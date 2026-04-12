दलित मेडिकल छात्र की मौत पर हंगामा, परिवार ने जाति और रंग का मजाक उड़ाने का लगाया आरोप

पुलिस के अनुसार, 10 अप्रैल की दोपहर राज इमारत से गिरने के बाद मेडिकल कॉलेज ब्लॉक के पास गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिला था। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया।

केरल में कन्नूर डेंटल कॉलेज के फर्स्ट ईयर के दलित छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत पर बवाल मचा हुआ है। पुलिस ने कॉलेज के कुछ फैकल्टी सदस्यों के खिलाफ जांच शुरू की है। छात्र के माता-पिता और मित्रों की ओर से भावनात्मक उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं। अभी तक पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया है। छात्र की पहचान तिरुवनंतपुरम निवासी 22 वर्षीय नितिन राज आरएल के रूप में हुई है, जो अंजराकांडी स्थित कॉलेज में बीडीएस प्रथम वर्ष का छात्र था।

पुलिस के अनुसार, 10 अप्रैल की दोपहर राज इमारत से गिरने के बाद मेडिकल कॉलेज ब्लॉक के पास गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिला था। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। घटना के बाद कॉलेज प्रशासन ने आंतरिक जांच शुरू की और शनिवार को डेंटल एनाटॉमी विभाग के प्रमुख एमके राम व एसोसिएट प्रोफेसर केटी संगीता नाम्बियार को निलंबित कर दिया।

दोस्तों को भेजा था ऑडियो मैसेज पुलिस के अनुसार, राज ने अपने दोस्तों को एक ऑडियो संदेश भेजकर शिक्षकों की ओर से प्रताड़ना का आरोप लगाया था। उसने बताया था कि उसे परीक्षा में अंक कम देने जैसे शैक्षणिक नुकसान पहुंचाने और शारीरिक हमले की धमकियां दी जा रही थीं। चक्करक्कल थाने के अधिकारियों के अनुसार, मामले की विस्तृत जांच जारी है और डिजिटल साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। साथ ही, सहपाठियों, कॉलेज प्रशासन और परिजनों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे।

राज के पिता राजन ने आरोप लगाया कि उनके बेटे को सांवले रंग और कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि के कारण शिक्षकों की ओर से भावनात्मक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। उन्होंने कहा, 'मेरे बेटे ने बिना किसी सहारे, कड़ी मेहनत करके योग्यता के आधार पर कॉलेज में दाखिला पाया था, लेकिन उसे जाति और रंग के आधार पर प्रताड़ित किया गया। उसे शैक्षणिक नुकसान पहुंचाने की धमकियां भी दी गईं।' राजन ने बताया कि उन्होंने संबंधित फैकल्टी सदस्यों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और निष्पक्ष जांच की उम्मीद जताई है।