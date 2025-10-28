सावधान! मोंथा ने पकड़ी रफ्तार, 35 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल; कई जिलों में रेड अलर्ट जारी

संक्षेप: आईएमडी के अनुसार, विशाखापत्तनम बंदरगाह शहर से यह चक्रवात समुद्र में लगभग 270 किलोमीटर दूर है, जहां हवाओं की रफ्तार 110 किमी/घंटे तक पहुंच चुकी है। आईएमडी के अनुमान के मुताबिक, मोंथा उत्तर-उत्तरपश्चिम दिशा में ही बढ़ता रहेगा

पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में तेजी से आगे बढ़ रहा भीषण चक्रवाती तूफान 'मोंथा' इस वक्त में मछलीपट्टनम से करीब 100 किलोमीटर और काकीनाडा से 180 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने मंगलवार को यह अपडेट जारी किया। विभाग ने आंध्र प्रदेश के 19 जिलों में रेड अलर्ट घोषित कर दिया है और वहां भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसके अलावे पड़ोसी राज्यों तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल और कर्नाटक में भी बारिश होने का अनुमान है।

35 से अधिक उड़ानें रद्द न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, तेलंगाना के शमशाबाद हवाई अड्डे और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम तथा राजमुंद्री हवाई अड्डों के बीच 35 से अधिक उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। इसी तरह, काकीनाडा के आसपास आंध्र प्रदेश के तट पर भीषण चक्रवाती तूफान 'मोंथा' के पहुंचने के कारण इंडिगो एयरलाइंस की 30, एयर इंडिया की दो तथा एयर इंडिया एक्सप्रेस की पांच उड़ानें स्थगित कर दी गई हैं।

100 की रफ्तार से चलेंगी हवाएं विशाखापत्तनम बंदरगाह शहर से यह चक्रवात समुद्र में लगभग 270 किलोमीटर दूर है, जहां हवाओं की रफ्तार 110 किमी/घंटे तक पहुंच चुकी है। आईएमडी के अनुमान के मुताबिक, 'मोंथा' उत्तर-उत्तरपश्चिम दिशा में ही बढ़ता रहेगा और मंगलवार शाम-रात के दौरान एक गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में मछलीपट्टनम व कलिंगपट्टनम के बीच काकीनाडा के आसपास आंध्र प्रदेश के तट को पार कर सकता है। इससे 90-100 किमी/घंटे की रफ्तार वाली हवाएं चलेंगी, जो 110 किमी/घंटे तक तेज हो सकती हैं।

आईएमडी के अनुसार, यह मौसम प्रणाली पिछले एक घंटे में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर-उत्तरपश्चिम दिशा में सरक गई और दोपहर 1:30 बजे उसी इलाके में केंद्रित हो गई। विभाग ने स्पष्ट किया कि पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरने वाला यह भीषण चक्रवाती तूफान 'मोंथा' आज दोपहर 1:30 बजे उसी क्षेत्र में स्थापित हो गया, जहां इसकी गति 10 किमी/घंटा रही।