके बाद होटल की सुरक्षा को लगातार बढ़ाया जाता रहा है। वर्तमान में यह मुंबई के सबसे सुरक्षित इलाकों में से एक है। ऐसे में अगर इस होटल पर किसी हमले या धमाके की धमकी आती है, तो पुलिस सतर्कता के साथ काम करती है।
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लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें