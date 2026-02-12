सबसे बड़ी रक्षा डील को DAC की मंजूरी, खरीदे जाएंगे 114 नए राफेल जेट और 6 P-8I एयरक्राफ्ट
भारत सरकार ने 114 राफेल फाइटर जेट को खरीदने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही 6 पी-8I एयरक्राफ्ट भी खरीदे जाएंगे।
114 new Rafale jets: ऑपरेशन सिंदूर में राफेल फाइटर जेट के जौहर देखने के बाद सरकार और वायुसेना का भरोसा लगातार इस फ्रांसीसी फाइटर जेट पर बढ़ रहा है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को रक्षा अधिग्रहण परिषद(डीएसी) की एक बैठक हुई। इस बैठक में मंत्रालय ने 114 राफेल फाइटर जेट की खरीद को मंजूरी दे दी है। यह डील करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए में होने वाली है।
अपडेट की जा रही है।
