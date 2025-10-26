Cyclone Montha LIVE: भारी बारिश, 100 की रफ्तार से हवाएं, तबाही मचाने आ रहा 'मोन्था'

चक्रवात मोन्था

Cyclone Montha LIVE Update: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बताया है कि वर्तमान में दो अलग-अलग मौसम प्रणालियां सक्रिय हैं, एक बंगाल की खाड़ी के ऊपर और दूसरी अरब सागर के ऊपर। इनमें से बंगाल की खाड़ी पर बने गहरे दबाव क्षेत्र के चक्रवाती तूफान में बदलने की प्रबल संभावना है, जो 'गंभीर' स्तर तक पहुंच सकता है। IMD के अनुसार, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में बना दबाव क्षेत्र अगले 24 घंटों में चक्रवाती तूफान 'मोन्था' में परिवर्तित हो सकता है। यह नाम थाईलैंड द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत सुझाया गया है। दूसरी ओर, पूर्व-मध्य अरब सागर पर बने दबाव क्षेत्र की गति लगभग 7 किमी प्रति घंटे से पश्चिम दिशा में बढ़ रही है। IMD पोस्ट के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पूर्व में बना दबाव क्षेत्र पिछले 6 घंटों में 10 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में सरक गया और गहरे दबाव में तब्दील हो गया। विभाग को उम्मीद है कि अगले 24 घंटों में यह दक्षिण-पश्चिम और सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान बन जाएगा। 28 अक्टूबर तक यह उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप धारण कर सकता है। तूफान के भूस्खलन का अनुमानित समय मंगलवार, 28 अक्टूबर को शाम 5:30 बजे से रात 11:30 बजे के बीच है, जब यह आंध्र प्रदेश के तट ( मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच, काकीनाडा के आसपास) से गुजरेगा। इस दौरान हवाओं की गति 90-100 किमी/घंटा तक हो सकती है, जो 110 किमी/घंटा तक पहुंच सकती है।

26 Oct 2025, 04:23:53 PM IST Cyclone Montha LIVE: चक्रवाती तूफान 'मोन्था'पर आईएमडी नया अपडेट भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने रविवार शाम करीब 4 बजे एक्स पर एक पोस्ट के जरिए बंगाल की खाड़ी में विकसित गहरे दबाव के बारे में ताजा जानकारी साझा की। विभाग के अनुसार, यह दबाव पिछले छह घंटों में 5 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ा है और 26 अक्टूबर सुबह 11:30 बजे यह उसी इलाके में स्थित था। इसका केंद्र पोर्ट ब्लेयर (अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह) से करीब 620 किमी पश्चिम, चेन्नई (तमिलनाडु) से 770 किमी पूर्व-दक्षिणपूर्व, विशाखापट्टनम (आंध्र प्रदेश) से 820 किमी दक्षिण-दक्षिणपूर्व, काकीनाड़ा (आंध्र प्रदेश) से 810 किमी दक्षिण-पूर्व तथा गोपालपुर (ओडिशा) से 920 किमी दक्षिण-दक्षिणपूर्व में था। आईएमडी ने अनुमान जताया है कि अगले 12 घंटों में यह दबाव पश्चिम-उत्तरपश्चिम की ओर बढ़ेगा और दक्षिण-पश्चिम तथा उसके निकटवर्ती पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान के रूप में तेज होगा। इसके बाद यह उत्तर-पश्चिम से उत्तर-उत्तरपश्चिम दिशा में चलेगा और 28 अक्टूबर सुबह तक एक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। संभावना है कि 28 अक्टूबर की शाम या रात में यह गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच काकीनाड़ा तट के आसपास से गुजरेगा, जहां हवाओं की रफ्तार 90-100 किमी प्रति घंटे से 110 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।

26 Oct 2025, 04:06:42 PM IST Cyclone Montha LIVE: मोन्था का अर्थ है क्या ? दरअसल, मोन्था नाम थाईलैंड ने सुझाया था। चक्रवात नामों की आधिकारिक सूची के मुताबिक, उत्तरी हिंद महासागर में आने वाले अगले चक्रवाती तूफान को इसी नाम से जाना जाएगा। यह नाम उत्तरी हिंद महासागर इलाके में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए पहले से मंजूर नामों की सूची से लिया गया है। थाई भाषा में इस शब्द का मतलब कथित रूप से 'सुगंधित फूल' या 'सुंदर फूल' जैसा कुछ होता है।

