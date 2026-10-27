सावधान! सुबह आपके जगने से पहले ही दस्तक दे चुका होगा चक्रवात अर्नब, IMD का कहां-कहां अलर्ट

तूफान के लैंडफॉल के दौरान हवा की रफ्तार 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है, जबकि झोंकों के साथ यह 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। तेज गति के कारण तट से टकराने का समय कुछ जल्दी हो सकता है।

आंध्र प्रदेश के तट पर चक्रवात अर्नब बुधवार की तड़के दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक, बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान अर्नब के रात 2 बजे से सुबह 4 बजे के बीच तट से टकराने की संभावना है। इसके बापटला और विशाखापत्तनम के बीच यानम के दक्षिण में तट पार करने का अनुमान है। तूफान के लैंडफॉल के दौरान हवा की रफ्तार 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है, जबकि झोंकों के साथ यह 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि तूफान की तेज गति के कारण इसके तट से टकराने का समय पहले के अनुमान से कुछ जल्दी हो सकता है। तूफान का बाहरी हिस्सा जमीन तक पहुंचने लगा है और इसका असर तटीय इलाकों में दिखने लगा है।

मौसम विभाग के ताजा बुलेटिन के अनुसार, चक्रवात अर्नब पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर सक्रिय था। यह पिछले छह घंटों में करीब 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ा। मंगलवार शाम 5:30 बजे यह काकीनाडा से लगभग 90 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व, विशाखापत्तनम से 170 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिण-पश्चिम और मछलीपट्टनम से 170 किलोमीटर पूर्व-उत्तर-पूर्व में था। इसके आगे बढ़ने के साथ ही आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय जिलों में भारी बारिश और तेज हवाओं का खतरा बढ़ गया है। श्रीकाकुलम में भारी बारिश के साथ तेज हवा चलने की आशंका है। विशाखापत्तनम और काकीनाडा में तेज हवाओं का असर पहले ही महसूस किया जाने लगा है।

बड़े पैमाने पर बचाव और राहत की तैयारी चक्रवात को देखते हुए आंध्र प्रदेश और ओडिशा में बड़े पैमाने पर बचाव और राहत की तैयारी की गई है। दोनों राज्यों में करीब 4,000 चक्रवात आश्रय स्थल तैयार किए गए हैं और संवेदनशील इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश सरकार ने 20 जिलों में 2,131 चक्रवात आश्रय स्थल तैयार रखे हैं। प्रभावित इलाकों में 1,087 मेडिकल टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। इसके अलावा 8,281 आपातकालीन बिस्तर और 1,274 एंबुलेंस की व्यवस्था की गई है। 1,351 गर्भवती महिलाओं को अस्पतालों में पहुंचाया गया है। जरूरी सामान की कमी न हो, इसके लिए राशन दुकानों में दो महीने का आवश्यक भंडार भी रखा गया है।

कम से कम 50 ट्रेनें रद्द की गईं रेल और हवाई यातायात पर भी चक्रवात का असर पड़ रहा है। एहतियात के तौर पर क्षेत्र में कम से कम 50 ट्रेनें रद्द की गई हैं। इनमें दक्षिण तटीय रेलवे की बुधवार के लिए निर्धारित 24 और ईस्ट कोस्ट रेलवे की 22 ट्रेनें शामिल हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे ने भी चार ट्रेनें रद्द की हैं। रेलवे ने करीब 600 किलोमीटर रेल पटरियों पर निगरानी बढ़ा दी है। अधिकारियों ने बताया कि तूफान के दौरान और उसके बाद रेल सेवाओं को सुरक्षित ढंग से बहाल करने के लिए इंतजाम किए गए हैं। विजयवाड़ा से चेन्नई और बेंगलुरु जाने वाली इंडिगो की 2 उड़ानें भी मंगलवार को रद्द कर दी गईं। कई तटीय सड़कों पर यातायात प्रतिबंध लगाए गए हैं।