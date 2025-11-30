श्रीलंका में भारी तबाही के बाद भारत के करीब पहुंचा चक्रवाती तूफान ‘दित्वा’, इन राज्यों में मूसलाधार बारिश

संक्षेप: श्रीलंका में भारी तबाही मचाने के बाद अब चक्रवाती तूफान ‘दित्वा’ भारत की ओर बढ़ चुका है। यह चेन्नई के तट के करीब ही है। तमिलनाडु में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। कई अन्य राज्यों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान 'दित्वा' भारत के तट पर दस्तक देने वाला है। इसका असर 24 घंटे पहले से ही शुरू हो गया है। तमिलनाडु के बड़े हिस्से में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। सुबह 6 बजे यह चेन्नई से करीब 390 किलोमीटर दूर था।वहीं पुदुच्चेरी तट से इसकी दूरी लगभग 290 किलोमीटर थी। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात श्रीलंका से उत्तर-पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है।

तमिलनाडू समेत पांच राज्यों में बारिश का अलर्ट चक्रवाती तूफान को देखते हुए मौसम विभाग ने तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में बारिश का अलर्ट जारी किया है। तमिलनाडु में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने पूरे राज्य में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। शाम को शुरू हुई बारिश देर रात तेज हो गई, जिससे कई इलाकों में पानी भर गया। इसके बाद स्थानीय अधिकारी हरकत में आए और राहत के उपाय में जुटे हैं।

मौसम विभाग ने कहा कि दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे उत्तरी श्रीलंका और तमिलनाडु के तटों पर बना चक्रवाती तूफान दितवाह पिछले छह घंटों में सात किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगभग उत्तर की ओर बढ़ा और आज रात 20.30 बजे उसी इलाके में केंद्रित था, जो जाफना (श्रीलंका) से लगभग 110 किमी उत्तर-पूर्व में, वेदारण्यम (भारत) से 80 किमी पूर्व में, कराईकल (भारत) से 100 किमी पूर्व-दक्षिण-पूर्व में और पुड्डुचेरी (भारत) से 180 किमी दक्षिण-पूर्व में और चेन्नई (भारत) से 280 किमी दक्षिण में है।

मौसम विभाग के मुताबिक इसके उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और कल सुबह तक उत्तरी तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और उससे सटे दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों के पास दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने के आसार हैं। उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ते हुए, चक्रवाती तूफान आज आधी रात तक, कल सुबह और शाम तक तमिलनाडु-पुदुच्चेरी तट से क्रमशः 60 किमी, 50 किमी और 25 किमी की न्यूनतम दूरी पर दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर केंद्रित होगा।

पुदुच्चेरी में भी अलर्ट मौसम विभाग के मुताबिक रविवार दोपहर से पुदुच्चेरी में भी भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा समंदर में ऊंची लहरें उठने की संभावना है। मछुआरों को समंदर में ना जाने के निर्देश दिया गया है। सरकार ने भी तैयारी पूरी कर ली है और पांच लाख परिवारों के लिए चावल के पैकेट तैयार कर लिए हैं। तमिलनाडु सरकार ने लोगों से अपील की है कि जब तक जरूरी ना हो, घर से बाहर ना निकलें।

श्रीलंका में भारी तबाही 'दित्वा' चक्रवात ने श्रीलंका में भारी तबाही मचाई है। यहां चक्रवात का असर इतना ज्यादा था कि आपातकाल घोषित करना पड़ गया। देश के विभिन्न प्रांतों से भूस्खलन में लोगों के दबने और अचानक आई बाढ़ में बह जाने की दर्दनाक घटनाएं सामने आ रही हैं। इसी बीच भारत ने ‘ऑपरेशन सागर बंधु’ के तहत दो सैन्य विमानों से करीब 21 टन राहत सामग्री श्रीलंका भेजी। इससे एक दिन पहले छह टन से अधिक आवश्यक सामग्री की पहली खेप पहुंचाई गई थी।