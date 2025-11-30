Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsCyclone Ditwah near India after causing massive devastation in Sri Lanka heavy rains alert tamil nadu
श्रीलंका में भारी तबाही के बाद भारत के करीब पहुंचा चक्रवाती तूफान ‘दित्वा’, इन राज्यों में मूसलाधार बारिश

श्रीलंका में भारी तबाही के बाद भारत के करीब पहुंचा चक्रवाती तूफान ‘दित्वा’, इन राज्यों में मूसलाधार बारिश

संक्षेप:

श्रीलंका में भारी तबाही मचाने के बाद अब चक्रवाती तूफान ‘दित्वा’ भारत की ओर बढ़ चुका है। यह चेन्नई के तट के करीब ही है। तमिलनाडु में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। कई अन्य राज्यों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

Sun, 30 Nov 2025 06:53 AMAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान 'दित्वा' भारत के तट पर दस्तक देने वाला है। इसका असर 24 घंटे पहले से ही शुरू हो गया है। तमिलनाडु के बड़े हिस्से में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। सुबह 6 बजे यह चेन्नई से करीब 390 किलोमीटर दूर था।वहीं पुदुच्चेरी तट से इसकी दूरी लगभग 290 किलोमीटर थी। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात श्रीलंका से उत्तर-पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

तमिलनाडू समेत पांच राज्यों में बारिश का अलर्ट

चक्रवाती तूफान को देखते हुए मौसम विभाग ने तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में बारिश का अलर्ट जारी किया है। तमिलनाडु में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने पूरे राज्य में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। शाम को शुरू हुई बारिश देर रात तेज हो गई, जिससे कई इलाकों में पानी भर गया। इसके बाद स्थानीय अधिकारी हरकत में आए और राहत के उपाय में जुटे हैं।

मौसम विभाग ने कहा कि दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे उत्तरी श्रीलंका और तमिलनाडु के तटों पर बना चक्रवाती तूफान दितवाह पिछले छह घंटों में सात किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगभग उत्तर की ओर बढ़ा और आज रात 20.30 बजे उसी इलाके में केंद्रित था, जो जाफना (श्रीलंका) से लगभग 110 किमी उत्तर-पूर्व में, वेदारण्यम (भारत) से 80 किमी पूर्व में, कराईकल (भारत) से 100 किमी पूर्व-दक्षिण-पूर्व में और पुड्डुचेरी (भारत) से 180 किमी दक्षिण-पूर्व में और चेन्नई (भारत) से 280 किमी दक्षिण में है।

मौसम विभाग के मुताबिक इसके उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और कल सुबह तक उत्तरी तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और उससे सटे दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों के पास दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने के आसार हैं। उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ते हुए, चक्रवाती तूफान आज आधी रात तक, कल सुबह और शाम तक तमिलनाडु-पुदुच्चेरी तट से क्रमशः 60 किमी, 50 किमी और 25 किमी की न्यूनतम दूरी पर दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर केंद्रित होगा।

पुदुच्चेरी में भी अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक रविवार दोपहर से पुदुच्चेरी में भी भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा समंदर में ऊंची लहरें उठने की संभावना है। मछुआरों को समंदर में ना जाने के निर्देश दिया गया है। सरकार ने भी तैयारी पूरी कर ली है और पांच लाख परिवारों के लिए चावल के पैकेट तैयार कर लिए हैं। तमिलनाडु सरकार ने लोगों से अपील की है कि जब तक जरूरी ना हो, घर से बाहर ना निकलें।

श्रीलंका में भारी तबाही

'दित्वा' चक्रवात ने श्रीलंका में भारी तबाही मचाई है। यहां चक्रवात का असर इतना ज्यादा था कि आपातकाल घोषित करना पड़ गया। देश के विभिन्न प्रांतों से भूस्खलन में लोगों के दबने और अचानक आई बाढ़ में बह जाने की दर्दनाक घटनाएं सामने आ रही हैं। इसी बीच भारत ने ‘ऑपरेशन सागर बंधु’ के तहत दो सैन्य विमानों से करीब 21 टन राहत सामग्री श्रीलंका भेजी। इससे एक दिन पहले छह टन से अधिक आवश्यक सामग्री की पहली खेप पहुंचाई गई थी।

चक्रवात के श्रीलंका से दूर जाने के साथ जलस्तर घट रहा है, लेकिन अधिकारियों ने चेतावनी दी कि इसके अप्रत्यक्ष प्रभाव अभी जारी रहेंगे।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Cyclone Weather Tamilnadu अन्य..
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।