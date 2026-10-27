सावधान! सुबह आपके जगने से पहले ही दस्तक दे चुका होगा चक्रवात अर्नब, IMD का कहां-कहां अलर्ट
तूफान के लैंडफॉल के दौरान हवा की रफ्तार 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है, जबकि झोंकों के साथ यह 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। तेज गति के कारण तट से टकराने का समय कुछ जल्दी हो सकता है।
आंध्र प्रदेश के तट पर चक्रवात अर्नब बुधवार की तड़के दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक, बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान अर्नब के रात 2 बजे से सुबह 4 बजे के बीच तट से टकराने की संभावना है। इसके बापटला और विशाखापत्तनम के बीच यानम के दक्षिण में तट पार करने का अनुमान है। तूफान के लैंडफॉल के दौरान हवा की रफ्तार 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है, जबकि झोंकों के साथ यह 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि तूफान की तेज गति के कारण इसके तट से टकराने का समय पहले के अनुमान से कुछ जल्दी हो सकता है। तूफान का बाहरी हिस्सा जमीन तक पहुंचने लगा है और इसका असर तटीय इलाकों में दिखने लगा है।
मौसम विभाग के ताजा बुलेटिन के अनुसार, चक्रवात अर्नब पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर सक्रिय था। यह पिछले छह घंटों में करीब 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ा। मंगलवार शाम 5:30 बजे यह काकीनाडा से लगभग 90 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व, विशाखापत्तनम से 170 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिण-पश्चिम और मछलीपट्टनम से 170 किलोमीटर पूर्व-उत्तर-पूर्व में था। इसके आगे बढ़ने के साथ ही आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय जिलों में भारी बारिश और तेज हवाओं का खतरा बढ़ गया है। श्रीकाकुलम में भारी बारिश के साथ तेज हवा चलने की आशंका है। विशाखापत्तनम और काकीनाडा में तेज हवाओं का असर पहले ही महसूस किया जाने लगा है।
बड़े पैमाने पर बचाव और राहत की तैयारी
चक्रवात को देखते हुए आंध्र प्रदेश और ओडिशा में बड़े पैमाने पर बचाव और राहत की तैयारी की गई है। दोनों राज्यों में करीब 4,000 चक्रवात आश्रय स्थल तैयार किए गए हैं और संवेदनशील इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश सरकार ने 20 जिलों में 2,131 चक्रवात आश्रय स्थल तैयार रखे हैं। प्रभावित इलाकों में 1,087 मेडिकल टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। इसके अलावा 8,281 आपातकालीन बिस्तर और 1,274 एंबुलेंस की व्यवस्था की गई है। 1,351 गर्भवती महिलाओं को अस्पतालों में पहुंचाया गया है। जरूरी सामान की कमी न हो, इसके लिए राशन दुकानों में दो महीने का आवश्यक भंडार भी रखा गया है।
कम से कम 50 ट्रेनें रद्द की गईं
रेल और हवाई यातायात पर भी चक्रवात का असर पड़ रहा है। एहतियात के तौर पर क्षेत्र में कम से कम 50 ट्रेनें रद्द की गई हैं। इनमें दक्षिण तटीय रेलवे की बुधवार के लिए निर्धारित 24 और ईस्ट कोस्ट रेलवे की 22 ट्रेनें शामिल हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे ने भी चार ट्रेनें रद्द की हैं। रेलवे ने करीब 600 किलोमीटर रेल पटरियों पर निगरानी बढ़ा दी है। अधिकारियों ने बताया कि तूफान के दौरान और उसके बाद रेल सेवाओं को सुरक्षित ढंग से बहाल करने के लिए इंतजाम किए गए हैं। विजयवाड़ा से चेन्नई और बेंगलुरु जाने वाली इंडिगो की 2 उड़ानें भी मंगलवार को रद्द कर दी गईं। कई तटीय सड़कों पर यातायात प्रतिबंध लगाए गए हैं।
48,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की तैयारी
ओडिशा में भी चक्रवात के प्रभाव को देखते हुए करीब 48,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की तैयारी चल रही है। राज्य में 135 स्थायी और लगभग 1,600 अस्थायी आश्रय स्थल तैयार किए गए हैं। बचाव कार्यों के लिए NDRF, एसडीआरएफ और अग्निशमन सेवाओं की कुल 294 टीमें तैनात की गई हैं। 8 जिलों में स्कूल बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में भी बारिश दर्ज की गई है और अगले दो दिनों तक कई जिलों में भारी बारिश की आशंका है। झारखंड के रांची समेत कई जिलों में 28 और 29 अक्टूबर को स्कूल बंद रखने का आदेश दिया गया है। प्रशासन ने लोगों से मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने और समुद्र तटों व जोखिम वाले इलाकों से दूर रहने की अपील की है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें