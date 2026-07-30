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बिहार में PK तो दतिया में कांग्रेस तैयार; उपचुनाव में BJP को 3 चुनौतियां, तगड़े मुकाबले के आसार

By Nisarg Dixit
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी की सियासी अग्निपरीक्षा साबित हो सकती है। दरअसल, मध्य प्रदेश, बिहार और गुजरात की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और मतदान शुरू हो चुका है। इनके नतीजे 3 अगस्त को घोषित किए जाने हैं।

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गुरुवार को बांकीपुर, दतिया और मंजलपुर सीट पर उपचुनाव होने हैं। (PTI Photo)

मध्य प्रदेश, बिहार और गुजरात विधानसभा की 3 सीटों पर गुरुवार को उपचुनाव हो रहे हैं। खास बात है कि इन तीनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सुबह 7 बजे इन सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है और 3 अगस्त को नतीजे घोषित किए जाने हैं। खास बात है कि बिहार और एमपी की सीटों पर उम्मीदवार का चुनाव भी खासा चर्चा में रहा था।

इन सीटों पर हैं चुनाव

गुरुवार को जिन तीन सीटों पर मतदान होने जा रहा है, उनमें मध्य प्रदेश की दतिया, बिहार की बांकीपुर और गुजरात की मंजलपुर सीट है। एक ओर जहां दतिया में भाजपा का मुकाबला कांग्रेस से है। वहीं, बांकीपुर सीट पर जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर के मैदान में उतरने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। वहीं, मंजलपुर सीट पर भाजपा सीधे कांग्रेस से भिड़ेगी।

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बांकीपुर

भाजपा का गढ़ माने जाने वाली बिहार की बांकीपुर सीट पर पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जीत दर्ज की थी। बाद में उनके राज्यसभा जाने के बाद सीट खाली हुई थी और उपचुनाव का ऐलान हुआ था। उन्होंने राजद की रेखा गुप्ता को 50,000 से अधिक मतों से हराकर लगातार पांचवीं बार यह विधानसभा सीट जीती थी।

इस बार पार्टी ने युवा इकाई के नेता नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। भाजपा 1995 से यह सीट हारी नहीं है। उस समय इस निर्वाचन क्षेत्र को पटना पश्चिम के नाम से जाना जाता था। सीट पर करीब 3.80 लाख मतदाता अपना नेता चुनेंगे।

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दतिया

साल 2023 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला था। तब राज्य के पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को यहां कांग्रेस नेता राजेंद्र भारती के हाथों 75 मतों से हार का सामना करना पड़ा था। वहीं, ताजा उपचुनाव में भी उम्मीदवारों को लेकर जमकर तनातनी देखी गई थी। धोखाधड़ी के एक मामले में भारती को तीन साल की सजा सुनाई गई है, जिसके चलते यहां उपचुनाव हो रहे हैं।

भाजपा ने दतिया से आशुतोष तिवारी को टिकट दिया। जबकि कांग्रेस ने घनश्याम सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। आजाद समाज पार्टी के दामोदर सिंह यादव भी चुनाव मैदान में हैं और वह मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इनके अलावा 18 अन्य उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र में कुल 291 केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर 2,20,344 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे।

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मंजलपुर

भाजपा नेता और राज्य के पूर्व मंत्री योगेश पटेल का दो जून को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था, जिसके चलते सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। भाजपा ने वडोदरा नगर निगम के पूर्व पार्षद सतीश गोविंदभाई पटेल को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने अपनी गुजरात इकाई के उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री भीखाभाई रबारी को मैदान में उतारा है। इस उपचुनाव में कुल 2.19 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के पात्र हैं।

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Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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