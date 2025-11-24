Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsCyclone Senyar heading towards Bay of Bengal BJP plays youth card Maharashtra; read top 5 news
बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा तूफान 'सेन्यार', महाराष्ट्र में BJP ने खेला युवा दांव; पढ़ें टॉप-5 न्यूज

बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा तूफान 'सेन्यार', महाराष्ट्र में BJP ने खेला युवा दांव; पढ़ें टॉप-5 न्यूज

संक्षेप:

मलेशिया और मलक्का के ऊपर बना निम्न दाब का क्षेत्र तेजी से गहरा रहा है और यह बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है। 25 नवंबर के आसपास कोमोरिन क्षेत्र, दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी तथा श्रीलंका के निकट एक नया निम्न दाब का क्षेत्र बनने की संभावना है

Mon, 24 Nov 2025 06:47 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Top News Today: मलेशिया और मलक्का के ऊपर बना निम्न दाब का क्षेत्र तेजी से गहरा रहा है और यह बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है। 25 नवंबर के आसपास कोमोरिन क्षेत्र, दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी तथा श्रीलंका के निकट एक नया निम्न दाब का क्षेत्र बनने की संभावना है। दूसरी ओर, दिल्ली के प्रेम नगर क्षेत्र में एक पिटबुल कुत्ते ने 6 वर्षीय बच्चे पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। बच्चा गली में खेल रहा था, तभी पिटबुल अचानक उस पर टूट पड़ा और उसका कान काट लिया। वहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने युवा शक्ति को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में होने वाले आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) कम से कम 40 प्रतिशत टिकट 35 वर्ष से कम आयु के युवाओं के लिए आरक्षित रखेगी। पढ़ें आज की बड़ी खबरें...

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

65 किमी/घंटा की रफ्तार से आ रहा चक्रवाती तूफान

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, मलेशिया और मलक्का जलडमरूमध्य के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र तेजी से मजबूत हो रहा है और बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है। 25 नवंबर के आसपास कोमोरिन क्षेत्र, दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और श्रीलंका के आसपास एक नया कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है। अगले 24 घंटों में यह दक्षिणी अंडमान सागर के ऊपर डिप्रेशन में बदल सकता है और 26 नवंबर तक 'क्रवात सेन्यार' रूप ले सकता है। इसके प्रभाव से 25 से 29 नवंबर तक अंडमान-निकोबार से लेकर ओडिशा तक के तटीय इलाकों में भारी से भारी बारिश की संभावना है। पढ़ें पूरी खबर...

स्मृति मंधाना ने सोशल मीडिया से डिलीट कीं सगाई-शादी से जुड़ी सारी पोस्ट

भारतीय महिला क्रिकेट की सुपरस्टार स्मृति मंधाना इस समय मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। उनकी मंगेतर पलाश मुच्छल के साथ धूमधाम से शादी होने वाली थी, लेकिन अचानक उनके पिता श्रीनिवास मंधाना की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। इसके बाद स्मृति ने अपनी शादी को अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया है। इसी बीच उन्होंने अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स से पलाश के साथ सगाई और शादी से जुड़ी तमाम तस्वीरें और वीडियोज डिलीट कर दी हैं। पढ़ें पूरी खबर...

छूटते ही हमला, कान काट लिया; दिल्ली में 6 साल के बच्चे पर पिटबुल का खौफनाक अटैक

दिल्ली के प्रेम नगर इलाके में रविवार शाम एक पिटबुल कुत्ते ने 6 साल के मासूम बच्चे पर अचानक हमला बोल दिया और उसका कान काट लिया। वायरल वीडियो में बच्चा गली में खेल रहा था तभी पड़ोस के मकान नंबर 224, विनय एन्क्लेव में रहने वाले राजेश पाल (50 ) का पिटबुल छूट गया और उसने बच्चे पर हिंसक हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल बच्चे को तुरंत सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। पढ़ें पूरी खबर...

सिंध ही क्यों, पूरा पाकिस्तान ले लीजिए; राजनाथ सिंह के बयान पर कांग्रेस नेता का तंज

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उस बयान कि एक दिन सिंध प्रांत फिर से भारत का हिस्सा बनेगा, पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने तीखा पलटवार किया है। अल्वी ने कहा कि सिर्फ सिंध ही क्यों? पूरा का पूरा पाकिस्तान ले लीजिए। जब RSS प्रमुख बार-बार कहते हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान कभी अखंड भारत का हिस्सा थे, तो सिर्फ सिंध की बात क्यों? सेना को आगे बढ़ाइए और तीनों देशों को ही भारत में मिला लीजिए। पढ़ें पूरी खबर...

महाराष्ट्र निकाय चुनाव में BJP का बड़ा दांव, युवाओं को 40% टिकट आरक्षित

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान किया है कि आगामी स्थानीय निकाय चुनावों (बीएमसी सहित) में भाजपा कम से कम 40 फीसदी टिकट 35 साल से कम उम्र के युवाओं को देगी। यह घोषणा मुंबई सहित राज्य भर के लंबित नगर निकाय चुनावों से ठीक पहले आई है, जिनके होने की अंतिम तारीख 31 जनवरी 2026 है। 2022 से लटके इन चुनावों में भाजपा युवा चेहरों को बड़े मौके देने की तैयारी में है। पढ़ें पूरी खबर...

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
Top 10 News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।