सीमा पर चीन से रोजाना होता है तीन बार आमना-सामना, विदाई से ठीक पहले सेना प्रमुख ने खोले LAC के अंदरूनी राज

विदाई से पहले सेना प्रमुख ने दो टूक कहा कि सेना जहां भी जरूरी होगा, संवाद और संपर्क बनाए रखेगी, लेकिन उसकी नीति ताकत के साथ शांति की है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है।

30 जून यानी मंगलवार को अपने पद से सेवानिवृत हो रहे सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने दुश्मन देशों और आतंक के सौदागरों को कड़ा और स्पष्ट संदेश दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि 'ऑपरेशन सिंदूर' ने भारत के लिए एक 'नया सामान्य' (New Normal) स्थापित किया है, जहाँ अब आतंकवाद और उसे पालने वालों के बीच कोई फर्क नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही सेना प्रमुख ने दो टूक लहजे में पाक को संदेश दिया कि परमाणु धमकी का डर भारत के लिए खत्म हो चुका है। जनरल द्विवेदी ने पाकिस्तान की परमाणु धमकियों को ठेंगा दिखाते हुए कहा कि 'ऑपरेशन सिंदूर' ने यह साबित कर दिया है कि परमाणु बयानबाजी अब आतंकवाद के लिए ढाल नहीं बन सकती।

उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि अगर कोई भी दुस्साहस किया गया, तो भारत का जवाब सटीक, पूर्व-नियोजित और अत्यंत विनाशकारी होगा। सेना प्रमुख ने एक बार फिर दोहराया कि 'ऑपरेशन सिंदूर' अभी खत्म नहीं हुआ है! उन्होंने बेहद आक्रामक रुख अपनाते हुए खुलासा किया कि रणनीतिक तौर पर 'ऑपरेशन सिंदूर' अभी समाप्त नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत के संकल्प और तैयारी आज भी जारी हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि पहलगाम हमले का बदला केवल एक शुरुआत थी; अब भारत आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर सजा देने की क्षमता और इच्छाशक्ति रखता है।

दुश्मन सावधान: तैयार हैं 'रुद्र ब्रिगेड' और 'भैरव बटालियन' NDTV को दिए इंटरव्यू में जनरल द्विवेदी ने भविष्य के युद्धों की तैयारी पर कहा कि भारतीय सेना अब केवल सीमाओं की रक्षा नहीं करेगी, बल्कि तकनीक के दम पर दुश्मनों को कुचल देगी। सेना प्रमुख ने कहा कि सेना में रुद्र ब्रिगेड, भैरव बटालियन और अश्वनी ड्रोन प्लाटून जैसे नए और घातक ढांचे तैयार किए जा रहे हैं, जो युद्ध के मैदान में पलक झपकते ही दुश्मन का सफाया करने में सक्षम हैं। उनका मंत्र स्पष्ट है: “जमीन पर स्मार्ट बूट, आसमान में चील जैसी नजर और क्लाउड में दिमाग।”

चीन और PoK पर कड़ा रुख चीन सीमा का जिक्र करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि चीन सीमा पर स्थिति स्थिर है, हालांकि यह संवेदनशील बनी हुई है और इसके लिए लगातार सतर्कता की ज़रूरत है। विदा हो रहे सेना प्रमुख ने खुलासा किया कि दोनों सेनाएं गलतफहमियों को रोकने और सीमा से जुड़े रोज़मर्रा के मुद्दों को सुलझाने के लिए हर साल जमीनी स्तर पर 1100 से ज़्यादा बार बातचीत करती हैं। यानी हर दिन औसतन तीन बार दोनों सेना इस मुद्दे पर बातचीत के लिए आमने-सामने होती हैं। हालांकि सेना प्रमुख ने स्पष्ट किया कि भारत की तैनाती LAC पर बेहद मजबूत है और किसी भी चुनौती का जवाब देने के लिए सेना पूरी तरह तैयार है।

जमीनी स्तर पर स्थिरता जनरल द्विवेदी ने कहा कि सेनाओं के पीछे हटने (डिसइंगेजमेंट) के समझौतों ने ज़मीनी स्तर पर स्थिरता लाने में अहम भूमिका निभाई है और दोनों पक्ष एक-दूसरे की चिंताओं के प्रति ज़्यादा सकारात्मक रवैया दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा, "2024-25 के दौरान व्यापक द्विपक्षीय संबंधों में भी उत्साहजनक घटनाक्रम देखने को मिले हैं, जो सैन्य और कूटनीतिक बातचीत की संख्या और गुणवत्ता में झलकते हैं।" सेना प्रमुख ने कहा कि कई सकारात्मक संकेत धीरे-धीरे हालात सामान्य होने की ओर इशारा करते हैं। इनमें सीमा निर्धारण पर विशेषज्ञों के समूह का गठन, सीमा प्रबंधन पर कार्य समूह, कैलाश मानसरोवर यात्रा और सीधी उड़ानों की बहाली, तय रास्तों से सीमा व्यापार फिर से शुरू करने पर सहमति और वीज़ा से जुड़ी कुछ आसान सुविधाएं शामिल हैं।

सेना प्रमुख ने बताईं सेना की प्राथमिकताएं जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना की प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं: “पहला, हमें LAC पर शांति और स्थिरता बनाए रखनी है। दूसरा, हम बातचीत और स्थापित तरीकों से स्थानीय मुद्दों को सुलझाना चाहते हैं। तीसरा, हम किसी भी संभावित खतरे को रोकने के लिए मज़बूत और भरोसेमंद तैनाती बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। साथ ही, हम उत्तरी सीमाओं पर बुनियादी ढांचे, लॉजिस्टिक्स, निगरानी क्षमताओं और समग्र ऑपरेशनल तैयारियों को मज़बूत करना जारी रखेंगे।”