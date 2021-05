पश्चिम बंगाल और ओडिशा में यास तूफान का खतरा मंडरा रहा है। बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों में आज यास तूफान की तबाही देखने को मिल सकती है। चक्रवाती तूफान ‘यास’ बुधवार सुबह ओडिशा के भद्रक जिले के धमरा बंदरगाह के पास दस्तक दे सकता है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में यास तूफान की वजह से कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल, अगले कुछ घंटे काफी अहम होने वाले हैं। मंगलवार की शाम को यास भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया। इसके चलते पश्चिम बंगाल और ओडिशा सरकार ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जोखिम वाले क्षेत्रों से 12 लाख से अधिक लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। यास तूफान की वजह से बंगाल, ओडिशा और बिहार समेत झारखंड के मौसम पर भी असर पड़ा है। ओडिशा और बंगाल में कई जगहों पर लगतार बारिश हो रही है। तो चलिए जानते हैं यास तूफान से जुड़े सारे लेटेस्ट अपडेट्स।



चक्रवाती तूफान यास के असर की वजह से पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर, बांकुरा, झारग्राम, दक्षिण 24 परगना, कोलकाता और नादिया में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश, कुछ जगहों पर भारी बारिश और कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो रही है। इतना ही नहीं, चक्रवाती तूफान यास का असर झारखंड पर भी दिख रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक, आज और कल झारखंड के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश, कुछ स्थानों पर भारी बारिश और कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होगी।

#WestBengal | Light-moderate rainfall at most places, extremely heavy rainfall at isolated places over Medinipur & heavy to very heavy rainfall at isolated places over Bankura, Jhargram, South 24 Parganas & heavy falls at isolated areas like Kolkata, Nadia among others today: IMD

मौसम विभाग की मानें तो चक्रवात 'यास' आज दोपहर तक उत्तर ओडिशा तट के निकट उत्तरी धामरा और बालासोर के दक्षिण के पास पहुंचेगा। इस दौरान 'यास' बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में होगा और हवा की स्पीड 130-140 किमी प्रति घंटे रहने की संभावना है।

#CycloneYaas is 'very likely' to move north-northwestwards to reach near north Odisha coast close to north of Dhamra & south of Balasore by noon today, as a 'very severe cyclonic storm' with wind speed of 130-140 kmph (issued at 0300 hrs): India Meteorological Department (IMD) pic.twitter.com/iiHZxuOz1I