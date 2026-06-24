'पापा, क्या आपने सिया का बैकग्राउंड चेक किया?' हत्या से पहले केतन को था शक, कई हिंट मिले थे

पुणे के बिजनेसमैन केतन अग्रवाल मर्डर केस में बड़ा खुलासा। मंगेतर सिया गोयल की फोन की लत और प्रेमी चेतन के जिक्र पर केतन को शक था। जानें पिता ने किन अनदेखे इशारों का खुलासा किया।

पुणे के बिजनेसमैन केतन विशाल अग्रवाल की लोहगढ़ किले में हुई मौत के मामले में एक ऐसा सच सामने आया है, जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया है। जिसे शुरुआत में एक ट्रैकिंग हादसा मानकर 400 फीट गहरी खाई में गिरने की घटना बताया जा रहा था, वह असल में हत्या की एक खौफनाक साजिश निकली। पुलिस ने इस मामले में केतन की मंगेतर 20 साल की सिया गोयल और उसके प्रेमी 22 वर्षीय चेतन चौधरी को गिरफ्तार किया है। शादी से कुछ महीने पहले हुई इस हत्या के बाद अब केतन के परिवार को उन इशारों की याद आ रही है, जिन्हें अगर समय रहते समझ लिया जाता, तो शायद आज हालात कुछ और होते।

'सिया के फोन चलाने से केतन को था शक' केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने बताया कि इस साल फरवरी में सगाई होने के बाद केतन और सिया अक्सर मिलते थे और बाहर घूमने जाते थे। पिता के मुताबिक, 'कई बार केतन ने सिया को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर की थीं। उसने हमसे पूछा था कि क्या हमने सिया के बैकग्राउंड के बारे में ठीक से पता किया है? लेकिन चूंकि सिया का परिवार हमारे रिश्तेदारों की जान-पहचान वाला था, इसलिए मैंने उसे तसल्ली दी कि सब कुछ ठीक है।'

पिता ने याद करते हुए बताया कि कपल के बीच अक्सर छोटी-छोटी बातों पर बहस होती थी। सिया अपना ज्यादातर समय फोन पर बिताती थी। यहां तक कि केतन ने एक बार 'चेतन चौधरी' का नाम भी लिया था, जिससे यह शक पैदा हुआ था कि शायद उन दोनों के बीच कोई संबंध है। परिवार ने सिया की कम उम्र को देखते हुए शादी टालने का विचार भी किया था, लेकिन लड़की के माता-पिता की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। उनका कहना था कि सिया को उनके बेटे जैसा मैच नहीं मिलेगा।

विदेश से पढ़ाई और नवंबर में थी शादी 25 वर्षीय केतन अपने पारिवारिक व्यवसाय 'सक्सेस ग्रुप' में डायरेक्टर थे। मैसाचुसेट्स के बबसन कॉलेज स्थित एफडब्ल्यू ओलिन ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस से मास्टर डिग्री पूरी करने के बाद वह 2023 में पुणे लौट आए थे। मामा की मध्यस्थता से उनकी सगाई सिया से हुई थी। कपल की नवंबर में शादी होने वाली थी और इसके लिए उदयपुर के होटल भी बुक हो चुके थे।

पुलिस का कहना है कि जहां एक तरफ शादी की तैयारियां चल रही थीं, वहीं दूसरी तरफ सिया का चेतन चौधरी के साथ अफेयर चल रहा था। चेतन का परिवार भी उसी कमर्शियल एरिया में बिजनेस करता है, जहां सिया के पिता का कारोबार है।

हत्या की साजिश और पहले के 'फेल' अटेंप्ट जांचकर्ताओं के मुताबिक, हादसे की कहानी में कई झोल नजर आए। एसपी गिल ने बताया कि केतन एक अनुभवी ट्रैकर थे और लोहगढ़ किले के रास्तों को अच्छी तरह से जानते थे। फोन और अन्य सबूतों की फॉरेंसिक जांच से खुलासा हुआ कि सिया और चेतन पिछले एक साल से रिश्ते में थे और सिया किसी भी तरह इस शादी से बचना चाहती थी।

इससे पहले भी सिया ने केतन को रास्ते से हटाने या शादी टालने की कोशिशें की थीं: इसी महीने प्री-वेडिंग शूट के लिए दोनों को बाली जाना था, लेकिन यह ट्रिप तब कैंसिल हो गई जब मुंबई एयरपोर्ट पर केतन का पासपोर्ट नहीं मिला। जांच में सामने आया कि ट्रिप रोकने के लिए सिया ने ही पासपोर्ट छिपा दिया था।

केतन की मौत से ठीक चार दिन पहले लोहगढ़ किले की ही एक ट्रिप के दौरान सिया ने उसे धक्का दे दिया था। बाद में उसने यह कहकर बात को टाल दिया कि उसने एक सांप देखा था और वह केतन को बचाने की कोशिश कर रही थी।

कॉल रिकॉर्ड्स से खुला राज 18 जून को सिया के 20वें जन्मदिन से एक दिन पहले केतन की मौत हुई। जांचकर्ताओं के अनुसार, कॉल रिकॉर्ड डेटा से यह साबित हो गया कि जिस वक्त केतन और सिया लोहगढ़ किले में थे, ठीक उसी समय चेतन चौधरी भी वहां मौजूद था।