चक्रवात मुरासु का असर, दिवाली भीड़ के बीच 9 ट्रेनें कैंसिल; 11 फ्लाइट भी रद्द

चक्रवात मुरासु ने आंध्र प्रदेश के तट पर लैंडफॉल कर लिया है। 120 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं और भारी बारिश के बीच 9 ट्रेनें और चेन्नई से 11 उड़ानें रद्द हुई हैं। जानें किन रूटों पर यातायात प्रभावित है और मौसम विभाग का ताजा अलर्ट।

आंध्र प्रदेश में चक्रवात मुरासु की दस्तक, 120 किमी की रफ्तार से चली हवाएं; रेल-हवाई सेवाओं पर असर (फाइल फोटो- ANI)

आंध्र प्रदेश के तट पर चक्रवात मुरासु ने दस्तक दे दी है। मंगलवार, 3 नवंबर की सुबह करीब 3:30 से 5:30 बजे के बीच तूफान ने नेल्लोर और नरसापुर के बीच ओंगोल के पास लैंडफॉल किया। इस दौरान 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं, जबकि हवा के झोंकों की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई। चक्रवात के कारण आंध्र प्रदेश और आसपास के राज्यों में भारी बारिश हो रही है। इसका असर रेल और हवाई यातायात पर भी पड़ा है। रेलवे ने एहतियातन नौ ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जबकि चेन्नई एयरपोर्ट से संचालित होने वाली 11 उड़ानें भी रद्द की गई हैं।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, चक्रवात मुरासु पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़ते हुए दक्षिण आंध्र प्रदेश के तट से टकराया। लैंडफॉल के दौरान तेज हवाओं और भारी बारिश ने तटीय इलाकों में जनजीवन प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के कई जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। चक्रवात के आगे बढ़ने के साथ बारिश का असर आंतरिक इलाकों और रायलसीमा क्षेत्र तक पहुंचने की आशंका है।

रेलवे ने रद्द कीं 9 ट्रेनें चक्रवात मुरासु के खतरे को देखते हुए दक्षिण तटीय रेलवे ने नौ ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया है। दिवाली के बाद यात्रियों की आवाजाही बढ़ने के बीच रेलवे के इस फैसले से विजयवाड़ा, गुडूर, गुंटूर, तेनाली और रेपल्ले रूट पर सफर करने वाले यात्रियों को परेशानी हो सकती है।

रद्द की गई ट्रेनों में विजयवाड़ा-गुडूर पैसेंजर (67225), गुडूर-विजयवाड़ा पैसेंजर (67226), विजयवाड़ा-गुडूर एक्सप्रेस (12744) और गुडूर-विजयवाड़ा एक्सप्रेस (12743) शामिल हैं। इनके अलावा गुंटूर-तेनाली पैसेंजर (67235), तेनाली-गुंटूर पैसेंजर (67236), तेनाली-रेपल्ले पैसेंजर (67237), रेपल्ले-मार्कापुर पैसेंजर (67238) और मार्कापुर-तेनाली पैसेंजर (67239) को भी रद्द किया गया है।

रेलवे के मुताबिक, इन ट्रेनों में से चार 2 नवंबर और पांच 3 नवंबर को रद्द की गई हैं। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। रेलवे ने यात्रियों से स्टेशन पहुंचने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की जानकारी लेने की अपील की है। ये मुसीबत ऐसे समय में आई है जब दिवाली से पहले रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है।

24 घंटे सक्रिय वॉर रूम, स्टेशनों पर बनाए गए हेल्प डेस्क चक्रवात से निपटने के लिए दक्षिण तटीय रेलवे ने 24 घंटे सक्रिय रहने वाले वॉर रूम बनाए हैं। रेलवे के अधिकारी मौसम की स्थिति और रेल परिचालन पर लगातार नजर रख रहे हैं। संवेदनशील रेल पुलों, पटरियों, यार्ड और सिग्नलिंग सिस्टम की निगरानी बढ़ा दी गई है, ताकि तेज हवाओं और भारी बारिश के कारण किसी तरह की दुर्घटना न हो।

प्रभावित स्टेशनों पर यात्रियों की सहायता के लिए हेल्प डेस्क भी स्थापित किए गए हैं। रद्द ट्रेनों के टिकट का रिफंड देने के लिए अतिरिक्त काउंटर चलाने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा मेडिकल टीम, एंबुलेंस और प्राथमिक उपचार की सुविधाएं तैयार रखी गई हैं। रेलवे ने जरूरत पड़ने पर विशेष ट्रेनें चलाने के लिए कर्मचारियों को भी अलर्ट पर रखा है।

चेन्नई एयरपोर्ट से 11 उड़ानें रद्द चक्रवात का असर हवाई यातायात पर भी देखने को मिला है। चेन्नई एयरपोर्ट की ओर से सोमवार को जारी जानकारी के मुताबिक, खराब मौसम के कारण 11 उड़ानें रद्द की गईं। इनमें चेन्नई से विजयवाड़ा, राजमुंदरी, कडप्पा और तिरुचिरापल्ली के बीच संचालित होने वाली उड़ानें शामिल हैं।

एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों को संबंधित एयरलाइंस से संपर्क कर अपनी उड़ानों की स्थिति की जानकारी लेने की सलाह दी है। खराब मौसम के कारण आने वाले समय में भी उड़ानों के परिचालन में बदलाव हो सकता है। ऐसे में यात्रियों को एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले फ्लाइट का स्टेटस जांचने को कहा गया है।

आंध्र प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश, राहत-बचाव टीमें तैनात चक्रवात के लैंडफॉल के बाद आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भारी बारिश दर्ज की गई है। प्रकाशम जिले के कोठापटनम में 164.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार, कई जिलों में बारिश और तेज हवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। निचले इलाकों में जलभराव और समुद्र में ऊंची लहरों की आशंका को देखते हुए प्रशासन सतर्क है।

चक्रवात से प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्यों के लिए एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात की गई हैं। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था की है। बिजली आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए बिजली विभाग की टीमें भी तैयार रखी गई हैं।

मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी है। साथ ही तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों से प्रशासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है।