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'दर्द, डेटा, दौलत'... प्रयागराज में राहुल गांधी ने युवाओं के लिए क्यों कहे ये तीन शब्द?

By Shubham Sharma
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राहुल गांधी ने देश की युवा आबादी को भारत की सबसे बड़ी ताकत और गौरव बताते हुए कहा कि भारी-भरकम फीस चुकाने और डिग्रियां हासिल करने के बावजूद आज युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही हैं।

Rahul Gandhi Prayagraj Chhatron Ki Goonj
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को प्रयागराज में 'छत्रों की गूंज' कार्यक्रम के दौरान मंच पर छात्रों से बातचीत की।

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के केपी ग्राउंड में आयोजित 'छात्रों की गूंज' (Chhatron Ki Goonj) कार्यक्रम में विशाल छात्र जनसभा को संबोधित करते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला।

राहुल गांधी ने देश की युवा आबादी को भारत की सबसे बड़ी ताकत और गौरव बताते हुए कहा कि भारी-भरकम फीस चुकाने और डिग्रियां हासिल करने के बावजूद आज युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। उन्होंने देश के युवाओं की स्थिति को 'दर्द, डेटा और दौलत' के तीन स्तंभों के जरिए रेखांकित किया।

'रोजगार के चारों दरवाजे कर दिए गए बंद'

राहुल गांधी ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि आज देश में हर 1,000 में से केवल 12 युवाओं को ही स्थायी नौकरी मिल पा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन चार रास्तों से देश का युवा रोजगार हासिल करता था, वे सभी बंद कर दिए गए हैं।

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नोटबंदी और गलत तरीके से लागू जीएसटी ने छोटे कारोबारियों और कपड़ा, चमड़ा व ऑटोमोबाइल जैसे बड़े रोजगार देने वाले उद्योगों को बर्बाद कर दिया। आज बाजार में 'मेड इन इंडिया' की जगह 'मेड इन चाइना' या 'मेड इन वियतनाम' दिख रहा है।

देश के 90% छोटे उद्योगों और छात्रों को बैंक लोन नहीं देते, जिससे स्वरोजगार का सपना टूट गया है।

150 में से केवल 1 युवा को सरकारी नौकरी मिल पा रही है। पेपर लीक की महामारी, भर्ती प्रक्रियाओं में भ्रष्टाचार और सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) के निजीकरण ने युवाओं का भविष्य अंधकार में डाल दिया है।

आईटी, सॉफ्टवेयर और बैक-ऑफिस नौकरियों पर अब AI और डेटा माइनिंग का खतरा मंडरा रहा है।

21वीं सदी का नशा है सोशल मीडिया रील्स: राहुल

युवाओं को सोशल मीडिया लत के प्रति सचेत करते हुए राहुल गांधी ने कहा, "आपको कहा जाता है कि दिन भर रील्स देखो, वॉट्सऐप पर मैसेज भेजो, इंस्टाग्राम पर कंटेंट बनाओ। यह 21वीं सदी का नया नशा है। आप इस नशे में तो डूबे रह सकते हैं, लेकिन इस देश में आपको रोजगार नहीं मिल सकता। चीन, अमेरिका या रूस के पास भारत जैसा युवा धन नहीं है, लेकिन इस ताकत को बर्बाद किया जा रहा है।"

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उन्होंने कहा कि भविष्य की अर्थव्यवस्था "युवा क्षमता + डेटा" पर टिकेगी, क्योंकि हर भारतीय रोजाना 1GB डेटा इस्तेमाल करता है। लेकिन इस डेटा और क्षमता का लाभ देश के युवाओं को मिलने के बजाय गिनी-चुनी कंपनियों को हो रहा है।

मंच पर आए छात्र; सुनाई पेपर लीक, लाठीचार्ज की आपबीती

कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने मंच पर अलग-अलग यूनिवर्सिटी और राज्यों से आए सात छात्रों को आमंत्रित किया, जिन्होंने अपनी जमीनी समस्याएं साझा कीं। प्रयागराज मंच पर छात्रों द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दे थे:

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  • UP-SIउम्मीदवार (अजय राघव): वर्षों से लटकी भर्तियां और पारदर्शिता का अभाव।
  • शिक्षक अभ्यर्थी (अविनाश): 2018 से नई भर्ती का इंतजार; 'वैकेंसी कैलेंडर' जारी करने की मांग।
  • पटना यूनिवर्सिटी छात्र (तुषार व शिफात फैज): 22 जुलाई के छात्र प्रदर्शन पर पुलिस लाठीचार्ज व प्रताड़ना का आरोप।
  • इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (कुणाल पांडे): फीस में मनमानी बढ़ोतरी के खिलाफ चल रहा छात्र आंदोलन।

राहुल गांधी ने हालिया छात्र आंदोलनों की सराहना करते हुए कहा कि युवाओं ने अपने डर को पीछे छोड़कर मशाल जलाई है और कांग्रेस पार्टी नफरत के बजाय 'प्रेम और सद्भाव' से इस पूरे तंत्र को बदलने के लिए प्रतिबद्ध है।

Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
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