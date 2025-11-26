Hindustan Hindi News
dangerous rocket loaded with 40 kilograms of explosives was found in Manipur
मणिपुर में मिला तबाही का सामान, 40 किलोग्राम विस्फोटक से लैस था खतरनाक रॉकेट

मणिपुर में मिला तबाही का सामान, 40 किलोग्राम विस्फोटक से लैस था खतरनाक रॉकेट

संक्षेप:

मणिपुर में हिंसा भले ही थम गई है लेकिन साजिशों पर अभी लगाम नहीं लग पाया है। संवेदनशील जिले चुराचांदपुर में एक इंप्रोवाइज्ट रॉकेट बरामद किया गया है जो कि 40 किलो विस्फोटक से लैस था।

Wed, 26 Nov 2025 10:54 AMAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
मणिपुर के चुराचांदपुर जिले से लगभग 40 किलोग्राम विस्फोटक वाला लंबी दूरी का एक इंप्रोवाइज्ड रॉकेट बरामद किया गया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि मंगलवार को गेलमोल गांव में सुरक्षा बलों के अभियान में यह रॉकेट बरामद हुआ जिसके साथ एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टैंड और एक बैटरी भी बरामद की गई है। उसने बताया कि एक अन्य अभियान में कांगपोकपी जिले में बड़ी मात्रा में हथियार भी जब्त किए गए हैं।

पुलिस के अनुसार, बरामद सामग्री में तीन प्रकार की सात राइफल, एक देसी मोर्टार, दो हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर और एक रेडियो सेट शामिल हैं। यह जब्ती सॉन्गलंग गांव के पास से की गई। इसके अलावा, चुराचांदपुर जिले के गेलबुंग जंगल से भी कई हथियार बरामद किए गए। इनमें एक सीएमजी कार्बाइन, एक .303 राइफल, दो पिस्तौल, नौ बोल्ट-एक्शन राइफल, एक देसी एसएसबीएल, एक देसी ग्रेनेड, तीन प्लास्टिक विस्फोटक और दो हैंडसेट शामिल हैं।

इससे पहले चुराचांदपुर में ही हेंगलेप थाने के गलेप थाने के तहत आने वाले निंगथिचिंग गांव से करीब पांच किलोमीटर दूर मौजूद बोलनियो क्षेत्र से मंगलवार को हथियारों, विस्फोटकों और सामरिक उपकरणों का एक ज़ख़ीरा ज़ब्त किया गया था। सुरक्षा बल फ़िलहाल क्षेत्र में गुप्त संगठनों की गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए कई अभियान चला रहे हैं। इन्हीं अभियानों में से एक में ये हथियार और विस्फोटक ज़ब्त किए गए हैं।

पुलिस के अनुसार, ज़ब्त किये गये सामान में सात मॉडिफाइड प्रोजेक्टाइल लॉन्चर, स्थानीय रूप से बने 11 उच्च विस्फोटक, सात स्वदेशी सिंगल-बैरेल राइफ़ल, दो स्वदेशी पिस्तौल, दो पिस्तौल मैगज़ीन, तीन कारतूस, दो बाओफेंग हैंडसेट, नौ बीपी जैकेट और गोलाबारूद की नौ थैलियां शामिल हैं।

सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि यह सामान गैर-कानूनी कार्यों के लिए छिपाकर रखा गया था। हथियारों की ख़रीद-फ़रोख़्त में शामिल सभी लोगों का पता लगाने के लिए आगामी छानबीन जारी है।

