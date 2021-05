चक्रवाती तूफान यास का असर पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड पर साफ दिखाई दे रहा है। बता दें कि बिहार समेत इन तीन राज्यों में कल शाम से लेकर रात तक जोरदार बारिश हुई है। बिहार में चक्रवात यास के मद्देनजर कई उड़ानें और रेल यातायात प्रभावित हुआ। पटना में हुई भारी बारिश को देखते हुए एयरपोर्ट का परिचालन बंद कर दिया। पश्चिम बंगाल में यास ने जमकर तबाही मचाई। यहां 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली जिसके कारण कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। झारखंड में जमकर बारिश हुई। चक्रवाती तूफान यास का असर अभी लगातार दिख रहा है। यहां जाने चक्रवात से जुड़ी सारी जानकारी।

Fri, 28 May 2021 08:39 AM

ओडिशा के बालासोर में चक्रवात से प्रभावित हुए इलाकों में भारतीय नौसेना का राहत कार्य जारी है कार्यों को जारी रखने के दृश्य।

