100 की रफ्तार से तट से टकराएगा मोंथा तूफान, यूपी-बिहार समेत इन राज्यों में बारिश का अलर्ट

100 की रफ्तार से तट से टकराएगा मोंथा तूफान, यूपी-बिहार समेत इन राज्यों में बारिश का अलर्ट

संक्षेप: चक्रवात मोंथा मंगलवार की शाम तक आंध्र प्रदेश के काकीनाड़ा तट से टकराने वाला है। इसकी स्पीड 90 से 100 किमी प्रतिघंटा हो सकती है। कई प्रदेशों में बारिश और तेज हवाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। 

Tue, 28 Oct 2025 07:02 AMAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
चक्रवाती तूफा 'मोंथा' मंगलवार को ही तट से टकराने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक आंध्र प्रदेश में मछलीपटनम और कलिंगापटनम के बीच काकीनाड़ा में तूफान तट से टकरा सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि आंध्र प्रदेश में तूफान का असर सबसे ज्यादा देखा जाएगा। इसके बाद ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भी चक्रवाती तूफान असर दिखाएगा। कम दबाव के क्षेत्र और चक्रवाती तूफान का असर देश के बड़े हिस्से में दिखाई दे रहा है। यूपी में भी घने बादल छाए हैं और रुक-रुककर बारिश का सिलसिला जारी है।

अभी कहां है चक्रवात

जानकारी के मुताबिक चक्रवात मंगलवार की शाम तक आंध्र प्रदेश के तट से टकराएगा और इसकी स्पीड 90 से 100 किमी प्रतिघंटे होगी। इसके बाद चक्रवात की गति कम हो जाएगी और यह ओडिशा की ओर बढ़ जाएगा। मौसम विभाग ने बताा कि चक्रवात चेन्नई से 420 किलोमीटर और विशाखापट्टनम से 500 किलोमीटर की दूरी पर है। काकीनाड़ा से इसकी दूरी लगभग 450 किलोमीटर ही है और यह 15 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। आंध्र प्रदेश में बारिश और तेज हवाओं का सिलसिला जारी है। तटीय इलाकों को हाई अलर्ट पर रखा गया है।

बंद कर दिए गए स्कूल-कॉलेज

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि यह तूफान 'गंभीर चक्रवाती तूफान' में बदल सकता है । चेन्नई और उसके आसपास के उपनगरों में सोमवार को सुबह से लगातार बारिश हो रही है, जो शाम होते-होते और तेज हो गई। कुछ समय के अंतराल के बाद रात में वर्षा की तीव्रता और बढ़ गई।मौसम विभाग ने चेन्नई और तिरुवल्लूर जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। इसके मद्देनज़र दोनों जिला प्रशासन ने एहतियातन कल केवल स्कूलों में अवकाश घोषित किया है। यह घोषणा देर रात की गई।

मौसम विभाग ने बताया कि केरल में भी मंगलवार को बारिश जारी रहेगी। जब चक्रवाती प्रणाली चेन्नई के नजदीक पहुंचकर आगे आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ेगी, तब दोपहर या शाम तक वर्षा की तीव्रता धीरे-धीरे कम होने लगेगी।

दक्षिण मध्य रेलवे ने भी चक्रवात 'मोंथा' से संभावित प्रभावों से निपटने के लिए व्यापक तैयारी की है। महाप्रबंधक संजय कुमार श्रीवास्तव ने स्थिति की समीक्षा करते हुए सभी विभागों-ऑपरेटिंग, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कमर्शियल और मेडिकल-को उच्च सतर्कता पर रखा है। नियंत्रण कक्षों को 24 घंटे संचालित रखा गया है ताकि ट्रेन संचालन, पुलों की स्थिति और जलस्तर की लगातार निगरानी की जा सके। गश्ती दलों को पटरियों और महत्वपूर्ण ढांचों की जांच के लिए तैनात किया गया है।

महाराष्ट्र में भी बारिश

‘मोंथा’ के प्रभाव से महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में 28 से 30 अक्टूबर के बीच मध्यम से भारी बारिश होने की आशंका है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने सोमवार को यह जानकारी दी। आईएमडी ने चंद्रपुर, गढ़चिरौली, वर्धा, वाशिम, यवतमाल, भंडारा, गोंदिया और नागपुर में कुछ जगहों पर भारी बारिश और गरज के साथ बिजली चमकने तथा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान जताते हुए ‘येलो’ अलर्ट जारी किया है।

समुद्र में उठ रहीं ऊंची लहरें

काकीनाडा जिले में तेज हवाओं व भारी बारिश के कारण उप्पदा तट पर समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। तट पर रहने वाले मछुआरों ने आशंका जताई है कि लहरें तट की ओर बढ़ रही हैं और तटीय कटाव की स्थिति बढ़ रही है।

समुद्र में लगातार बढ़ते जलस्तर के कारण पुलिस ने उप्पदा, सुब्बमपेट, मायापट्टनम और सुरदापेट गांवों से निवासियों को उनके घरों से निकाल लिया है। तिरुपति के जिलाधिकारी एस. वेंकटेश्वर ने बताया कि जिले में 75 किलोमीटर लंबी तटरेखा है और पांच तटीय मंडलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है।

दिल्ली और यूपी का मौसम

मौसम विभाग के मुताबिक तेलंगाना, तमिलनाडु, यूपी, बिहार और दिल्ली में 30 अक्टूबर तक बारिश की संभावना है। 29 से 31 अक्टूबर क बिहार में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। यूपी में आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, जालौन, महोबा, झांसी, मैनपुरी, हमीरपुर और ललितपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। राजधानी लखनऊ में रुक-रुककरर बारिश हो रही है।