26 Oct 2025, 04:00:46 PM IST Cyclone Montha LIVE: आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में रेड अलर्ट IMD के अनुसार, आंध्र प्रदेश के लिए 27, 28 और 29 अक्टूबर को रेड अलर्ट जारी किया गया है। तेलंगाना, ओडिशा और छत्तीसगढ़ को अगले तीन दिनों (27-29 अक्टूबर) के लिए रेड वार्निंग दी गई है। इन राज्यों के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। IMD ने स्पष्ट किया कि दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी पर बना गहरा दबाव 27 अक्टूबर तक 'मोन्था' चक्रवाती तूफान में बदल सकता है, जो 28 अक्टूबर सुबह तक गंभीर रूप ले लेगा। विशेष रूप से, आंध्र प्रदेश (27-29 अक्टूबर), ओडिशा (28-29 अक्टूबर) और तेलंगाना-छत्तीसगढ़ (केवल 28 अक्टूबर) पर फोकस है।

26 Oct 2025, 03:57:48 PM IST Cyclone Montha LIVE: अलर्ट पर आंध्र प्रदेश सरकार चक्रवात मोन्था के खतरे को देखते हुए आंध्र प्रदेश सरकार ने पूर्व-चक्रवात तैयारी के तहत राहत और आपूर्ति की विस्तृत कार्य योजना तैयार की है। राज्य के नागरिक आपूर्ति मंत्री एन मनोहर ने शनिवार देर रात जारी आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा कि योजना में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) वस्तुओं का स्टॉक, ईंधन प्रबंधन, धान खरीद के कदम, राहत आश्रयों में खाद्य वितरण और तूफान के बाद राहत शामिल हैं। उन्होंने बताया कि तटीय क्षेत्रों की सभी उचित मूल्य दुकानों पर 26 अक्टूबर तक खाद्यान्न पहुंच जाएगा, जबकि मंडल-स्तरीय स्टॉक पॉइंट्स पर पहले से पर्याप्त भंडारण हो चुका है। यह सुनिश्चित करेगा कि भूस्खलन से पहले सभी तैयारियां पूरी हों।

26 Oct 2025, 03:57:48 PM IST Cyclone Montha LIVE: चेन्नई और तमिलनाडु में भारी बारिश की चेतावनी 'मोन्था' चक्रवात को लेकर ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन (GCC) को अलर्ट मोड में डाल दिया है। थाईलैंड के सुझाव पर नामित इस तूफान से तमिलनाडु, पुडुचेरी और पड़ोसी राज्यों के तटों पर भारी वर्षा की आशंका है। GCC की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं और नागरिक निकाय को सार्वजनिक सुरक्षा के लिए हर कदम उठाने का निर्देश दिया है। IMD के अनुसार, 28 अक्टूबर तक तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ गरज-बिजली की संभावना है। कुड्डालोर, विल्लुपुरम और चेंगलपट्टू जिलों में भारी वर्षा हो सकती है। क्षेत्रीय मौसम केंद्र ने अगले 24 घंटों में तमिलनाडु-पुडुचेरी तटों पर भारी बारिश की चेतावनी दी है।

26 Oct 2025, 03:57:48 PM IST Cyclone Montha LIVE: हाई अलर्ट पर भारतीय सेना चक्रवाती सिस्टम के विकास को देखते हुए भारतीय सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पूर्वी-मध्य अरब सागर और दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी पर बने सिस्टम में से बंगाल वाले के अगले 48 घंटों में 'मोन्था' तूफान में तीव्र होने की उम्मीद है। न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और राज्य सरकारों के समन्वय से स्थिति पर सतत निगरानी रखी जा रही है।

26 Oct 2025, 03:57:48 PM IST Cyclone Montha LIVE: गुजरात में भारी बारिश की चेतावनी IMD ने गुजरात के कई जिलों के लिए अलग-अलग स्थानों पर मध्यम गरज और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। अमरेली, गिर सोमनाथ और दीव में 15 मिमी/घंटा से अधिक की वर्षा, छींटे, 41-61 किमी/घंटा हवाएं और 30-60% संभावना से बिजली चमकने की आशंका है। जूनागढ़, भावनगर, भरूच, नर्मदा, सूरत, तापी, डांग, नवसारी, वलसाड, दमन और दादरा-नगर हवेली में 5-15 मिमी/घंटा मध्यम वर्षा और 40 किमी/घंटा से कम हवाएं संभव हैं।