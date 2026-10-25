स्कूल बंद और अधिकारियों की छुट्टियां रद्द; भीषण चक्रवाती तूफान की आहट को लेकर तैयारियां तेज

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने अधिकारियों को लोगों की सुरक्षा, जरूरत पड़ने पर उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने और राहत-बचाव कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। सरकार का लक्ष्य चक्रवात के दौरान किसी की जान न जाने देना है।

ओडिशा में चक्रवात के खतरे को देखते हुए सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र अब डिप्रेशन में बदल गया है और इसके 28 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की आशंका है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, यह सिस्टम बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। इस दौरान हवा की रफ्तार 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जबकि झोंकों की गति 140 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने का अनुमान है। इसे देखते हुए ओडिशा सरकार ने जिला कलेक्टरों, जिला मजिस्ट्रेटों और जरूरी विभागों में तैनात अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। सभी अधिकारियों को तुरंत अपने मुख्यालय लौटने का निर्देश दिया गया है। सरकार ने प्रभावित इलाकों में स्कूल-कॉलेज बंद करने और आपातकालीन टीमों को तैयार रहने के आदेश भी दिए हैं।

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने अधिकारियों को लोगों की सुरक्षा, जरूरत पड़ने पर उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने और राहत-बचाव कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य चक्रवात के दौरान किसी की जान न जाने देना है। ओडिशा के दक्षिणी और तटीय जिलों में भारी बारिश के साथ 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। गंजाम, गजपति, रायगड़ा, कोरापुट और मलकानगिरी जिलों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ने की आशंका है। इसके अलावा दूसरे तटीय इलाकों में भी भारी बारिश हो सकती है। सरकार ने इन पांच जिलों में 28 और 29 अक्टूबर को सभी स्कूल, कॉलेज और आंगनवाड़ी केंद्र बंद रखने का आदेश दिया है। दूसरे जिलों में शिक्षण संस्थान बंद करने का फैसला वहां के कलेक्टर मौसम और हालात को देखते हुए करेंगे।

ओडिशा में NDRF की 17 टीमें तैनात चक्रवात से निपटने के लिए ओडिशा आपदा त्वरित कार्रवाई बल की करीब 60 टीमें और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) की 17 टीमें तैनात की गई हैं। इसके अलावा अग्निशमन सेवा की 225 टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। दक्षिणी और तटीय जिलों के कलेक्टरों को चक्रवात आश्रय स्थलों को तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। गंजाम के जिला कलेक्टर कीर्ति वासन ने बताया कि जिले में 100 चक्रवात आश्रय स्थल तैयार किए गए हैं। जरूरत पड़ने पर लोगों को ठहराने के लिए 1,000 अस्थायी स्थानों की भी पहचान की गई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों को समय रहते सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने को कहा है। बुजुर्गों, मरीजों और गर्भवती महिलाओं पर खास ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। जरूरत पड़ने पर उन्हें स्वास्थ्य केंद्रों में पहुंचाया जाएगा। स्वास्थ्य, जल संसाधन, ऊर्जा, कृषि और ग्रामीण विकास समेत कई विभागों को भी तैयार रहने को कहा गया है।