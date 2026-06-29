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सीमा पर चीन से रोजाना होता है तीन बार आमना-सामना, विदाई से ठीक पहले सेना प्रमुख ने खोले LAC के अंदरूनी राज

Pramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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विदाई से पहले सेना प्रमुख ने दो टूक कहा कि सेना जहां भी जरूरी होगा, संवाद और संपर्क बनाए रखेगी, लेकिन उसकी नीति ताकत के साथ शांति की है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है।

सीमा पर चीन से रोजाना होता है तीन बार आमना-सामना, विदाई से ठीक पहले सेना प्रमुख ने खोले LAC के अंदरूनी राज

30 जून यानी मंगलवार को अपने पद से सेवानिवृत हो रहे सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने दुश्मन देशों और आतंक के सौदागरों को कड़ा और स्पष्ट संदेश दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि 'ऑपरेशन सिंदूर' ने भारत के लिए एक 'नया सामान्य' (New Normal) स्थापित किया है, जहाँ अब आतंकवाद और उसे पालने वालों के बीच कोई फर्क नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही सेना प्रमुख ने दो टूक लहजे में पाक को संदेश दिया कि परमाणु धमकी का डर भारत के लिए खत्म हो चुका है। जनरल द्विवेदी ने पाकिस्तान की परमाणु धमकियों को ठेंगा दिखाते हुए कहा कि 'ऑपरेशन सिंदूर' ने यह साबित कर दिया है कि परमाणु बयानबाजी अब आतंकवाद के लिए ढाल नहीं बन सकती।

उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि अगर कोई भी दुस्साहस किया गया, तो भारत का जवाब सटीक, पूर्व-नियोजित और अत्यंत विनाशकारी होगा। सेना प्रमुख ने एक बार फिर दोहराया कि 'ऑपरेशन सिंदूर' अभी खत्म नहीं हुआ है! उन्होंने बेहद आक्रामक रुख अपनाते हुए खुलासा किया कि रणनीतिक तौर पर 'ऑपरेशन सिंदूर' अभी समाप्त नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत के संकल्प और तैयारी आज भी जारी हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि पहलगाम हमले का बदला केवल एक शुरुआत थी; अब भारत आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर सजा देने की क्षमता और इच्छाशक्ति रखता है।

दुश्मन सावधान: तैयार हैं 'रुद्र ब्रिगेड' और 'भैरव बटालियन'

NDTV को दिए इंटरव्यू में जनरल द्विवेदी ने भविष्य के युद्धों की तैयारी पर कहा कि भारतीय सेना अब केवल सीमाओं की रक्षा नहीं करेगी, बल्कि तकनीक के दम पर दुश्मनों को कुचल देगी। सेना प्रमुख ने कहा कि सेना में रुद्र ब्रिगेड, भैरव बटालियन और अश्वनी ड्रोन प्लाटून जैसे नए और घातक ढांचे तैयार किए जा रहे हैं, जो युद्ध के मैदान में पलक झपकते ही दुश्मन का सफाया करने में सक्षम हैं। उनका मंत्र स्पष्ट है: “जमीन पर स्मार्ट बूट, आसमान में चील जैसी नजर और क्लाउड में दिमाग।”

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चीन और PoK पर कड़ा रुख

चीन सीमा का जिक्र करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि चीन सीमा पर स्थिति स्थिर है, हालांकि यह संवेदनशील बनी हुई है और इसके लिए लगातार सतर्कता की ज़रूरत है। विदा हो रहे सेना प्रमुख ने खुलासा किया कि दोनों सेनाएं गलतफहमियों को रोकने और सीमा से जुड़े रोज़मर्रा के मुद्दों को सुलझाने के लिए हर साल जमीनी स्तर पर 1100 से ज़्यादा बार बातचीत करती हैं। यानी हर दिन औसतन तीन बार दोनों सेना इस मुद्दे पर बातचीत के लिए आमने-सामने होती हैं। हालांकि सेना प्रमुख ने स्पष्ट किया कि भारत की तैनाती LAC पर बेहद मजबूत है और किसी भी चुनौती का जवाब देने के लिए सेना पूरी तरह तैयार है।

जमीनी स्तर पर स्थिरता

जनरल द्विवेदी ने कहा कि सेनाओं के पीछे हटने (डिसइंगेजमेंट) के समझौतों ने ज़मीनी स्तर पर स्थिरता लाने में अहम भूमिका निभाई है और दोनों पक्ष एक-दूसरे की चिंताओं के प्रति ज़्यादा सकारात्मक रवैया दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा, "2024-25 के दौरान व्यापक द्विपक्षीय संबंधों में भी उत्साहजनक घटनाक्रम देखने को मिले हैं, जो सैन्य और कूटनीतिक बातचीत की संख्या और गुणवत्ता में झलकते हैं।" सेना प्रमुख ने कहा कि कई सकारात्मक संकेत धीरे-धीरे हालात सामान्य होने की ओर इशारा करते हैं। इनमें सीमा निर्धारण पर विशेषज्ञों के समूह का गठन, सीमा प्रबंधन पर कार्य समूह, कैलाश मानसरोवर यात्रा और सीधी उड़ानों की बहाली, तय रास्तों से सीमा व्यापार फिर से शुरू करने पर सहमति और वीज़ा से जुड़ी कुछ आसान सुविधाएं शामिल हैं।

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सेना प्रमुख ने बताईं सेना की प्राथमिकताएं

जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना की प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं: “पहला, हमें LAC पर शांति और स्थिरता बनाए रखनी है। दूसरा, हम बातचीत और स्थापित तरीकों से स्थानीय मुद्दों को सुलझाना चाहते हैं। तीसरा, हम किसी भी संभावित खतरे को रोकने के लिए मज़बूत और भरोसेमंद तैनाती बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। साथ ही, हम उत्तरी सीमाओं पर बुनियादी ढांचे, लॉजिस्टिक्स, निगरानी क्षमताओं और समग्र ऑपरेशनल तैयारियों को मज़बूत करना जारी रखेंगे।”

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PoK हमारा है, और आतंकी लॉन्चिंग पैड्स राडार पर

बातचीत में जनरल द्विवेदी ने दोहराया कि पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू-कश्मीर (PoK) भारत का अभिन्न अंग है और वहां चल रहे आतंकी लॉन्च पैड्स भारत की सीधी रडार पर हैं। सेना प्रमुख के अनुसार, 'ऑपरेशन सिंदूर' में स्वदेशी हथियारों के सफल प्रदर्शन ने यह साबित कर दिया है कि भारत अब युद्ध लड़ने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो भी भारत की शांति भंग करने की कोशिश करेगा, उसे वह कीमत चुकानी होगी जिसे वह कभी भूल नहीं पाएगा।

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Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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